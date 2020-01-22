«КБ Радар»: на шаг впереди конкурентов

Новые разработки белорусского холдинга военного и двойного назначения востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.

Валерий Гордей, заместитель директора по радиоконтролю и радиоэлектронной борьбе ОАО «КБ Радар» - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».

Справка «Директора»

«КБ Радар» ведет свою историю со специального отдела НИИ средств автоматизации (г. Минск), созданного для решения задач радиолокационного распознавания целей в 1974 г. Сегодня ОАО «КБ Радар» - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» - одно из ведущих предприятий ВПК Беларуси, выполняет полный цикл работ «под ключ»: от разработки до производства и сопровождения эксплуатации систем радиолокации, радиоконтроля и радиоэлектронной борьбы.

Наука - оборона - экспорт

ОАО «КБ Радар» имеет право на проведение экспортно-импортных операций с продукцией военного и двойного применения и экспортирует собственные разработки за рубеж, внося ощутимый вклад в пополнение валютных резервов страны. Системы радиолокации и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) столичного предприятия сегодня пользуются заслуженным спросом не только в Вооруженных Силах Беларуси, но и в других странах.

Одно из ведущих направлений деятельности холдинга возглавляет заместитель директора по радиоконтролю и радиоэлектронной борьбе, полковник запаса, кандидат технических наук, доцент Валерий Гордей. Он - автор 53 научных трудов, 5 учебников и 22 учебных пособий по устройству и эксплуатации техники РЭБ и радиоразведки.

Во время службы в Военной академии Беларуси Валерий Витальевич отвечал за создание системы обучения отечественных военных специалистов радиоразведки и РЭБ, руководил работами по организации производства и поставки 176 образцов специальной техники для наших Вооруженных Сил, 30 образцов для иностранных заказчиков. Был руководителем 19 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по разработке новой техники РЭБ. Успешную деятельность в данном направлении после увольнения из Вооруженных Сил он продолжил в ОАО «КБ Радар».

Сегодня на счету главного конструктора Госкомвоенпрома по системам и средствам РЭБ В. Гордея - 13 образцов специальной техники, принятых на вооружение белорусской армии, еще 2 разработки вскоре пополнят этот список.

Найти и обезвредить

В последнее время получила широкое распространение малая беспилотная авиация, причем не только в военной сфере. Дроны доставляют адресатам заказы и почту, контролируют дорожную обстановку в крупных городах, ведут скрытое наблюдение за людьми. Но такое «нашествие» беспилотных летательных аппаратов несет не только пользу, но и представляет значительную угрозу.

- Миниатюрные, доступные по цене дроны могут легко проникать в закрытые зоны с целью получения секретной или компрометирующей информации, нести на подвеске легкое вооружение и угрожать жизни людей, перевозить наркотики. И от них исходит реальная угроза, с которой нужно уметь бороться. Причем речь идет даже не о легких военных беспилотниках, которые могут наносить урон живой силе, военной и специальной технике, а о бытовых дронах массового производства и любительских моделях, - подчеркнул В. Гордей.

Сегодня трудно засечь малоразмерный летательный аппарат, не говоря уже о том, насколько сложно наблюдать за ним визуально. Особенно когда необходимо обнаружить и уничтожить нарушителей. Справиться с этой задачей позволяют новые разработки ОАО «КБ Радар» - «Кираса-М», «Гроза-О» и «Гроза-С», которые применяют для прикрытия особо важных правительственных, промышленных и энергетических объектов, мест заключения и др. С их помощью можно полностью блокировать возможность постоянных полетов над определенной территорией или во время проведения массовых мероприятий.

Малобазовый разностно-дальномерный комплекс «Кираса-М» предназначен для обнаружения беспилотников и наземных пунктов управления на дальности до 5 км.

Он способен осуществлять автоматическое обнаружение, идентификацию и 3D-местоопределение дронов по сигнальной и траекторной информации. Например, силовые структуры рассматривают возможность применения «Кирасы-М» для защиты аэропортов и территорий без применения радиолокации. Данным комплексом также интересуются представители отечественных нефте- и газоперерабатывающих, химических и других предприятий.

Комплекс «Гроза-О» создан для местоопределения и видеорегистрации операторов мультикоптеров на дальности до 2 км.

После обнаружения дрона (визуального, станцией «Гроза-С» или комплексом «Кираса-М») осуществляется взлет управляемой летающей платформы на высоту 50-100 м, поиск и пеленгование сигналов пульта управления мультикоптера, полет к оператору и его видеорегистрация. Длительность полета - до 30 мин.

Изделия «Радара» - одни из немногих в мире, которые могут не только подавлять связь беспилотников с пунктом управления, но и создавать для них «ложную навигацию» - путем подмены спутниковых навигационных сигналов на имитируемые уводить аппарат в сторону от цели для последующей посадки или уничтожения.

- У «Кирасы-М» и «Грозы-О» значительный экспортный потенциал. Заказчиков привлекают не только их технические возможности, но и доступная цена. Это всего один из удачных примеров, которые заинтересовали покупателей в Азии, Африке и Европе. Но в арсенале белорусских разработчиков вооружения, военной и специальной техники РЭБ еще немало интересных и востребованных изделий различного назначения, - подытожил заместитель директора по радиоконтролю и радиоэлектронной борьбе ОАО «КБ Радар» В. Гордей.