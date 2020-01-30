Выход из бизнеса без потерь. Советы юриста

Как минимизировать проблемы, с которыми сталкиваются собственники компаний при выходе из состава учредителей.

В отличие от акционеров, участник общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (ООО и ОДО) может выйти из бизнеса двумя способами: путем продажи своей доли, или просто выйдя из состава участников общества. Иногда такой способ может быть единственным вариантом - например, при отсутствии покупателя доли, времени на его поиск, либо в случае конфликта с остальными собственниками компании. Еще один аргумент - финансовая выгода, так как в ряде случаев выплаты при выходе могут оказаться большими, чем при продаже доли.

- Исходя из Закона «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 г. №2020-XII, участник ООО (ОДО) вправе в любое время выйти из общества, независимо от согласия других участников, - отмечает юрист ООО «ЮС ИнвестЪ» Владислав Бабицкий. - Это значит, что получение согласия на выход от остальных участников общества или от его руководителя не является обязательным! Причем Закон не допускает возможности изменения этой нормы, поэтому в Уставе общества не может быть установлен запрет на добровольный выход. Единственное исключение - это выход, в результате которого в обществе никого не останется, а также выход единственного участника ООО (ОДО).

Тем не менее, как свидетельствует юридическая практика, проблем при выходе из бизнеса у участника общества может возникнуть много, особенно если испорчены отношения с бывшими компаньонами. От банального затягивания рассмотрения заявления о выходе до занижения суммы, которую должна выплатить компания. Бывает, например, что бывшему учредителю без его согласия пытаются выдать стоимость доли имуществом, а не деньгами - чаще всего, какими-нибудь неликвидами.

- По умолчанию выплата действительной стоимости доли вышедшему участнику - это деньги, - подчеркивает В. Бабицкий. - Эта стоимость должна соответствовать части стоимости чистых активов компании, пропорциональной размеру этой доли. Согласно общему правилу она определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент выбытия участника.

Чтобы минимизировать выплаты, другие участники после получения заявления о выходе могут, например, инициировать экстренную переоценку с целью снизить стоимость активов, хотя это и незаконно. Еще одно распространенное нарушение - отказ в выплате прибыли. Между тем, по законодательству вышедшему участнику выплачивается не только действительная стоимость его доли в уставном фонде, но и приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная ООО (ОДО) с момента выбытия участника и до момента расчета.

Полностью статью В. Бабицкого «Уйти красиво», о том, как минимизировать проблемы при выходе из состава участников ООО (ОДО) читайте в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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