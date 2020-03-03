В зоне турбулентности

Наверное, все хотя бы раз во время полета слышали объявление: «Внимание, самолет входит в зону турбулентности…», от которого портится настроение даже у опытных авиапутешественников. Только в нашем случае речь пойдет не о неприятной «болтанке» на борту лайнера в воздухе, а об экономической ситуации в Беларуси.

Сегодня благодаря опубликованным данным Белстата за январь, стали известны новые подробности. Так, ВВП Беларуси за первый месяц 2020-го снизился на 1,9% по сравнению с январем 2019 г. - до 10,4 млрд руб. в текущих ценах. Промышленное производство за январь упало на 5,8% - до 8,5 млрд руб., объем сельхозпроизводства вырос на 4,5% - до 957,3 млн.

В отраслях ситуация ухудшилась следующим образом: нефтепереработка - на 41,2%, химическая промышленность - 25,2, оптовая торговля - 18, машиностроение - 10,8, энергетика - 10,5, промышленность - 5,8%.

Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российских углеводородов и со спадом производства калийных удобрений. В январе-феврале на сырьевых рынках сложилась не самая благоприятная конъюнктура, а на фоне эпидемии коронавируса Беларуси будет сложно заключить с Китаем контракт на поставку калийных удобрений на условиях, которые обеспечили бы прошлогодний уровень доходности, - считают эксперты. Определенные трудности с поставками комплектующих и товаров из КНР из-за карантина испытывают импортеры и в других отраслях.

Эти причины объясняются внешними угрозами, но есть и внутренние проблемы, напрямую влияющие на отечественную экономику. Так, по данным Белстата, доля нерентабельных и низкорентабельных производств в стране достигла 56,8%, в том числе 21,4% - крупные и средние предприятия. Низкорентабельные компании составляют: в сельском хозяйстве - 35%, промышленности - 19, строительстве - 18%.

По мнению исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослава Романчука, многие проблемы носят объективный характер. Почему руководители предприятий, особенно государственных, не закладывают негативные сценарии в свои бизнес-планы? Понятно, что ориентироваться на стратегические планы государства и отраслей проще, чем заниматься прогнозированием и находить оптимальные решения на микроуровне.

Об этом шла речь в начале февраля и на заседании Президиума Совмина во время обсуждения проекта концепции Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 гг.

Анализируя представленные сценарии - целевой и консервативный - премьер-министр Сергей Румас, отметил, что в первом случае стоит задача обеспечить к 2025 г. ВВП 100 млрд долл. А консервативный вариант не предполагает принципиальной смены структуры экономики, т.е. при сохранении текущей экономической политики - развитие по инерционной траектории.

В качестве приоритетов 5-летнего развития разработчики концепции предложили определить демографию, производительность труда, инвестиции в инновации, раскрытие потенциала саморазвития территорий, а также впервые уйти от приоритетности экспорта как одного из основных факторов роста экономики. Для поддержания устойчивости фискальной системы Минэкономики предлагает разработать бюджетный сценарий с осторожной оценкой эффекта от проводимой политики и скорости ее влияния на рост экономики в базовых условиях. Внести предложения по основным направлениям развития Беларуси до 2025 г. на рассмотрение Президента премьер-министр поручил до 1 марта.

Авиаэксперты утверждают, что при проектировании расчетных нагрузок влияние турбулентности обязательно учитывается, поэтому самолету и пассажирам ничего не угрожает. Конструкторы всегда закладывают намного больший запас прочности и надежности на случай самых непредвиденных ситуаций в воздухе. Надеемся, что так поступят и те, кто несет ответственность за снижение влияния «турбулентности» на экономику Беларуси.

С уважением,

исполняющий обязанности главного редактора Андрей Ягелло