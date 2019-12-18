«Беловежский» держит марку

На областных «Дожинках» в Ружанах первым на сцену для награждения поднялся руководитель ОАО «Беловежский», которому премьер-министр Сергей Румас вручил Почетную грамоту Совета Министров за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Брестчины и достигнутые показатели в уборочной кампании-2019.





Справка «Директора»

ОАО «Беловежский» - крупный агропромышленный комплекс Беларуси, созданный в 1983 г. Сегодня в его структуру входят 6 производственных подразделений: свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, мясокомбинат и 3 отделения - «Минковичи» «Каролин» и «Рясна». Площадь земельных угодий - почти 20 тыс. га. В крупнейшем в стране свиноводческом комплексе выращивают 120 тыс. голов. На 16 животноводческих фермах содержатся около 12 тыс. голов КРС, из них 3,6 тыс. - дойное стадо.

Хорошее наследство

Александр Дунькович,

генеральный директор ОАО «Беловежский»

- Наше сельскохозяйственное предприятие многопрофильное, которое имеет замкнутый цикл производственной деятельности. Выращенная на наших земельных угодьях сырьевая база после переработки на комбикормовом заводе в виде кормов поступает на свиноводческий комплекс и фермы по выращиванию и откорму КРС и молочно-товарные фермы. Товарный скот направляется на мясокомбинат, где производятся мясные и колбасные изделия, а молоко сдается на молочный комбинат. Затем продукция реализуется через торговые сети и фирменные магазины под брендом «Бел-Морис».

Надо отметить, заслуга в этом во многом принадлежит предыдущему руководителю акционерного общества Юрию Дмитриевичу Морозу, который фактически с нуля начинал строить и поднимать хозяйство. Поэтому в наследство мне досталось преуспевающее предприятие, широко известное не только в Брестской области, но и во всей стране. Однако мы не стали почивать на лаврах: за 2,5 года постарались удержать достигнутую ранее планку и приумножить высокие результаты, - поделился 36-летний генеральный директор Александр Дунькович, который, что примечательно, всего на год моложе ОАО «Беловежский».

В 2006 г. он пришел работать на предприятие по распределению после окончания БГАТУ с дипломом инженера-энергетика. За прошедшее время Александр Алексеевич прошел все ступеньки служебной лестницы от инженера-электрика отделения до первого заместителя генерального директора. В марте 2017 г. возглавил ОАО «Беловежский».

Потрудились на славу

За 10 месяцев 2019-го ОАО «Беловежский» достигло хороших результатов: впервые коллектив обеспечил высокие темпы роста по основному профилю (свиноводство) - 108%, прирост - 2,5 тыс. т мяса. Аналогичные результаты показало и молочное животноводство: в хозяйстве сдают 85 тыс. т в день. Общая прибыль по этим направлениям превысила 4 млн и 3,5 млн руб. соответственно, что свидетельствует об устойчивом развитии компании. Общая рентабельность - 8%.

Два последних года из-за погодных условий стали не совсем удачными для растениеводства хозяйства. Тем не менее, в этом году намолотили 38 тыс. т зерна, что позволяет примерно на 70% обеспечить его потребности. Собрали неплохой урожай рапса, заняв по этому показателю 1-е место в Каменецком районе. Добились хорошей урожайности сахарной свеклы. Полностью обеспечили агропредприятие на зиму кормами.

- Если в 2017-м, возглавив акционерное общество, мечтал о достижении объема годовой выручки до 100 млн руб., то за 10 месяцев этого года уже превысили ее – заработав 111,4 млн, причем при прежней численности трудового коллектива, - отметил А. Дунькович.

Выбранный руководством ОАО «Беловежский» курс на автоматизацию и роботизацию производственных процессов в животноводстве имеет закономерный характер и связан с требованием оптимизации численности персонала.

Здесь планируют построить первый в стране новый молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов в д. Миньковичи, где процесс доения будет осуществляться полностью автоматизированными системами компании DeLaval, которая более 130 лет занимается разработкой и реализацией инновационных проектов в молочном животноводстве.

Надо отметить, что на молочно-товарных комплексах ОАО «Беловежский» уже установлены 2 доильные установки немецкой фирмы. Первая, линейная, функционирует на одной из ферм сельхозпредприятия. Вторая - карусельная доильная установка DeLaval работает на молочно-товарном комплексе «Каролин».

К слову, МТФ «Каролин» по содержанию и качеству технических решений сегодня не имеет равных не только в СНГ, но и в Европе.

Не остаются в стороне и вопросы технического перевооружения. Приобретается новая техника и оборудование. В частности, в этом году закупили 2 энергонасыщенных трактора и кормоуборочный комбайн.

На достигнутом не останавливаются

По словам руководства, важное место в производственной цепочке предприятия занимают перерабатывающие подразделения - комбикормовый завод и мясокомбинат. Поэтому в ближайших планах - модернизация и обновление этих структур.

Как отметил заместитель генерального директора - начальник мясокомбината Святослав Пиво, они - немногие в Беларуси, кто производит колбасные изделия из натурального, экологически чистого сырья. В убойном цехе в смену перерабатывают до 1 тыс. голов скота. Сегодня комбинат выпускает около 150 наименований мясоколбасной продукции.

На мясокомбинате действуют системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 и управления на основе анализа рисков и критических контрольных точек НАССР (по СТБ 1470-2004). Неудивительно, что «Беловежский» является обладателем многих дипломов и наград, в том числе одной из наиболее престижных - премий правительства и Брестского обл­исполкома в области качества.

«Бел-Морис» - бренд известный

- Мы активно развиваем в Беларуси фирменную торговлю продукцией собственного производства через 23 магазина сети «Бел-Морис», где реализуем половину произведенной продукции. Они обеспечивают выручку в размере около 1 млн руб. в месяц. В этом году открыли 3 новых торговых объекта - в Столине, Иваново и Дрогичине . В дальнейшем планируем удвоить прибыль фирменных магазинов, охватив ими всю Брестскую область, - сказал А. Дунькович.

ОАО «Беловежский» продолжает планомерно расширяться. Так, в 2020 г. в его состав вслед за орденоносным колхозом «Советская Белоруссия» интегрируется находящееся на территории района ОАО «Восход-Каменец». Это позволит увеличить площадь сельхозугодий до 24 тыс. га, довести общее поголовье дойного стада до 5,5 тыс. голов (сейчас - 3,6 тыс.) и придать новый импульс развитию молочной отрасли.

Кадрами здесь дорожат

В «Беловежском» большое внимание уделяют укреплению кадрового состава и социальным вопросам. В акционерном обществе работают 1 760 человек, из них более 300 - специалисты с высшим и средним специальным образованием. Средний возраст - 43 года. При этом особое внимание уделяют молодежи, которая ежегодно вливается в трудовой коллектив.

По словам А. Дуньковича, до­стойная заработная плата и решение жилищного вопроса являются основополагающими факторами прочного закрепления специалистов в хозяйстве. Текучесть кадров в ОАО «Беловежский» минимальная, в пределах естественного выбывания специалистов и рабочих в связи с уходом на заслуженный отдых, в декретные отпуска и т.д.

Сегодня средняя зарплата составляет около 1 тыс. руб., но в конце года превысит планируемый руководством страны уровень. В этом году построили 8 жилых домов усадебного типа и приобрели 16 домов и квартир на вторичном рынке. Принятые на работу молодые специалисты обеспечиваются местами в общежитиях.

Как отметил председатель проф­союзного комитета Валентин Супринович, в ОАО «Беловежский» работникам предлагают достойный соцпакет. Здесь умеют не только хорошо трудиться, но также активно и полноценно отдыхать. Для этого в хозяйстве созданы все условия: действуют несколько современных Домов культуры, работают художественная школа, различные кружки и оборудованные всем необходимым спортивные залы, Регулярно проводятся концерты и спортивные состязания, выступают коллективы художественной самодеятельности, При этом хороший пример подчиненным на волейбольной площадке неизменно показывает руководитель «Беловежского».

- Комплексный подход к реализации производственной и социальной политики позволяет коллективу с уверенностью смотреть в будущее, успешно решать все более сложные задачи, - резюмировал генеральный директор ОАО «Беловежский» Александр Дунькович.