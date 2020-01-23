В одной «упряжке» с историей

Именно такую важную задачу решает один из старейших коллективов Гродненщины, который недавно отметил 80-летие.

Справка «Директора»

«Племзавод Кореличи» создан в 1939 г. Сегодня предприятие специализируется на производстве молока, мяса, зерна, сахарной свеклы и рапса. Удельный вес продукции отрасли животноводства в структуре товарной продукции - 58,4%, из них молоко - 44,8%, мясо КРС - 13,6%.

Сергей Бринкевич,

директор КСУП «Племзавод Кореличи»

- Наше предприятие в советское время входило в состав республиканского племеневодческого объединения и помимо разведения молочного поголовья занималось племенным воспроизводством бычков-производителей, лошадей белорусской упряжной породы.

Сейчас это направление уже не столь востребовано, так как хозяйства для создания высокопроизводительного дойного стада предпочитают закупать замороженное семя как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Но многие остаются приверженцами «старой школы», справедливо считая, что «своя рубашка ближе к телу». Бычков от элитного стада коров, которые дают более 10 т молока в год, мы и предлагаем давним партнерам, - сказал Сергей Бринкевич. К слову, он из аграрной династии, по примеру родителей и старшей сестры окончил Гродненский сельскохозяйственный институт (ныне - университет). Трудовой путь Сергей Иванович начал с должности заведующего свинофермой, затем почти 20 лет руководил крупным свинокомплексом, а в 2014г. возглавил КСУП «Племзавод Кореличи».

Мал золотник, да дорог

По сегодняшним меркам, племзавод - небольшое сельхозпредприятие, в котором работают около 160 человек. На его балансе - 3 018 га земельных угодий, из них 2 604 га - сельскохозяйственных, 1 539 га пашни, 1 065 га сенокоса, в том числе 54 га естественных сенокосов, 1 011 га улучшенных. Но это, по мнению руководителя хозяйства, не отменяет амбициозности реализуемых задач.

Например, весомые плоды приносят качественная подготовка почвы, оптимальные сроки посева и своевременная химобработка растений от болезней и вредителей. С каждого гектара в этом году собрали в среднем 70,6 ц зерна, что является вторым результатом в районе.

- Озимые культуры занимают около 65% от общего зернового клина, или 750 га. В этом году особенно уродилась озимая пшеница, урожай на некоторых участках составил до 90 ц/га. Повезло и с погодой во время уборки. Хорошую урожайность показали и другие сельскохозяйственные культуры. Рапсовые поля принесли 29,1 ц/га, сахарная свекла - 580, кукуруза на силос - 584 и кукуруза на зерно - 104 ц/га, - отметил Сергей Иванович.

Учитывая высокую плотность голов скота на единицу сельхоз­угодий (80 КРС на 100 га), хозяйство уделяет повышенное внимание заготовке кормов, о чем свидетельствуют республиканские и областные профсоюзные награды по итогам заготовительной кампании из трав первого укоса.

Для успешной зимовки более 2 тыс. голов КРС в этом сезоне заготовлено 859 т сена, 9 179 т сенажа, 8 046 т силоса, или 32,3 ц кормовых единиц на условную голову скота.

В последние годы заготавливают корма не только для своих нужд, но и продают соседям. По зерновой группе также прибавили, в 2019-м по урожайности разделили 6-7-е места среди хозяйств области. Благодаря высоким урожаям полностью обеспечили гос­поставки, да и собственные закрома наполнили с запасом.

Не утратить накопленный потенциал

- Наш племзавод - один из двух конезаводчиков Беларуси, которые продолжают племенную работу по разведению и сохранению единственной национальной породы - белорусской упряжной. Ее отличает продуктивное долголетие: лошади в заводских условиях сохраняют работоспособность и плодовитость до 26-летнего возраста.

К сожалению, время берет свое, сейчас даже на простейших работах используется техника. Постепенно утрачиваются навыки прежних поколений, прежде всего в выездке, изготовлении всевозможной упряжной утвари и т.д. Когда-то наши жеребцы завоевывали первые места на выставках. Мы и сейчас их продаем или обмениваем для вливания «свежей крови», но доходность и рентабельность этого направления, к сожалению, далеко не те, что раньше, - посетовал директор.

Получается, что моральную ответственность и финансовые расходы за сохранение белорусской упряжной породы (единственной национальной породы лошадей!) сегодня несут всего 2 предприятия. А что будет, если завтра их экономическое положение резко ухудшится?

В итоге можем вновь утратить потенциал, столетиями создаваемый в процессе народной селекции. За долгие годы порода белорусской упряжной сформировалась как одна из древнейших европейских популяций северного лесного типа. Нужно не только сохранить и размножить созданный генетический ресурс, но и найти новые экономические стимулы (налоговые льготы, субсидии на содержание поголовья или заготовку кормов и т.п.). Ведь после практической утраты породы (во время Второй мировой войны) потребовалось более полувека на ее восстановление. Сможем ли повторить этот процесс еще раз?

Новые технологии требуют обновления

В 2019 г. племзавод приобрел в лизинг зерноуборочный комбайн «Полесье», трактор МТЗ 82.1 и культиватор широкозахватный предпосевной КШП-10 ОАО «Амкодор» с шириной обработки 10 м. Сейчас объявлен тендер на закупку современных сеялок. Применение культиватора позволяет уменьшить затраты на подготовку почвы в несколько раз, значительно повысив производительность труда и одновременно снизив потребление ГСМ. А сэкономленные средства можно направить на техническую модернизацию, материальное стимулирование. Так, сегодня средняя зарплата составляет почти 800 руб., не на каждом промышленном предприятии у работников такие заработки.

- В дальнейшем продолжим модернизацию, планируем увеличить на 20% дойное стадо, будем работать над повышением экономической эффективности всех производственных процессов, - резюмировал директор КСУП «Племзавод Кореличи» Сергей Бринкевич.