Ставка рефинансирования обновила исторический минимум

Белорусские банкиры не видят предпосылок для резких колебаний валютного курса и ухудшения ситуации в финансовой системе в 2020 г.

Такое мнение в интервью журналу «Директор» высказал Дмитрий ГРУЗИЦКИЙ, Председатель Правления ОАО «Технобанк». Говоря об итогах прошедшего года, он отметил, что 2019-й для банковской системы и для финансового рынка страны был достаточно спокойным. Основные показатели денежно-кредитной политики правительства и Национального банка выполнены. Инфляция - в пределах 5%, уровень золотовалютных резервов превысил 9 млрд долл., а ставка рефинансирования снижена до 9%. Это является абсолютным историческим минимумом в истории суверенной Беларуси с 1991 г.!

- Еще один важный тренд - это цифровизация банковской системы и активное внедрение в финансовой сфере новых технологий , - говорит руководитель «Технобанка». Так, в стране заработала система мгновенных платежей для юридических лиц в формате 24/7. С начала 2020 г. начинается внедрение автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). На базе НКФО ЕРИП стартовал пилотный проект по цифровой биометрической идентификации. Инновации появляются очень быстро, и меняют привычные способы оказания услуг.

Банкиры отмечают, что в Беларуси постепенно формируется мультиформатная среда для удовлетворения инвестиционного спроса. Так, в 2019 г. под регуляцией ПВТ полноценно заработали криптоплатформы и онлайн-сервисы по покупке корпоративных облигаций. Банки также начали предлагать свои инвестиционные решения - в ноябре на рынке были зафиксированы первые сделки заимствования в виде продажи токенов ICO. Например, Технобанк вывел на рынок уникальный для Беларуси сервис - услугу приобретения «синтетических ценных бумаг» на своей инвестиционной платформе.

- Что касается 2020 г., то мы не видим объективных внутренних предпосылок для серьезного изменения валютных курсов и резкого ухудшения ситуации в финансовой системе. Об этом свидетельствуют и сбалансированная бюджетная политика, и сохраняющийся курс на обеспечение стабильности в денежно-кредитной сфере, - подчеркнул Д. Грузицкий.

Подробнее об этом - читайте в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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