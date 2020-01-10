В экономике чудес не бывает

Белорусские управленцы работают плохо не потому, что их чему-то недоучили. Проблема в том, что у подавляющего большинства из них просто нет стимула!

Обучению управлению как в сфере государственной службы, так и в бизнесе в Беларуси уделяется все большее внимание, но особого результата пока не видно. Дело в том, что хорошие управленцы в стране просто не востребованы, поэтому как и чему их учат, является второстепенным вопросом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посетив 18 октября Академию управления, заявил, что та нуждается в модернизации и реформировании. Он подчеркнул, что сейчас стране требуются «управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат».

Готовить их должны лучшие преподаватели Беларуси в сфере управления, истинные патриоты и государственники. А обучаться должны люди с высоким управленческим потенциалом, ориентированные на служение стране и людям, которым академия даст те управленческие знания и навыки, которых им не хватает. В частности, Президент отметил, что многим белорусским управленцам не хватает знания иностранных языков, пиар-технологий, а также компетенций в сфере цифровой трансформации и экономики.

Сегодня в Беларуси нет таких массовых конкурсов управленцев как в России, типа «Лидеров России», но зато в Академию управления набирают около сотни студентов сразу после школы. Этот набор глава государства назвал «золотой сотней», отметив, что именно этим специалистам в будущем предстоит формировать управленческий состав страны.

Можно добавить, что у нас есть также детский конкурс «Молодежное лидерство: современный взгляд», проводимый Минобразования совместно с Национальным детским образовательно-оздоровительным центром «Зубренок». Кроме того, обучением руководителей для госслужбы и бизнеса в нашей стране занимается множество вузов. В частности, это Белорусский государственный экономический институт, а также Институт бизнеса Белорусского государственного университета. Имеется и частный Институт приватизации и менеджмента. И хотя большого эффекта от бурной деятельности руководителей с отечественными дипломами не наблюдается, если присмотреться к работе чиновников и бизнесменов, то можно обнаружить, что все не так просто. И в отдельных сферах экономики у белорусских управленцев имеются несомненные достижения.

Работать на себя получается, на государство - нет

Как заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов 16 октября в ходе совместной коллегии КГК и Генеральной прокуратуры, сегодня около 3% ВВП Беларуси ежегодно оседает в карманах недобросовестных посредников, что составляет примерно 1,5 млрд долл. А заместитель председателя КГК - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов - сообщил, что если ранее необоснованное посредничество осуществлялось с помощью лжепредпринимательских структур, то теперь, после того как усилиями правоохранительных органов такие структуры практически ликвидированы, для этого используются домицилированные компании (компании зарегистрированные за пределами Беларуси, но осуществляющие свою деятельность в нашей стране).

Глава ДФР привел несколько примеров такого необоснованного посредничества. Например, в апреле текущего года была пресечена деятельность компании, которая более 10 лет поставляла в Республику Беларусь медицинское оборудование и расходные материалы известного производителя, завышая цену в 3-4 раза, на миллионы долларов ежегодно. Как отметил Игорь Маршалов, этот посредник имел дом на Лазурном берегу во Франции и поменял три яхты стоимостью 800 тыс. евро. На заседании коллегии приводилось множество других примеров подобной деятельности в самых разных сферах экономики и на разных предприятиях, но это, пожалуй, самый яркий.

С одной стороны, сложившееся положение указывает на недостатки белорусского управления: у чиновников и управляющих госпредприятиями явно не хватает патриотизма, совести и т.п. Но с другой - оно обнаруживает наличие у них хороших управленческих навыков. После того как государство ликвидировало лжепредпринимательские структуры, они быстро нашли другой способ получения прибыли, используя зарубежные компании. Кроме того, и вовсе просто организовать бизнес, параллельный основному. А размер этого бизнеса впечатляет - 1,5 млрд долл. Это уровень доходов Парка высоких технологий!

То есть, когда речь заходит не об интересах государства, а о своих личных, белорусские руководители демонстрируют довольно высокие управленческие навыки, создавая эффективные механизмы личного обогащения даже в крайне неблагоприятных условиях жесткого контроля со стороны государства.

В сфере ИТ нет проблем

В Беларуси имеется целая отрасль экономики, где управленцы демонстрируют высокие навыки. Это - Парк высоких технологий. В данном случае государство создало возможности для личного обогащения руководителей бизнеса, что сразу же дало результат.

Интересно, что в правительстве это понимают. Как сообщил премьер-министр Сергей Румас в инновационном центре «Сколково» на международном форуме «Открытые инновации», успех ПВТ объясняется исключительными условиями, созданными для его резидентов. А именно тем, что им разрешили вести бизнес и заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира. Кроме того, резидентам дали налоговые льготы и оградили парк от вмешательства контрольных и надзорных органов. В результате выручка и экспорт Парка растут на 30-40% в год, и в текущем году экспорт ожидается в размере 2 млрд долл.

При этом, как подчеркнул Сергей Румас, один сотрудник ПВТ в среднем платит в бюджет в 3 раза больше, чем средний работник по стране, т.е. налоговые льготы оправданны. Он также сообщил, что почти все выпускники белорусских ВУЗов, получившие ИТ-специальность, остаются работать в Беларуси. Более того, по его словам, сейчас в страну возвращаются многие программисты, которые ранее из нее уехали. То есть в данной отрасли удалось остановить отток специалистов.

Как видим, белорусские айтишники продемонстрировали высокие навыки в управлении собственным бизнесом и даже патриотизм! Правда, государству пришлось за это заплатить предоставлением налоговых льгот, а также устраниться от практики назначения руководителей и контроля за ИТ-компаниями. В других сферах экономики этого нет и можно сделать вывод, что, скорее всего, именно поэтому руководители там не могут достичь особых успехов (за некоторыми исключениями).

Поддержка государства

Судя по рассмотренным примерам, белорусские управленцы работают плохо не потому, что их чему-то недоучили, а из-за того, что у подавляющего большинства из них просто нет стимула, читай - условий для личного обогащения!

Этот вывод чрезвычайно важен, причем речь идет не только о законодательных условиях, госрегулировании, контроле и зарплатах чиновников и директоров, но и о непосредственной или опосредованной финансовой поддержке самого бизнеса. Даже в экономически развитых странах, где условия для бизнеса чуть ли не идеальны, как в США или Японии, такая денежная поддержка весьма существенна.

Например, в США государство тратит средств намного больше, чем получает доходов, в результате чего бюджет формируется со значительным дефицитом. За последние 10 лет средний дефицит федерального бюджета составил 830 млрд долл. в год, что составляет около 2,5 тыс. долл. на человека! Разумеется, эти средства идут не на прямую поддержку госпредприятий, хотя и это имеет место, а на социальные цели, а также на военные расходы. Но все это повышает спрос на продукцию промышленных предприятий, что обеспечивает частному бизнесу прибыль фактически за счет государственных средств. Представляете, как развивался бы белорусский бизнес, если бы жители нашей страны в год получали бы на 2,5 тыс. долл. больше, чем сейчас?

Но у нас ничего подобного нет. Наша страна живет так, будто глобальный экономический кризис уже наступил и, не дожидаясь его, мы сами девальвировали рубль и продолжаем накапливать резервы. И при этом требуем от чиновников и бизнесменов, чтобы они совершили чудо, догнав и перегнав Америку. Но чудес в экономике не бывает и даже самый обученный управленец ничего не сделает там, где нет спроса на товары и услуги. И, кстати, успехи белорусского ПВТ, пожалуй, процентов на 90 определяются финансовой поддержкой правительства, причем не столько Беларуси, сколько США, которые накачивают свою экономику деньгами, что и создает спрос на программы резидентов нашего ПВТ в этой стране.

Обратите внимание: в США, где обучение и стимулирование управленцев, как и условия для бизнеса, почти лучшие в мире, тем не менее снижают ставки по кредитам, а государство лезет в долги ради поддержки бизнеса, не ожидая подвигов от бизнесменов и чиновников. А белорусская экономическая стратегия строится в расчете на подвиг и чудо, на то, что найдутся самоотверженные люди, которые за гроши создадут лучший в мире бизнес и наведут порядок в стране. В таких условиях даже самые лучшие и обученные управленцы не смогут обеспечить подъем экономики, хотя, конечно отдельные примеры успеха в некоторых сферах деятельности имеются.

Поэтому обучение управленцев самым продвинутым навыкам, иностранным языкам и цифровым технологиям ситуацию принципиально не изменит. Хотя, все это, конечно, делать следует.

Владимир ТАРАСОВ