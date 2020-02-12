Ответственность за нарушения правил охраны труда будет ужесточена

В Беларуси отмечается рост травматизма и смертности на производстве.

По мнению директора департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты Виктора Сидоровича, ситуация с охраной труда на белорусских предприятиях ухудшается. Как считают в министерстве, отчасти это связано с уменьшением количества проверок субъектов хозяйствования и общим снижением контроля за обеспечением безопасности на производстве. Поэтому Минтруда будет инициировать внесение в КоАПП более строгих мер ответственности за нарушение законодательства о труде.

По данным ведомства, с 1994 г. производственный травматизм в стране сократился почти в 10 раз, со смертельным исходом - в 2,5 раза. Но 2018 год вновь продемонстрировал печальную статистику - 2 020 случаев общего травматизма, из них 144 - со смертельным исходом. А по итогам 10 месяцев 2019 года было зафиксировано 122 случая смерти на производстве. Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, которые чаще всего фигурируют в общей статистике травматизма.

За 2018 г. выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили порядка 113 млн руб. И это не считая выплат по коллективным договорам! В январе-сентябре мобильные группы госинспекции провели более 12,5 тыс. обследований и выявили почти 151 тыс. нарушений требований законодательства. Среди нарушений подавляющее большинство составляют недостатки в содержании и состоянии рабочих мест, обустройстве территории, обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также в обучении и проверке знаний по вопросам охраны труда.

Как отметил В. Сидорович, выступая на заседании круглого стола-семинара, организованного БСПН имени профессора М.С. Кунявского, проверок стало меньше, а количество потерпевших и погибших не уменьшается:

- К вопросу либерализации: в стране вопросами охраны труда занимаются всего 137 государственных инспекторов, на которых приходятся около 150 тыс. организаций, еще больше ИП…

Кстати, выводы госконтролеров подтверждаются статистикой технической инспекция труда Федерации профсоюзов. Проверками в области охраны труда занимаются около 100 технических инспекторов профсоюзов. Их планы разрабатываются на полгода и публикуются на сайте ФПБ. Также проводится внеплановый контроль. За I полугодие 2019 г. техническая инспекция труда выявила более 25 тыс. нарушений законодательства об охране труда, остановила для приведения в надлежащее состояние работу 900 единиц производственного оборудования.

Полностью статья М. Носовой «Охрана труда: цена либерализации» доступна в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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