Новый кризис неизбежен?

Больше всего пострадают Китай и Россия, что ставит под сомнение целесообразность углубления интеграции в рамках Союзного государства.

В предыдущих публикациях журнала «Директор» («Мировые финансы в ожидании шторма», №10/2017 и «Инвесторы теряют «аппетит к риску», №1/2019) мы отмечали, что в 2020 г. ожидается мировой финансовый кризис, который будет подобен кризису 2008 г., а возможно окажется даже сильнее.

Китай «тонет» в долгах

К сожалению, этот прогноз все еще в силе и, скорее всего, источником нового кризиса будет Китай. Об этом свидетельствует инвертируемость кривых доходностей казначейских облигаций США, когда доходности дальних казначейских облигаций меньше чем ближних. Так, на рис.1 показано влияние эффекта снижения процентных ставок по 10-летним казначейским облигациям США на девальвацию юаня. Это связано с тем, что в условиях массового захода в качество Китай не может рефинансировать свои долги. Между тем, только госдолг страны составляет 21 трлн долл.!

Девальвация юаня не дает Китаю возможности реализовать свой кредитный импульс (рис 2) и стимулировать свою экономику (рис. 3). Это ведет к серьезным проблемам в китайской экономике и, прежде всего, в финансовой системе (рис. 4). А мировая финансовая система уже начинает прогнозировать будущий кризис! На рис. 5 показан бэквардейшн на фьючерсном рынке железной руды, что свидетельствует о перепроизводстве, прежде всего в металлообработке Китая. Бэквардейшн - это ситуация, когда цены на реальный товар выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на товар с ближними сроками поставки выше котировок дальних позиций. То есть рынок платит премию за то, что руда не переплавляется в сталь, а находится на складе или еще в земле.

Беларусь - в группе риска

Проблема в том, что кризис Китая мгновенно перекинется на Россию через цены на энергоносители. А следом - на белорусскую экономику, которая единственная из европейских стран набрала китайских кредитов (рис. 6). Причем наличие золотовалютных резервов в экономике Беларуси и России в условиях надвигающегося кризиса практически бесполезно. Так, в 2008 г. всего за неделю золотовалютные резервы РФ уменьшились на 140 млрд долл. При этом девальвация российского рубля составила 50%, а ВВП упал на 10%. Сегодня ситуация в России усугубляется наличием санкций и постепенным их ужесточением. Есть даже вероятность реализации иранского сценария. Если это совпадет с падением цен на энергоносители, экономику наших восточных соседей ждет жесточайший кризис. В таком случае девальвация российского рубля также достигнет 50% , а падение ВВП - 10% . При этом в долларах ВВП РФ упадет больше чем на 50%! Ситуация в России усугубляется политической напряженностью, прежде всего в регионах, которые задолжали более 3 трлн руб.

Эти опасения подтверждаются финансовыми показателями крупнейших российских компаний - ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть». Так, «Газпром» из-за санкций отказался размещать еврооблигации и вынужден покрывать кассовые разрывы пенсионными накоплениями. То же делает и «Роснефть». Мы видим отголоски этой ситуации на примере строительства в Минске так называемого «Газпромцентра». Фактическая «заморозка» этого проекта также является своеобразным индикатором российской экономики.

Рис. 1. Корреляция динамики 10-летних казначейских облигаций США и курса юань/доллар.

Рис. 2. Агрегатный объем финансирования экономики Китая (618 млрд юаней - октябрь).

Рис. 3. Теневая банковская система Китая (делеверидж которой тянет вниз объем кредита в целом).

Рис. 4. Рыночная капитализация 4-х крупнейших банков Китая в % к совокупным активам.

Рис. 5. Фьючерс на железную руду на 13.11.2019 г.

Рис. 6. Китайские кредиты другим странам.

Можно допустить, что в результате совместных действий ФРС США и центробанков развитых стран проблемы мировой экономики в 2020 г. «рассосутся». Но это будет только «отсрочкой приговора», потому что мировой финансовый кризис неизбежен.