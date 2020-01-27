Крупная сделка. Что и с кем согласовывать?

Разбираемся: почему законодательство обязывает директора при заключении такого договора получать одобрение учредителя или вышестоящей организации.

По общему правилу все сделки от имени юридического лица подписываются директором, который принимает решения о заключении договоров, их условиях и т.п. Однако законодательство устанавливает ряд случаев, в которых директор обязан согласовать такое решение, в частности, при заключении крупной сделки. Это связано с тем, что некоторые сделки могут иметь для хозяйственного общества существенное значение и влиять на его финансово-экономические показатели.

Как отмечают в Адвокатском бюро Евгения Малиновского, положения закона императивно устанавливают минимальный порог, при котором сделка будет являться крупной - 20% от стоимости активов общества. Снизить его нельзя, зато уставом могут быть предусмотрены иные сделки, к которым применяются правила согласования, установленные законом для крупных сделок (например, на сумму более 100 базовых величин). Стоимость активов определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Либо, если это предусмотрено уставом, на основании независимой оценки, проведенной на первое число месяца, в котором такая сделка совершается.

- С 20% стоимости активов общества сравнивается: в случае приобретения имущества - сумма сделки; в случае отчуждения имущества - наибольшая стоимость из суммы сделки (стоимости имущества, указанной в договоре) или стоимости имущества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности. При заключении договора займа в сумму сделки включаются проценты за пользование займом за весь период, на который он предоставлен. Зато штрафные санкции (неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами) в оценке суммы сделки не участвуют, - комментируют эксперты журнала «Директор».

Интересно, что крупной может являться как одна, так и несколько взаимосвязанных сделок, результат исполнения которых может рассматриваться в качестве единого целого. К ним, например, относятся сделки с имуществом, которое может использоваться по общему назначению (например, холодильное оборудование и противни к нему и др.). Данные товары могут приобретаться по отдельности, но использовались продавцом и будут использоваться покупателем - вместе. Признаком взаимосвязанности сделок может также выступать тот факт, что имущество, проданное по нескольким сделкам, используется в рамках одного производственного цикла.

По словам адвокатов, в регулировании принятия решения о совершении крупной сделки законодательство сочетает принципы императивности и диспозитивности. Как правило, такое решение принимается общим собранием участников общества. Однако уставом может быть предусмотрено, что оно может быть принято и Советом директоров (наблюдательным советом). Но передача такого права директору законом не предусмотрена (исключение - крупные сделки между участниками холдинга)!

Полностью статью К. Остапюка и Я. Леонович «Страховка от недобросовестности» - читайте в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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