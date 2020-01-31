Окна возможностей

Экспортеры и авторы инновационных проектов получат дополнительную государственную поддержку.

БЕЛАРУСЬ

Вступил в силу Указ Президента Беларуси №412 от 14 ноября 2019 г. «О поддержке экспорта».

Этим документом впервые предусмотрена возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50% расходов экспортеров по участию в зарубежных международных специализированных выставках. Ранее такое финансирование применялось только при организации национальных выставок и коллективных экспозиций.

Финансирование предоставляется не более одного раза в течение календарного года участвующим в выставке юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг). Возмещению подлежит часть расходов по договорам аренды выставочных площадей и оборудования, оказания услуг по монтажу стендов и созданию временной выставочной инфраструктуры (конструкций).

Кроме того, Указом предусмотрена возможность компенсации расходов по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах. Такое возмещение будет предоставляться не более двух раз в течение календарного года.

В 2020 г. правительство значительно увеличит финансовую поддержку инноваций.

Как заявил на открытии «Всемирной недели предпринимательства» премьер-министр Беларуси Сергей Румас, на эти цели в бюджете предусмотрено увеличение расходов на 16%.

«Беларусь наряду с другими странами вступает в постиндустриальную информационную эру, - отметил руководитель правительства. - Сегодня товары и услуги наукоемких производств, передовая техника и технологии буквально пронизывают все стороны жизнедеятельности людей. Цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и сфере государственного управления».

По мнению премьер-министра, эффективное партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны. Он добавил, что Беларусь сегодня уже входит в первую десятку стран мира по таким показателям, как разработка мобильных приложений, создание изобретений и полезных моделей, высшее образование, а также в первую двадцатку по экспорту ИT-услуг.

РОССИЯ

К 2027 г. будет построена новая платная трасса М12 Москва-Казань, которая обойдется более чем в 610 млрд росс. руб.

Предполагается, что 60% этой суммы составят бюджетные инвестиции. А дорогу проложат между существующими федеральными трассами М7 и М5.

Как сообщил на пресс-конференции вице-премьер правительства Максим Акимов, переговоры с частными инвесторами уже ведутся и есть предварительный интерес со стороны российских компаний. Но явно проблемой будет довольно длительный срок окупаемости. Предварительно он планируется на 2045-2047 гг.

В 2020 г. начнутся работы на первом этапе строительства (обход Балашихи и Ногинска), а в 2021-м - на втором (участки Москва-Владимир и Канаш-Казань). Поскольку проект будет реализовываться в рамках концессии, то сообщается, что дорога будет платной. Соседние федеральные трассы М7 и М5 будут реконструированы, но «в щадящем варианте». В частности, затраты по реконструкции М7 оцениваются в 150 млрд руб.

В Москве появится первая платная автомобильная дорога.

Сбербанк выдаст АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит в сумме 2 млрд росс. руб. на первый этап строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Как сообщает РБК, полная стоимость строительства магистрали оценивается почти в 55 млрд росс. руб. Большую часть этих средств планируется привлечь за счет эмиссии долгосрочных облигационных займов и собственных инвестиций НКК.

Дублер Кутузовского станет продолжением Северного обхода Одинцова (соединяет МКАД с Минским шоссе). Новая дорога пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД до «Москва-сити» (улица Минская) вдоль железнодорожных путей белорусского направления. Ее протяженность - около 10,5 км, она будет включать по 3 полосы в каждом направлении, пропускная способность - 30-40 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость проезда в среднем составит 270 руб.

Ранее сообщалось, что в строительство планирует вложиться крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

УКРАИНА

Первая очередь Кольцевой автодороги вокруг Киева обойдется примерно в 400 млн долл.

31 октября между Государственным агентством Автомобильных дорог Украины и китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd подписан Меморандум о сотрудничестве по строительству 1-й очереди Большой кольцевой автомобильной дороги.

Проектирование БКАД было начато еще в 2005 г. Но только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Согласно проекту, общая протяженность трассы категории 1-А (аналогичная трассе Киев-Борисполь) составит 214 км, из которых 149 км - новые дороги, еще 65 км - существующие. Предполагается строительство трех крупных мостов (через Днепр и Десну), 7 эстакад, 78 путепроводов, 35 транспортных развязок.

В целом идея все-таки выглядит немного авантюрной. Во-первых, стоимость строительства только первой его очереди оценивается в 400 млн долл. Во-вторых, государству еще предстоит выкупить около 1 000 земельных участков у нынешних собственников. Общие затраты на проект в «Укравтодоре» ранее озвучивали в размере 10 млрд долл.! Откуда появятся такие средства - пока неясно.

ЛИТВА

Правительство Литвы одобрило рассматриваемые Сеймом новые налоги - на торговлю и банковские активы.

Этот вопрос уже вызвал большую дискуссию в деловом сообществе страны. Речь идет о том, чтобы обложить налогом активы банков и других финансовых и долговых учреждений, превышающие 300 млн евро. Ожидается, что сборы от этого налога будут достигать около 50-60 млн евро в год. Кроме того, предлагается ввести налог на крупную торговлю, а именно: на оборот розничных продавцов, превышающий 2 млн евро (без НДС). За год планируется таким образом дополнительно собирать около 32 млн евро. Еще одно изменение (впрочем, скорее либеральное) - снижение планки налога на недвижимость со 100 до 150 тыс. евро.

Противники нововведений говорят, что они неминуемо вызовут рост цен и к тому же противоречат нормам Евросоюза. Действительно, сейчас в судах ЕС идет разбирательство по поводу законности аналогичных налогов, которые хочет ввести Польша. Тем не менее, правительство Литвы, не дожидаясь официального решения, внесло эти сборы в проект бюджета следующего года.