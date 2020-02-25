Почему госзакупки в Беларуси часто связаны с коррупцией

КГК считает, что посредники «съедают» 3% ВВП Беларуси, или более 1,5 млрд долл.

Выступая на совместной коллегии Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, председатель КГК Леонид Амфимов заявил, что посредники «съедают» до 3% ВВП страны, или более 1,5 млрд долл.

Он также привел несколько примеров. Например, при прямых закупках каучука у производителей стоимость 1 т сырья для «Белшины» снизилась бы на 50 долл., что позволило бы сохранить для экономики 2,5 млн долл. По словам руководителя КГК, финансовые потери цементных заводов при отгрузке продукции посредникам на льготных условиях исчисляются миллионами рублей за счет предоставления скидок, рассрочки платежей, оплаты перевозки. А сельхозпредприятия «Краснобережский» и «Лукское» дополнительно потратили более чем 220 тыс. руб., закупая продукцию у ИП в 3-4 раза дороже, чем у официального представителя «Белшины».

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук подчеркнул, что одним из факторов, стимулирующих недобросовестных посредников является невысокая коммерческая активность белорусских производителей. По его словам, они часто игнорируют размещаемые приглашения к закупкам, не проявляют желания участвовать в торгах, особенно если речь идет о разовых договорах и мелких партиях товара. Это в свою очередь связано с отсутствием эффективной системы долгосрочного планирования, ненадлежащей проработкой связей с поставщиками по устоявшейся номенклатуре закупаемых товаров.

В результате в 2018 г. органы прокуратуры внесли более 900 актов надзора в сфере госзакупок, к ответственности привлечено свыше 1 200 лиц. И, к сожалению, в 2019-м ситуация кардинально не изменилась. Ежегодно более 60% конкурентных процедур при проведении госзакупок не приводят к заключению хозяйственных договоров.

По мнению представителей контролирующих структур, для минимизации коррупционных рисков в сфере закупок, исключения излишних посредников и оптимизации цепочки поставок необходимо сформировать систему корпоративного контроля эффективности снабжения и отраслевого регулирования. Для этого следует выработать внутренние (отраслевые) процедуры принятия решений и контроля за рациональным расходованием финансов и максимально информировать заказчиков об имеющихся производителях и недобросовестных участниках рынка.

Как известно, осенью 2019 г. на рассмотрение Президента Беларуси был внесен проект Указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. Он предусматривает обязательное согласование с вышестоящими организациями закупок, осуществляемых за счет госсредств. При этом предстоит определить предельную сумму закупки, осуществляемой без разрешения соответствующего органа.

Полностью статью А. Снежиной «Госзакупки: куда уходят бюджетные деньги?» читайте в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

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