Предприятие специального назначения

Именно таким уже скоро 30 лет считается РСУП «Полесье» из Гомельской области.





Преодоление последствий аварии на ЧАЭС потребовало не только подготовки программ по их ликвидации и специальной нормативно-правовой базы, но и создания в Беларуси специализированных организаций для очистки территорий районов, загрязненных радионуклидами.

Евгений Белаш,

директор РСУП «Полесье»

- Мы в основном выполняем специальные работы в населенных пунктах, где остались проживать люди. Это определено основными параметрами госпрограммы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы на территории Гомельщины, - сказал директор предприятия Евгений Белаш.

Для этих целей в 1990 г. постановлением Совмина Беларуси и были созданы 2 специализированных предприятия: РСУП «Полесье» - в Гомельской области и РСУП «Радон» - в Могилевской.

- С тех пор поддерживаем с могилевскими коллегами постоянный контакт, обмениваемся опытом, проводим ежегодные встречи, а работаем поочередно - «дома» и на «выезде». Особенно важно это было вначале, когда отсутствовал практический опыт, а научный подход к безопасному проживанию людей на загрязненных радионуклидами территориях находился в стадии разработки, - поделился Евгений Викторович.

Основное предназначение предприятия - дезактивационные работы, а также очистка и дезактивация промышленного оборудования, прежде всего систем вентиляции. Именно в них накапливалась радиоактивная пыль, поэтому работникам приходилось разбирать оборудование и тщательно очищать их от опасных веществ.

Сейчас РСУП «Полесье» занимается уборкой территории, сносом и захоронением частных подворий и производственных строений, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Во главе угла - безопасность

- У нас есть проектная группа, которая накануне сноса выезжает на место и выполняет соответствующие замеры, определяя наиболее загрязненные радионуклидами элементы здания. В зависимости от сложившейся ситуации принимается решение о порядке проведения работ, демонтажу и сносу строения, а в случае необходимости - последующему захоронению, - пояснил директор.

Для этого на территории Гомельской области создано 79 полигонов для захоронения отходов дезактивации. Предприятие также выполняет обслуживание и ремонт пунктов захоронения в зоне своей ответственности, заказы сторонних организаций. Для перевозки особо опасных продуктов дезактивации переоборудованы 2 автомобиля, имеющие специальный санитарный паспорт, который периодически необходимо подтверждать.

Дозиметрическая группа РСУП «Полесье» оснащена необходимым комплектом приборов контроля. Кроме того, у каждого сотрудника - индивидуальный дозиметр накопительного типа, с которого каждый квартал считывается информация. Ежегодно все сотрудники проходят медосмотр, получают санитарные паспорта.

Как отметил Е. Белаш, на предприятии неукоснительно соблюдаются требования, касающиеся безопасности работ и персонала. Средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, индивидуальными дозиметрами обеспечены все непосредственно занятые выполнением работ сотрудники. А проводить их не так просто, как может показаться не только неискушенному в этой области обывателю, но и специалисту в сфере строительства.

Справка «Директора»

За почти 30-летний период деятельности РСУП «Полесье» реализовало большой объем специальных работ в загрязненных радионуклидами районах республики. Проведена дезактивация открытых территорий, а также территорий населенных пунктов на площади почти 700 тыс. кв. м. Демонтировано и захоронено более 11,5 тыс. подворий и строений в 468 населенных пунктах, утилизировано почти 70 т жидких радиоактивных отходов.

Сделать лучше, чем было

План работ РСУП «Полесье» на следующий год формируется в основном исполкомами наиболее пострадавших районов - Добрушского, Брагинского, Ветковского, Кормянского, Чечерского и Наровлянского, а главным заказчиком после окончательного формирования и утверждения программ выступает УКС Гомельского облисполкома.

Сейчас сотрудники предприятия работают вахтовым способом на объектах в Ветковском районе. В зависимости от уровня загрязненности территорий персоналу предоставляются от 7 до 14 дополнительных дней к ежегодному отпуску. Руководство старается максимально облегчить и повысить производительность труда. Постоянно обновляется парк оборудования, сегодня на 107 человек приходится около 70 единиц различной техники.

- По имеющейся информации, в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах подлежат сносу 4-5 тыс. строений. Учитывая то, что ежегодно демонтируем около 500 таких зданий и сооружений, нам хватит работы еще как минимум на 8-10 лет. И только после ее окончательного завершения придется искать пути дальнейшего развития предприятия. Пока же на среднесрочную перспективу главной задачей остается облагораживание земли, которая досталась в наследство от предыдущих поколений, и передача последующим - в еще более прекрасном виде, - резюмировал Е. Белаш.