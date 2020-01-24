Стартап-витрина

В ноябре 2019 формат питч-сессии Angels Band получился смешанным. В нем участвовали как оффлайн-, так и онлайн-проекты.

При этом команды были из разных стран, что сделало встречу еще более интересной. «Питчили» следующие стартапы:

CLICKLOG (Казахстан)

Это интеллектуальная роботизированная система для автоматического измерения грузов и оптимизации процесса погрузки, позволяющая загружать машины с наименьшей потерей полезного пространства. Находится на ранней стадии развития (seedstage).

Как работает: 3D-сканер менее чем за 1 с измеряет параметры коробки размером от 1 до 177 см и отправляет информацию в ИT-систему клиента. ClickLog может быть установлена на сервер клиента или находиться в облаке. На основе результатов измерений программа выдает оптимальный план загрузки машины, рассчитанный с помощью специального математического алгоритма.

Финансы: Поиск инвестиций в размере 200 тыс. долл. Желательный минимальный индивидуальный чек инвестора - 50 тыс. долл. Монетизация: разовая установка роботизированной системы и последующая ежемесячная подписка, куда входят аренда 3D-сканера и техническая поддержка клиента. Что уже сделано: на ноябрь 2019 г. проект получил заказ на установку 15 систем от транспортной компании в Казахстане и 2-х систем от белорусских компаний. В 2020 г. намечен выход на рынки Европы и Америки.

CEO: Камиль Каримов

CHECKIN.AZ (Азербайджан - Чехия)

Онлайн-платформа для покупки и продажи билетов на самолет. Разработана для сегментов B2C, B2B, White Label, API. Взаимодействует с 1 060 авиакомпаниями b 121 лоукостером. Находится на ранней стадии (seedstage).

Как работает: Частные клиенты могут купить билеты напрямую на сайте Checkin.az. При этом поиск билета происходит во всех существующих системах GDS (глобальные системы бронирования) и предлагается наилучший вариант по цене и стыковкам. Платформа не комбинирует рейсы лоукостеров с рейсами дорогих авиакомпаний. В отличие от работы с платформой Skyscanner, клиент не покидает сайт Checkin.az при покупке билетов и совершает все действия в одном месте. Выбранный билет можно сохранить в папке Favorites без бронирования и оплаты и отслеживать его наличие и изменения в цене. Если этот билет будет выкуплен кем-то другим, система предложит соседнее место в самолете или другой наилучший вариант. Также можно отправить друзьям ссылку на этот билет или поделиться им. Оплату можно совершить любым доступным способом: карточкой, Apple Pay, онлайн-переводом и даже криптовалютой. Для туристических компаний принцип работы такой же простой, как и для частных клиентов. Быстрый доступ, быстрый показ стоимости билетов и их отмены. Три варианта оплаты билетов: с баланса туристической компании, который хранится на сайте checkin.az; посредством платежных инструментов; самостоятельно клиентом по ссылке для оплаты, которая отправляется ему туристической компанией.

Финансы: Поиск инвестиций в размере 204 тыс. долл. Желательный минимальный индивидуальный чек инвестора - 60 тыс. долл.

CEO: Александр Тварадзе

LEOHOME (Беларусь)

Это мобильное приложение, которое представляет собой первую онлайн-площадку для покупки и продажи домашних питомцев, общения их владельцев и помощи животным, которые попали в беду. Находится на ранней стадии (seedstage). Проект - финалист акселератора Сколково.

Как работает: На площадке мобильного приложения можно разместить объявления о продаже и покупке животных, кормов и других сопутствующих товаров, обменяться опытом с любителями животных и просто пообщаться. Посетители площадки также могут оставлять свои отзывы и составлять рейтинги.

Финансы: Поиск инвестиций в размере 50 тыс. долл. Желательный минимальный индивидуальный чек инвестора - 5 тыс. долл. Монетизация - посредством продажи лицензий на продажу товаров и услуг.

CEO: Игорь Акулич

Все проекты получили от Angels Band бесплатный сервис Amazon Web Services на сумму 1 000 долл. для развития своих продуктов.

E-mail для контактов: angelsbandby@gmail.com