«Минскреклама»: от билбордов до цифровых технологий…

За 30 лет предприятие прошло путь от художественно-декоративного оформления городского пространства столицы до ведущего игрока на рекламном рынке Беларуси.

Сергей Хильман, директор КПУП «Минскреклама»

Справка «Директора»

ГП «Минскреклама» ведет свою историю от организации «Минскгороформление», созданной в 1987 г. Сегодня в ее распоряжении 4 светодиодных экрана в городе, щиты вдоль МКАД и на трассе М2 «Минск-Национальный аэропорт «Минск», многочисленные билборды, растяжки, настенные конструкции, ограждения и путепроводы в столице. На предприятии работают 200 человек. С 2016 г. организацию возглавляет Сергей Хильман.

Достойно отметив 30-летие создания «Минскрекламы», коллектив сохранил преемственность по основному направлению деятельности предприятия (украшение столицы), последовательно расширяет профессиональный диапазон, предлагая клиентам полный спектр услуг по производству, размещению и паспортизации рекламной продукции, праздничному оформлению и другим направлениям.

Предприятие уже 5 лет работает с положительной динамикой, повышая прибыль и производительность труда, снижая издержки.

- Объем выполненных работ (услуг) в действующих ценах за 10 месяцев 2019 г. вырос на 123%, рентабельность превысила 23%, а темп роста производительности труда по добавленной стоимости - 127%, затраты снизились на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года, что положительно сказалось на конкурентоспособности предприятия. Мы обеспечили хороший рост среднемесячной зарплаты (118,5%), которая составила 1 340 руб. Дважды в этом году повышали тарифную сетку 1-го разряда, - отметил руководитель ГП «Минскреклама» Сергей Хильман.

По его словам, во время проведения масштабных мероприятий по заказу республиканских госорганов и поручениям Мингорисполкома предприятие практически на 80-90% выполняет оформительские работы своими силами.

В творческой копилке «Минскрекламы» в 2019 г. - участие в оформлении столицы к II Европейским играм, празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, «Большого разговора с Президентом», «Минской лыжни», Международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», к важнейшим государственным праздникам и др.

Производственные площади «Минскрекламы» позволяют выполнять срочные и масштабные заказы - изготавливать объемные конструкции, одновременную склейку нескольких плакатов больших размеров. Предприятие также оказывает широкий спектр услуг в сфере оперативной полиграфии и цифровой печати, а опытные специалисты способны изготовить металлоконструкции любой сложности, помогут с художественным оформлением рекламных конструкций и лайтбоксов.

В следующем году здесь планируют расширить спектр и объемы предоставляемых услуг за счет размещения рекламы на светодиодных экранах в центре Минска. Сейчас на предприятии готовят техническую документацию для размещения 2-3 таких экранов в городе для оформления важных государственных мероприятий, в том числе празднования 75-й годовщины Великой Победы.

В «Минскрекламе» большое значение уделяют модернизации: закупке современного оборудования, внедрению новых технологий и обучению персонала. Так, в этом году на 30% обновили автопарк: приобрели для производственных нужд современный автокран на базе МАЗа, 2 гидроподъемника белорусских производителей, 2 грузопассажирских автомобиля Газель Next, электрокар для работы в оформительских цехах. А собственная бригада промышленных альпинистов теперь может выполнять самые сложные заказы.

- Мы постоянно занимаемся обновлением полиграфического оборудования. В частности, в этом году это связано с тем, что ряд известных зарубежных брендов предупредил о прекращении с 2020 г. сервисного обслуживания и поставок запчастей на некоторые полиграфические машины, поэтому пришлось переориентироваться на новых производителей. Так, приобрели 2 современных принтера - широкоформатный УФ-принтер белорусского производства для плоскостной, рулонной печати и сольвентный. Новый фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ в максимальной комплектации, 2 аргонных сварочных аппарата позволяют выполнять заказы по изготовлению сложных конструкций из алюминия, - отметил Сергей Анатольевич.

При этом новое оборудование загружено на 100%, что свидетельствует о верности выбранного руководством предприятия курса. Техническое перевооружение производства, при сохранении штатной численности персонала, дало возможность при выполнении важнейших работ практически отказаться от привлечения субподрядных сторонних организаций, направив сэкономленные средства на дальнейшее развитие ГП «Минскреклама».

В завершение С. Хильман отметил, что в сфере наружной рекламы, и не только в столице, заметны разительные перемены. На смену привычным билбордам приходит объектно-ориентированная, медийная реклама - светодиодные и LED-экраны, медиафасады и т.д. Да, они дороже, требуют не только надежных инженерных решений, но и значительного энергопотребления.

Еще один аспект связан с увеличением в столице объемов наружной рекламы социальной тематики, которая занимает около половины площадей. По мнению руководителя «Минскрекламы», надо уравновешивать экономическую и эстетическую составляющие. С одной стороны, заботиться о пополнении местного бюджета, а с другой - не уродовать облик города некачественной рекламной продукцией. Чтобы белорусская столица с каждым годом только хорошела.