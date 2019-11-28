Экономическая стратегия Беларуси. На каком фундаменте она будет строиться?

Почему Беларуси нужно определиться с местом в мировой цивилизации, а также с отношением к идеологии, являющейся основой современного общества.

Разработка проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 г. (НСУР-2035) в настоящее время осуществляется без учета важных мировых тенденций, заключающихся в отказе от псевдолиберальной идеологии, доказавшей свою недееспособность (см. «Директор», №6/2019, «Социальная рыночная экономика или «псевдолиберализм?» и №9/2019, «Прогрессивный капитализм - альтернатива для Беларуси»).

Между тем сделать это совсем несложно - нужно подготовить и принять всего лишь один документ, аналогичный Биллю о правах в США или Декларации прав человека и гражданина во Франции. Сегодня, учитывая историю развития идей либерализма, которые в свое время были положены в основу этих документов, их национальный аналог можно сделать намного более качественным.

История либерализма

Эта история довольно запутана, хотя о ней написано несчетное количество статей и книг. Для определенности будем использовать версию, изложенную в книге доктора исторических наук профессора МГИМО Камалудина Гаджиева «Введение в политическую науку», написанной в 90-х гг. прошлого века.

По его мнению, либерализм во время своего возникновения не отождествлялся с неограниченной свободой человека делать все, что ему заблагорассудится, игнорируя принятые в обществе нормы и правила поведения. Так, Адам Смит говорил, что собственность дает права, но их нужно использовать таким образом, чтобы не нарушать права других членов общества. А Иммануил Кант утверждал: «Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека».

Данные представления были отражены и в Декларации прав человека и гражданина, принятой во Франции 24 июня 1793 г. Определение свободы в ней выглядело так: «Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее правило - справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную границу свободы составляет следующее правило: «Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других».

Свобода в либерализме считается естественным правом, которое человек получает от рождения. Это также нашло отражение в основных документах некоторых стран. Например, в Декларации независимости, принятой тринадцатью Соединенными Штатами Америки 4 июля 1776 г., было сказано, что «все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью».

К. Гаджиев подчеркивает, что основатели либерализма прямо предписывали государству ответственность за материальное обеспечение неимущих слоев населения. То есть они считали, что одной свободы, даже с учетом ее ограничения свободой других людей, для процветания общества мало.

Но через некоторое время после Великой французской революции и Войны за независимость в США либерализмом стали называть совсем другую систему взглядов. В частности, в США, как пишет К. Гаджиев, главным принципом стал индивидуализм. А идеи либерализма превратились в требование неограниченной свободы конкуренции и начали выполнять функции защиты интересов привилегированных слоев населения. То есть определение свободы как возможности делать то, что не наносит вред другому, было забыто. Под свободой стала пониматься вседозволенность. И именно эту систему взглядов в настоящее время почему-то называют классическим либерализмом, хотя она принципиально отличается от идей основоположников, согласно которым либерал - это не тот человек, который является сторонником свободы, а тот, кто выступает за свободу и против вседозволенности.

Время шло и, по словам К. Гаджиева, постепенно выяснилось, что ничем не ограниченная рыночная свобода не обеспечивает социальную гармонию и справедливость. Поэтому появились ученые и политики, считающие необходимым ограничить произвол корпораций и облегчить положение наиболее обездоленных слоев населения. Под их влиянием в конце XIX - начале XX в. в экономически развитых странах были созданы институты, обеспечивающие основные политические и социальные гарантии, которые существуют до сих пор.

Наибольшего влияния эти силы добились после Второй мировой войны. В частности, в Германии сторонниками таких взглядов были экономисты Вильгельм Репке и Вальтер Ойкен, которые заложили основы социальной рыночной экономики. В США появилось такое реформистское движение как прогрессизм. Его сторонником был президент Франклин Рузвельт, который провозгласил «новый курс», а также пытался принять билль об экономических правах граждан США.

Основные положения этого либерализма, который К. Гаджиев назвал социальным, в 50-60-х гг. прошлого века были реализованы в рамках различных национальных моделей государства всеобщего благосостояния. Учитывая то, что эти взгляды исходят из определения свободы, использованного основоположниками либерализма, именно его и следовало бы назвать настоящим либерализмом в отличие от подделки - «псевдолиберализма».

В 80-е гг. XX в. в политической, экономической и научной элите западных стран постепенно снова начали укрепляться позиции людей, подменяющих понятие о свободе вседозволенностью и отрицающих необходимость действий государства, направленных на ее ограничение. Их взгляды сейчас называют по-разному: неолиберализмом, либертаризмом, ультралиберализмом, рыночным экстремизмом или псевдолиберализмом.

Идеи либерализма превратились в требование неограниченной свободы конкуренции и стали выполнять функции защиты интересов привилегированных слоев населения.

В результате, с 90-х гг., после того как большая часть элиты экономически развитых стран стала придерживаться псевдолиберальной идеологии, начался постепенный отказ от принципов государства всеобщего благосостояния и равных возможностей. Как раз в эти годы разрушился СССР. Однако наши отечественные реформаторы, вдохновленные истинно либеральными идеями, не заметили, что к тому моменту в западных странах идеология социального либерализма была заменена псевдолиберальными идеями, целью которых создание государства всеобщего благосостояния отнюдь не является. Они этого не поняли и с энтузиазмом начали внедрять в странах бывшего СССР рыночный экстремизм, ожидая, что он обеспечит процветание общества. Ни к чему хорошему это не привело, да и не могло привести.

Только в последние годы стало ясно, что «псевдолиберальный эксперимент» провалился, и в мире появились серьезные политические силы, понимающие это. В частности, в США в интеллектуальной сфере они представлены нобелевским лауреатом Джозефом Стиглицем, который продвигает теорию прогрессивного капитализма. А в политической - сенатором от демократов Берни Сандерсом. В Европе отказаться от псевдолиберализма и вернуться к идеям социальной рыночной экономики предлагает, в частности, европейский комиссар по внутренней торговле Мишель Барнье.

Свободу создает собственность, а защищают правила поведения

Некоторые взгляды этих людей иногда путают с социализмом, что не соответствует действительности, так как в социальном либерализме частной собственности придается фундаментальное значение. Но эта свобода, подчеркнем еще раз, ограничена. В данной связи К. Гаджиев в своей книге упомянул о сравнении одного из течений псевдолиберализма с режимом на дорогах, который позволяет автомобилям ездить без правил, что приводит к бесчисленным пробкам и задержкам движения. В то время как в настоящем либеральном государстве автомобилисты могут ехать куда заблагорассудится, но уважая при этом правила дорожного движения.

Замечание о правилах поведения людей (экономических институтах) очень важно, так как именно они являются основой цивилизации. В Беларуси данный факт пока не осознается. Наше правительство не стремится создать систему правил, обеспечивающих эффективность управления государственной и частной собственностью, а пытается всем управлять само. Иначе говоря, в Беларуси построена система, в рамках которой порядок на дорогах устанавливается не правилами, а регулировщиками - чиновниками, которые пытаются быть вездесущими, мотаясь от одного перекрестка к другому. А водителям приходится ездить не по правилам, а по указаниям регулировщиков.

Сейчас руководство страны пытается решить проблему преемственности власти. Так, 12 сентября, назначая новых белорусских послов, Президент сказал следующее: «Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну… Я как Президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение».

Но проблема в том, что желание привести во власть подходящих людей не решает проблему, потому что таким путем государство получит лишь новую команду регулировщиков. Возможно, вместо этого стоило бы задуматься о создании правил: экономических институтов, которые сами будут способствовать приходу во власть достойных людей. Причем на протяжении жизни не только одного нового поколения, но и всех последующих. Как показывает исторический опыт, без таких институтов обеспечить преемственность власти очень сложно.

Идеология Беларуси: какой она должна быть?

История развития либерализма делает очевидным, на каком фундаменте должна разрабатываться экономическая стратегия, да и все другие стратегии Беларуси. Этот фундамент можно представить в виде некой декларации, положения которой частично позаимствованы из аналогичных документов других стран. Выделим несколько основных положений, которые могли бы быть там прописаны:

Идеологией Беларуси является социальный либерализм, основанный на идеях его основоположников: Джона Локка, Адама Смита, Иммануила Канта и других. Экономика Беларуси должна быть основана на представлениях прогрессивного капитализма и социальной рыночной экономики.

Все люди сотворены равными, они обладают неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и право на собственность.

Свобода есть возможность делать все, что не причиняет ущерба правам другого. Нравственную границу свободы составляет следующее правило: «Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других».

Частная собственность священна и неприкосновенна, именно она обеспечивает свободу.

Любой человек имеет право на личные, гражданские и экономические права, такие как участие в выборах и право быть избранным, право на труд, достойную зарплату, жилище и т.д.

Реализацию данных прав гарантирует правительство, обеспечивая создание и функционирование общества равных возможностей и государства всеобщего благосостояния.

Государство осуществляет поддержку и создание частной собственности, а также обеспечивает рост богатства отдельных слоев населения посредством проведения приватизации и создания рентных механизмов там, где это выгодно обществу.

Государство способствует созданию и функционированию правил поведения людей (экономических институтов), обеспечивающих эффективное функционирование экономики, действие собственников и чиновников в интересах общества, а также отбор таких людей во власть и сохранение преемственности власти.

Государство способствует сохранению в обществе идеологии социального либерализма посредством создания экономических институтов, реализующих ее идеалы в различных сферах жизни общества и предотвращающих ее искажение и замену псевдолиберальными теориями.

Государство должно поддерживать и способствовать созданию частной собственности, а также обеспечивать рост богатства населения.

Разумеется, данные правила должны быть дополнены традиционными либеральными положениями о свободе слова, собраний и пр. В таком виде они могут использоваться в качестве вводной части в «Стратегии - 2035» или в Конституции республики. А сами документы должны быть приведены в соответствие с этими правилами. Конечно, к этому должны прилагаться и теории социального либерализма, прогрессивного капитализма, социальной рыночной экономики и институционализма, которые нужно адаптировать к белорусской действительности. Хорошо было бы создать в стране и научный институт либерализма.

В принципе, все это следовало сделать в Беларуси еще в начале 90-х гг.. Тогда это не удалось, но, возможно, пришло время наконец исправить совершенные ошибки?

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Прогрессивный капитализм - альтернатива для Беларуси

Социальная рыночная экономика или «псевдолиберализм»?