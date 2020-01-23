«Экономический пасьянс»

Участники международной научно-практической конференции в Минске «разложили карты», обсуждая актуальные вопросы дальнейшего развития страны.

Институт экономики НАН Беларуси провел мероприятие на тему «Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы». Эксперты отметили, что сегодня сложно дать точный прогноз на длительный период как в глобальном масштабе, так и для отдельной страны. Тем не менее, участники конференции обсудили тенденции развития, тренды и индикаторы, позволяющие сделать некоторые выводы.

Успеть в цифровизацию

Сколько бы ни обсуждали трансформацию экономики, данная тема остается неисчерпаемой. Это заметно даже по тому, как быстро устаревают компетенции программистов, задающих в данном процессе особый тон. Равно как и некоторых государств, которые незаметно для непосвященных берут контроль над актуальной сферой. В то время как периферийные страны обречены заниматься распространением на своей территории импортных гаджетов и, в лучшем случаем, написанием для них несложных приложений силами местных программистов. Такого мнения придерживается доктор экономических наук, заведующий кафедрой инноватики и предпринимательской деятельности БГУ Валерий Байнев.

Эксперт отметил, что цифровизация влечет за собой 2 крупные трансформации. Во-первых, это рост производительности труда на основе механизации, автоматизации производства и начавшейся интеллектуализации техносферы. А во-вторых, интеграция производственных и иных активов в рамках различных субъектов хозяйствования, начиная с мелкого кустарно-ремесленного производства и завершая формированием крупных и сверхкрупных горизонтально и вертикально интегрированных корпораций.

Важно правильно использовать блага этого процесса, лавировать и не попасть в «ловушки»цифровизации. Например, криптовалюты уже доказали свою нестабильность.

Также надо учитывать, что материальное и, прежде всего, промышленное производство продолжит играть ведущую роль в жизни общества. Для того чтобы понять это, достаточно просто осмотреться вокруг.

В. Байнев также обратил внимание на то, что человек будет активно вытесняться машинами ради удешевления продукции. Сетевые цифровые корпорации станут главной организационно-экономической инновацией XXI в. Благодаря технологиям «промышленного интернета», в их состав войдут наиболее эффективные производственные мощности, в том числе расположенные в разных регионах Беларуси и мира при условии, что они максимально реализуют местные конкурентные преимущества.

Все это обеспечит корпорациям высокую конкурентоспособность. При грамотном подходе отечественные предприятия имеют хороший шанс интегрироваться в них. По мнению экономиста, это не повлечет утраты белорусским государством и бизнесом командных высот в экономике, что могло произойти в результате слияния и поглощения национальных активов. Более того, у нашей страны есть все шансы стать лидером в построении таких инновационных корпораций в масштабах ЕАЭС.

Кадровая обойма

Цифровизация размывает границы, позволяя зарабатывать из любой точки мира. Это вместе со старением населения и замедлением темпов рождаемости - один из новых вызовов в кадровой сфере.

Профессор кафедры национальной экономики и государственного управления БГЭУ Нина Богдан отметила: «Российские исследователи считают, что реализация эффективной политики инвестиций в человеческий капитал позволит улучшить показатели здоровья и качества образования населения, что приведет к повышению этого показателя до 0,7-0,8 п.п. ВВП».

Новые технологии изменяют требования и к навыкам. Эксперт сослалась на исследования Всемирного банка, которые показали: с 2001 г. доля работающих по специальностям, в которых важную роль играют когнитивные и социально-поведенческие навыки, не связанные с рутинным трудом, в странах с формирующейся рыночной экономикой выросла с 19 до 23%, а в развитых - с 33 до 41%.

Обладатели более высокого человеческого капитала приобретают существенные экономические выгоды от новых технологий. Но, по мнению Н. Богдан, эта тенденция не подтверждается на примере нашей страны. Например, в Индексе человеческого развития 2019 г. у Беларуси - 50-я позиция среди 189 государств, что соответствует группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Вместе с тем, по уровню ВВП на душу населения (данные Всемирного банка) в 2018 г. - только 70-е, в Глобальном индексе инноваций - 86-е, а в 2019-м - 72-е место.

Среди наиболее распространенных препятствий для бизнес-среды Н. Богдан со ссылкой на данные обзора Всемирного банка назвала высокие налоги, финансовые проблемы и… недостаточную компетентность рабочей силы. Проблема здесь не только в необходимости постоянного совершенствования системы образования, но и доступа к апробации полученных навыков, их диверсификации. Добавим сюда необходимость сбалансированных мер по привлечению кадров из-за рубежа с перспективой закрепления на территории нашей страны.

Единым курсом

В процессе обсуждения планов по дальнейшему сближению постсоветских стран эксперты обратили внимание на схожесть экономических проблем. Например, доцент кафедры финансов и бизнес-аналитики Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Сергей Ильин в качестве препятствия для России и Беларуси выделил несостоятельность конкуренции с акцентом на монополизацию. Есть случаи, когда на 2-4 производителей (продавцов) приходятся 70-80% потребляемой населением продукции.

Между тем постсоветское направление все еще остается ключевым. Как отметила профессор кафедры управления экономическими системами Академии управления при Президенте Беларуси Анна Сенько, доля стран ЕАЭС в структуре экспорта нашей страны за последнее время существенно возросла. Однако в стоимостной оценке его объем с государствами евразийского союза снизился. И данную тенденцию также стоит переломить, учитывая компромиссы всех сторон.

Все эти и другие идеи заработают только вместе с политической волей лидеров стран-партнеров, равным доступом к энергоресурсам для создания паритетных условий конкуренции, взаимным открытием рынков. Ведь обозначить и осмыслить проблему - лишь полдела. Важно уметь воплотить предложения в реальность, заставить их работать и получить ожидаемый эффект. Сойдется ли экономический пасьянс?