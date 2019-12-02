Окна возможностей

Отечественные компании получили доступ на российский цементный рынок, а также право беспошлинной торговли с Сингапуром.

БЕЛАРУСЬ

Расходы на поддержку экспорта в 2020 г. планируется увеличить в 1,3 раза.

Как следует из пояснительной записки, подготовленной Министерством финансов к проекту бюджета-2020, на компенсацию потерь банкам и лизинговым компаниям по кредитам, предоставленным в рамках поддержки экспорта, а также ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на приобретение ОАО «Промагролизинг» современной техники будет выделено 447,3 млн руб. Это в 1,3 раза превышает оценочный показатель текущего года.

В том числе, по Указу Президента Республики Беларусь №534 будет выделено 33,5 млн руб. (рост в 2,2 раза к оценке 2019 г.), а на финансирование закупок техники и оборудования ОАО «Промагролизинг» в соответствии с Указом №146 - 166 млн руб. с ростом в 2 раза к ожидаемым расходам 2019 г.

Кроме того, в проекте республиканского бюджета на 2020 г. предусмотрены средства в размере 1,7 млн руб. на возмещение части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) за рубежом и проведение оценки соответствия продукции в иностранных государствах.

ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе будет создан общий рынок цемента.

Это стало возможным после того, как Российская Федерация устранила препятствия, ограничивающие работу производителей цемента из других стран ЕАЭС на своем строительном рынке.

Теперь им не надо учреждать в России отдельное юридическое лицо для проведения работ по сертификации цемента. И они могут напрямую обращаться в органы по сертификации в качестве заявителей для получения сертификатов соответствия на эту продукцию. Приказом Росстандарта от 3 сентября 2019 г. №613-ст были внесены соответствующие изменения в ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов».

Сообщается, что с целью обеспечения свободного обращения цемента Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрабатывает проект межгосударственного стандарта «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов».

В 2018 г. объем экспорта цемента Казахстана во взаимной торговле составил 32 млн долл., Беларуси - 57,1 млн, России - 153,1 млн долл.

ЕЭК разрабатывает дорожную карту по созданию агро- и биоиндустриальных парков.

Предполагается, что такие парки будут формироваться в рамках программ импортозамещения и развития международной кооперации и экспорта. Согласно концепции ЕЭК, в них будут размещаться производства по переработке сельскохозяйственной, продовольственной и биотехнологической продукции, а также компании, специализирующиеся на оказании услуг по обслуживанию данных производств.

Сами парки планируется создавать на землях сельскохозяйственного и промышленного назначения. Они будут представлять собой управляемый одним оператором комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельных участков с производственными, административными, складскими помещениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой со специальными административно-правовыми условиями для размещения резидентов.

По словам директора Департамента промышленной политики ЕЭК Николая Кушнарева, создание таких парков позволит стимулировать импортозамещение, а также привлечение инвесторов.

Белорусские компании получили свободный доступ на рынок Сингапура.

Благодаря подписанию соглашения о формировании зоны свободной торговли с Сингапуром, ЕАЭС может экспортировать и импортировать из этой страны без таможенных пошлин более 12 тыс. видов товаров. Уже сейчас беспошлинный доступ обеспечен примерно к 40% товаров на территории города-государства, а после завершения переходного периода, который составит от 3-х до 10 лет, эта цифра достигнет 87%.

Конечно, сам по себе сингапурский рынок для Беларуси не так значителен как российский или китайский. Наш товарооборот с этой страной в 2018 г. не превышал 500 млн долл. Примерно такая же картина и у Казахстана. У России эта цифра намного выше - 3,6 млрд. Однако Сингапур - это открытые двери в регион стран АСЕАН, и беспошлинные поставки на этот рынок создают отличные стартовые позиции для отечественных компаний.

Кроме того, город-государство активно инвестирует в страны ЕАЭС, и теперь приток инвестиций может заметно увеличиться. Кстати, в Сингапуре уже работают торговые дома БелАЗа, Белшины и МТЗ.

РОССИЯ

В бюджете Российской Федерации на 2020 г. заложено значительное повышение расходов на здравоохранение, науку, экологию и транспорт.

Как следует из документа, представленного Министерством финансов, расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 г. Расходы на науку повысятся на 33%, охрану окружающей среды - на 60%.

Кроме того, в ближайшие три года значительно увеличится бюджет Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Согласно проекту в 2020 г. он составит 93,2 млрд руб., в 2021-м - 135,8 млрд, а в 2022-м - 189,3 млрд.

Государственная программа «Развитие транспортной системы» в 2020-2022 гг. должна получить 3,36 трлн руб. бюджетных ассигнований. Объем финансирования программы в 2020 г. запланирован на уровне 948,5 млрд руб., в 2021-м - 1,1 трлн, в 2022-м - 1,3 трлн руб. При этом на финансирование железнодорожного транспорта планируется выделить около 319,9 млрд руб. В том числе 70,2 млрд будет направлено на развитие высокоскоростного сообщения.

ГРУЗИЯ

Строительство новой магистрали, ведущей к российско-грузинской границе, обойдется в 558,6 млн долл.

Проект включает 2-полосную 22,7-километровую асфальтобетонную дорогу, шесть мостов и пять тоннелей. Причем один из них - 9-километровый, который пророют под Крестовым перевалом от села Цкере до села Коби - войдет в число тоннелей с самым большим диаметром в мире. Его ширина составит 15 м. Новая дорога будет обходить сложный географический маршрут, который зимой отличается обильными снегопадами.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже выделил 60 млн долл. на строительство тоннеля, которое будет осуществлять китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co, победившая в соответствующем тендере.

Финансировать строительство дороги будут Азиатский банк развития (АБР) и ЕБРР, предоставившие Грузии кредиты в размере 475 млн долл, а также правительство Грузии, которое выделит 83,6 млн долл. Начало работ запланировано на 2020 г.