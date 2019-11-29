Восстание машин 4.0

Чем грозит тотальная роботизация экономики рынку труда.

- Я допускаю, что возможна ситуация, когда искусственный интеллект выйдет из-под контроля и захочет сотворить новую, другую жизнь, - заявил на одном из ток-шоу популярный режиссер Карен Шахназаров. А ведь он - не только гендиректор Мосфильма, но и сын Георгия Шахназарова, ученого-политолога, советника президента СССР, специалиста в области теории политических систем и глобалистики. Причем опасения в отношении искусственного интеллекта и роботизации не относятся к далекому будущему. Технологический прогресс подбрасывает нам «информацию к размышлению» уже сегодня.

Федот, да не тот

Не защищен никто - не только «винтики», рядовые исполнители в экономическом механизме, но и те, кто занимает в нем привилегированное положение - инвесторы. С этим столкнулась немецкая инновационная компания JA EXPERTS AG из Ганновера, занимающаяся строительством автономных экологических домов (проект UFO-House Hotel).

Из-за массового перехода на электромобили, обслуживание которых в разы менее трудоемкое, в Германии будет сокращено 125 тыс. рабочих мест.

В официальном пресс-релизе компании изложена история, которая одновременно выглядит и невероятной, и показательной для нашего времени. UFO-House Hotel - проект смелый и обещающий хорошую отдачу по инвестициям. Суть в том, чтобы разместить автономные отели, не требующие подвода коммуникаций, в самых живописных уголках таких экзотических мест как Антигуа, Тенерифе, Сейшелы, Гавайи. Компания имеет офисы в США и России, где и постаралась найти инвесторов. С учетом того, что в Германии криптовалюта допущена к легальному обороту с 2013 г., этот канал финансирования также использовался.

Однако сразу после получения первых крупных сумм, JA EXPERTS AG подверглась преследованию со стороны правоохранительных органов Германии. Счета компании были арестованы, заведено уголовное дело, в офисе проведен обыск, изъяты документация, компьютеры и оргтехника. Как оказалось, один из крупнейших немецких банков, где открыт счет компании, посчитал подозрительной инвестицию от российского инвестора Владимира Макарова из Санкт-Петербурга в размере 200 тыс. долл. По запросу специалиста по безопасности транзакций (compliance officer) программные роботы (боты) банковской программы отыскали в интернете данные Владимира Макарова. И выяснили, что он… является террористом - киллером террористической организации.

Однако при этом боты не сообщили, что источником информации является видеоигра Call of Duty. Оказывается, искусственный интеллект не делает различий между виртуальным и реальным мирами! Все это выяснили не следственные органы Германии, а сама компания, поскольку приостановка бизнеса грозила ей разорением. Владимир Макаров предоставил документы, подтверждающие его непричастность к любого рода противоправной деятельности, а также официальную справку о происхождении средств, которые он инвестировал. Попутно инвестор выяснил в интернете, что только в России около 50 тыс. человек могут считаться его полными тезками. И они не знают, что им грозит со стороны виртуального мира!

«Винтики» - на выход

Конечно, курьезные происшествия не смогут отменить технический прогресс. Никто не станет отказываться от искусственного интеллекта (ИИ) из-за подобных проколов. Ведь ИИ - главная составляющая концепции «Индустрия 4.0». Но у нее есть и другие инструменты: большие данные (бигдата), интернет вещей, виртуализация, распределенные вычисления (т.е. компьютерная обработка на основе сети компьютеров по всему миру). И, конечно, роботизация. Прежде всего - роботизация промышленного производства, но также и других отраслей. Кстати, не нужно думать, что для Беларуси это отдаленное будущее. Мы уже захвачены роботизацией, достаточно зайти в интернет-банк. Ассистент, который тут же предложит свои услуги - это и есть тот самый программный робот, или бот.

Главная проблема с Индустрией 4.0 - вовсе не в технической базе, а в социальных последствиях. Между тем, здесь ситуация может повторить то, что принято называть «восстанием луддитов» (разрушителей машин) - протесты против первой промышленной революции в начале XIX в. Общее мнение - роботизация уничтожит рабочие места и снизит заработную плату. Многочисленные исследования подтверждают, что в первую очередь роботы приходят туда, где работать скучно, грязно и опасно. Очевидно, что первыми исчезнут водители, охранники, уборщики, автомеханики. Казалось бы, как могут исчезнуть автомеханики при всеобщей автомобилизации? Ответ простой: масовый переход на электромобили, обслуживание которых в разы менее трудоемкое. Кстати, из-за этого уже в ближайшее время в автопроме Германии будет сокращено 125 тыс. рабочих мест.

Международная консалтинговая компания McKinsey Global Institute, специализирующаяся на решении задач по стратегическому управлению, провела исследование о влиянии роботизации на занятость в мировом масштабе. Так вот, по ее прогнозам, в мире к 2030 г. лишними будут 15% рабочих мест (около 400 млн человек). И речь не только о рабочих специальностях! В банкинге и страховании сократят 20% рабочих мест - как раз за счет ИИ и ботов. В добывающих отраслях и энергетике сокращение составит до 30% - за счет беспилотного транспорта и автономных технологий. В торговле - 25% персонала (кассиры, упаковщики, водители). Но все же главные изменения произойдут в промышленности - в сборочном производстве, например, сокращение составит 46%.

Роботизация промышленности позволит сократить по всему миру 46% персонала, занятого на сборочных производствах.



Обратная сторона

Как ни странно, в части занятости от роботизации есть и плюсы. Это касается не только тех рабочих мест, которые связаны с созданием роботов. Роботизация означает больше свободного времени и возможностей для развития человека. Соответственно, ожидается рост потребления, которое создаст новые рабочие места в финансах, телекоммуникациях, здравоохранении и образовании. В том же исследовании McKinsey Global Institute отмечается, что к 2030 г. будет создано в общей сложности 300-365 млн новых рабочих мест. В частности, 80-130 млн вакансий обещает сфера ухода за пожилыми людьми. Это понятный тренд. Но больше всего вакансий откроется в сфере высоких технологий.

Массачусетский технологический институт (MIT), признанный лидер в сфере ИТ-образования и ИТ-исследований, опубликовал в своем издании «MIT Technology Review» обзор на тему новых специальностей, которые будут популярны через 10 лет. Выяснилось, что к 2030 г. на рынке труда будут востребованы:

- оператор установки по переработке отходов;

- оператор строительного 3D-принтера;

- хирург в телемедицине;

- специалист по этике в технологиях.

Многие новые специальности уже на подходе или существуют. Некоторые из них даже стремительно трансформируются. Например, совсем новая специальность «оператор дрона для аэрофотосъемки» за 5 лет обесценилась более чем в 10 раз! По данным Bloomberg, 5 лет назад эти специалисты были крайне востребованы в энергетической и нефтеперерабатывающей отраслях для слежения за состоянием нефтепроводов и линий электропередач. Их зарплата достигла 2 тыс. долл. в день! Сейчас - всего лишь 175 долл. Тоже немало, но падение - на порядок. Эти изменения произошли из-за выхода на рынок дешевой китайской техники, воспользоваться которой может практически каждый.

Если говорить о рекордах по зарплатам, то сейчас на первый план выходят специалисты по нейронным сетям и машинному обучению. Их доход в США составляет от 200-300 тыс. до миллиона долларов в год. Даже у нас такой специалист получает около 4 тыс. долл. в месяц.

Вторая по востребованности специальность в этом рейтинге - Data Scientist - «ученый по данным». Она официально зарегистрирована как академическая и межотраслевая дисциплина лишь в 2010 г. Эти специалисты формализуют данные для машинной обработки и находят решения нетривиальных задач, неподвластных ИИ. Их зарплаты - от 90 тыс. (выпускник вуза) до 150 тыс. долл. (опытный спец). Недалеко от них ушли и специалисты по безопасности данных - Security Data Scientist. Их зарплата в мире в среднем начинается от 100 тыс. долл. в год. И, по прогнозам, потребность в таких кадрах также будет увеличиваться по мере роста «экономики знаний».

Научить учиться

Не так давно российская консалтинговая компания РБК на своем телеканале провела опрос на тему: «Как отразится роботизация на вашей работе»? Ответы распределись следующим образом:

45% - уверены, что их профессия не исчезнет;

16% - готовы переучиваться;

14% - считают, что переучиваться поздно;

15% - требуют, чтобы государство сразу начало выплачивать пособие;

10% - никогда не работали по профессии, полученной в результате образования.

То есть фактически больше четверти трудоспособного населения готово переучиваться (16% + 10%, так как те, кто никогда не работал по полученной специальности - самостоятельно переучились).

Американский физик-теоретик и футуролог Митио Каку заявляет, что тренд в экономике сегодня - это переход от товарного капитализма к интеллектуальному. Или в другом переводе - от массового товарного производства к уникальному интеллектуальному. По его мнению, это означает трансформацию образования и необходимость инвестировать в образование. В Беларуси это могут подтвердить специалисты ИТ-сферы. Уже много лет они озабочены подготовкой новых кадров для своих компаний. Как оказалось, система образования не успевает за технологиями. В результате студенты уже со второго, а то и с первого курса уходят в ИТ-компании и специализируются в какой-то сфере, фактически не имея базового высшего образования. Оно и понятно: преподаватели нередко знают об их работе меньше, чем сами студенты.

Обе стороны - и бизнес, и преподаватели - уже высказывают идеи, которые могут восприниматься как крамольные: время традиционного образования прошло, а существующие учебные программы, которые проходят длинный путь многочисленных согласований, - нежизнеспособны. У системы образования должна быть новая цель: научить учиться! Это все, что требуется.

Именно эта способность - самостоятельно учиться и осваивать новые специальности - будет востребована в экономике знаний и уже востребована в технологических областях. На формирование этого навыка и должна быть направлена система образования. А зрелым специалистам придется самостоятельно обзавестись этой полезной привычкой - учиться всю жизнь. Только так можно спастись от экспансии роботов.