На новый уровень

ОАО «Электромодуль» возвращается на старые и планирует завоевание новых рынков.

Открытое акционерное общество «Электромодуль» в следующем году отметит 50-летие со дня основания. В свое время «Молодечненский завод силовых полупроводниковых вентилей» (так тогда называлось предприятие) считался настоящим промышленным гигантом. Здесь работало более 5 тыс. человек, и таких заводов в Союзе было всего два. Правда, в «лихие 90-е» предприятие едва не погибло. Его знаменитые КБ были закрыты, научно-конструкторский персонал разбежался, из-за проблем с финансированием и снижения качества продукции были потеряны многие рынки сбыта.

Сейчас ситуация на «Электромодуле» постепенно меняется к лучшему. И хотя потерять доверие клиентов и партнеров - просто, а восстановить - нелегко, этот процесс идет. Завод медленно но уверенно выходит из «экономического пике», возвращаясь на старые и посматривая на новые для себя рынки. Как говорит директор предприятия Владимир Шкода, «шаг вперед уже сделан, и есть потенциал для более серьезного рывка».

Восстановление позиций

Базовым изделием ОАО «Электромодуль» являются силовые полупроводниковые диоды в корпусах «под запрессовку». На их основе выпускается широкая номенклатура выпрямительных блоков и регуляторов напряжения для генераторных установок переменного тока. Эти изделия поставляются на заводы по производству генераторов для автотракторной и мотоциклетной техники различного назначения, сварочных аппаратов и другого специального оборудования и приборов.

К сожалению, мощности предприятия, рассчитанные на огромный союзный рынок, сегодня недозагружены. В Беларуси основными потребителями продукции «Электромодуля» являются гродненское ОАО «Радиоволна» и ОАО «БАТЭ». Правда, лет 10 назад, когда предприятие находилось в сложном положении, экономические связи с заводом в Борисове были прерваны, и сейчас только начали восстанавливаться.

Владимир ШКОДА, директор ОАО «Электромодуль»



- Мы активно пытаемся наладить сотрудничество и уже поставили на БАТЭ опытные образцы, которые успешно прошли испытания, - рассказывает Владимир Шкода. - Так что теперь у нас появилась возможность участвовать в тендерах, и мы рассчитываем на возобновление закупок нашей продукции.

В России основные поставки осуществляются на самарский завод имени Тарасова, а также на ряд оборонных предприятий. Интересно, что уже длительное время изготовленные в Молодечно диоды успешно продаются на европейском рынке, в частности, в Финляндии и Германии, где они используются при производстве сварочных блоков. Ведутся переговоры с украинскими партнерами о возобновлении работы на этом емком рынке. В общем объеме производства доля экспорта сейчас составляет около 40% и есть неплохие перспективы для роста этого показателя.

Резервы конкурентоспособности

- У нашего предприятия имеется ряд конкурентных преимуществ, - говорит директор ОАО «Электромодуль». - Одно из них - более высокое качество диодов по сравнению с продукцией российских и китайских производителей, являющихся нашими основными конкурентами. Мы сохранили достаточно сложную технологию производства диодов с изоляцией стеклотаблеткой. Конечно, себестоимость при этом несколько выше, чем при использовании пластмассы, но зато качество и срок службы значительно увеличиваются. Это привлекает клиентов, для которых критичны именно такие факторы.

За последние годы предприятие смогло восстановить и укрепить конструкторское подразделение, что позволило заняться не просто точечным улучшением уже выпускаемых изделий, а разработкой принципиально новых продуктов. Например, регуляторов напряжения нового поколения, способных поддерживать связь с бортовым компьютером автотранспортного средства и изменять параметры работы по его командам. Уже создана конструкторская документация и идет подготовка к выпуску опытной партии двух моделей с такими характеристиками.

- Мы видим в этом проекте определенный потенциал, - отмечает Владимир Шкода, - поскольку данная ниша на постсоветском пространстве не освоена.

Кроме того, на «Электромодуле» сейчас ведется масштабная работа по снижению себестоимости производимой продукции, чтобы повысить ее ценовую привлекательность. Речь идет о кардинальном изменении конструкции диодов с целью минимизации трудозатрат при их изготовлении и уменьшении доли импортных комплектующих. Уже проходят испытания опытной партии, и предварительные расчеты показывают, что себестоимость изделий удастся снизить примерно на 30%.

Автоматизация + оптимизация

Параллельно с новыми разработками руководство предприятия старается максимально оптимизировать структуру и бизнес-процессы, осуществлять мероприятия по энергосбережению (производство на «Электромодуле» довольно энергоемкое), а также своевременно проводить «точечную» модернизацию. В частности, закуплены две установки для автоматизированной сборки диодов - каждая способна заменить четырех операторов. В будущем году планируется приобрести машины для литья пластмасс. Они необходимы для выпуска новой продукции, так как существующая японская техника хотя и работает без нареканий, но для этих целей не годится.

Нужно сказать, что в нынешнем состоянии завод уже представляет определенный интерес для потенциальных партнеров и инвесторов. Предприятие стабильно работает, избавилось от непрофильных активов, неиспользуемых помещений и земельных участков и по-прежнему выпускает достаточно востребованную продукцию. Не случайно одна из польских компаний, чьи представители недавно посетили Молодечно, предложила создать на мощностях «Электромодуля» давальческое производство запчастей для автомобилей Volkswagen. А это 100 новых рабочих мест и перспективы существенного роста экспорта. Сейчас проект прорабатывается на уровне экспертной оценки.

- В штате ОАО «Электромодуль» сегодня 270 человек, - говорит Владимир Шкода. - Среди них есть люди, работающие на заводе с момента его основания! Это по-прежнему важное для Молодечно, предприятие, и за последние годы сделано немало для восстановления его стабильной и ритмичной работы. Так, за 10 месяцев 2019 г. рост объемов производства составил 5%, а средняя заработная плата увеличилась на 15%. Но самое главное - потенциал для выхода на новый качественный уровень у предприятия есть. Мы его видим и надеемся реализовать уже в ближайшей перспективе.