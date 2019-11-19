Инвестиционный план деревни будущего

Бремя ответственности, которое принимает на себя руководитель сельхозпредприятия, весьма сложно сопоставить с кругом обязанностей менеджера промышленной, транспортной или торговой компании.

Это особый горизонт управленческого искусства, который формирует современный облик и перспективу развития белорусской аграрной провинции.

Олег Бурак,

директор ОАО «Остромечево»

- ОАО «Остромечево» отпраздновало 70-летний юбилей, однако в современном виде одно из крупнейших сельхозпредприятий Брестчины сформировалось относительно недавно. В начале 1980-х сюда начали переселять молодые семьи для создания колхоза-комбината «Память Ильича».

Наверное, в тот период впервые в этих краях и прозвучало определение «агрогородок» в нынешнем понятии - оригинальная архитектура, развитая социальная сфера, цветущие бульвары и даже неслыханные для деревни того времени «опции» - светофоры на перекрестках и уличные таксофоны…

Все это служило своеобразной витриной советского сельского быта и требовало немалых государственных капиталовложений. И инвестиции явно оправдались. Теперь в хозяйстве трудятся не только дети, но и внуки первых работников колхоза-комбината. Лично я в Остромечево с 1986 г., здесь же и начинал карьеру в «высокой» должности полевода сразу после окончания школы.

Соответственно, и культура производства складывалась не годами, а поколениями. Это то, что сегодня дисциплинирует людей, особенно молодое пополнение, гораздо сильнее любых административных или «зарплатных» стимулов. Речь идет о тружениках с особым жизненным стержнем для работы в сельском хозяйстве, трудолюбием и отличной квалификацией. И это, пожалуй, самый ценный ресурс, который в современных экономических условиях практически невозможно привлечь со стороны.

В конечном итоге залог успеха заключается не в объемах производства, состоянии машинно-тракторного парка, балла плодородия пахотных земель, продуктивности скота - по сути абстрактных величин, которые играют роль только в общем контексте социально-экономического развития региона.

Формально задача руководителя заключается в выделении наиболее эффективных менеджеров по признакам профессионализма, чувства личной ответственности, карьерных амбиций, а на практике я в первую очередь должен поддержать и направить встречное движение сотрудников и единомышленников к построению и развитию современной эффективной модели агарного производства.

Кстати, когда коллеги из других отраслей экономики сетуют об избыточной социальной нагрузке на бизнес, я всегда советую им примерить на себя груз ответственности за судьбу 17 деревень, где живут почти 5 тыс. белорусов и чье благосостояние напрямую зависит от результатов хозяйственной деятельности ОАО «Остромечево».

- Олег Анатольевич, в сентябре глава государства подписал указ о выделении в 2019 г. из республиканского бюджета 43 млн руб. на предоставление кредитов для завершения строительства и реконструкции молочно-товарных ферм (МТФ). Испытывает ли ОАО «Остромечево» потребность в государственном финансировании проектов развития в этой сфере?

- Финансовая самодостаточность хозяйства позволила полностью отказаться от регламентированного кредитования. В августе 2018 г. исключительно за счет собственных инвестиционных ресурсов была завершена модернизация МТФ с увеличением поголовья дойного стада с 600 до 1 000 голов.

Сейчас в хозяйстве 5 МТФ, с увеличением молочного поголовья до 3 тыс. голов планируем выйти на уровень производства молока порядка 85-90 т в сутки. По оперативным данным, надои составляют почти 10,3 тыс. л от коровы в год. Этот объем гарантирует положительную рентабельность и устойчивое воспроизводство в данном сегменте хозяйствования.

Но если смотреть на вопрос государственных капиталовложений в исторической проекции, то сегодня мы вправе ожидать от аграрной отрасли вполне осязаемых экономических дивидендов.

Два десятилетия назад Беларусь экспортировала продовольствия на сумму 500 млн долл. в год, теперь данный показатель превысил 5 млрд. При этом количество занятых в отрасли сократилось почти в 4 раза - с 1,2 млн до 340 тыс. человек.

В ОАО «Остромечево» выручка на одного работника по итогам минувшего года составила 30 тыс. долл.

Инвестиционная программа развития предприятия предусматривала широкий спектр мероприятий, каждое из которых заслуживает отдельного аналитического обзора. Остановлюсь только на некоторых результатах. К примеру, создание современного производства комбикормов позволило вдвое снизить их стоимость по сравнению со среднерыночной ценой.

Сегодня на стороне мы закупаем только премиксы, вся кормовая база формируется на собственных посевных площадях. При этом речь идет о кормах преимущественно 1-го и 2-го классов. На производство 1 ц молока расходуется 0,7 условной кормовой единицы (средний показатель по стране - 1,1-1,2), 1 ц мяса - 6,4 единицы (по республике - 12).

Остромечево известно одним из крупнейших в Беларуси комплексов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота - около 8,5 тыс. голов. Телят весом до 100 кг сюда привозят со всей Брестской области, здесь они набирают в весе до 1 000 г в сутки, достигая к моменту реализации более полутонны - прямо зубры!

- Расскажите подробнее об инвестициях в ОАО «Брестское мороженое» - многие сельхозпредприятия предпринимают попытки аккумулировать добавленную стоимость на собственных счетах путем организации переработки, создания фирменной сбытовой сети…

- ОАО «Брестское мороженое» за 10 лет под нашим патронажем превратилось во вполне конкурентоспособное предприятие. И это не только мороженое и глазированные сырки под брендом «Тимоша». Под торговой маркой «Остромечевские просторы» выпускается около 120 видов продукции, которая, возможно, не так известна в столице, но занимает устойчивую нишу в торговой сети юго-западного региона Беларуси. Это молоко, сметана, творог, мягкие, а в перспективе и твердые сыры.

Фактически предприятие способно переработать весь объем молочных поставок ОАО «Остромечево», но реально в день сюда доставляется 55 т сырья, а еще около 15 т распределяется между другими профильными предприятиями Брестской области: ОАО «Беловежские сыры» и ОАО «Савушкин продукт». У брестских молочников есть особые корпоративные связи и интересы, которые выходят за рамки чистого профита отдельных производителей - область производит молочной продукции в разы больше, чем способна потребить. Поэтому приоритет однозначно отдается экспорту.

- Кроме «Тимоши» есть еще меха из Остромечево, фрукты и яблочный сок - все это в продолжение списка узнаваемых брендов, которые генерирует эта благодатная земля. Что на очереди?

- Приятно, что наше зверохозяйство находится в тренде мирового мехового рынка. Производители элитных меховых изделий на обширном восточно-европейском пространстве планируют свои коллекции, в том числе с учетом зверокомплекса в Остромечево - это до 30 тыс. шкурок норки. Маточное поголовье, которое сохраняется для воспроизводства, составляет 6 тыс. голов.

Цветовая гамма представлена самыми востребованными на рынке расцветками. Бренд красивый, яркий. Звероферма и собственное меховое швейное производство обеспечивают работой 60 человек. Но звероводство не является «валообразующей» отраслью, сегодня это не более 2-3% от общей выручки хозяйства.

Производство яблок и другой фруктовой продукции ведется промышленным способом более чем на 300 га. В плане садоводства Брестский район - один из самых развитых в регионе: сады занимают около 1 тыс. га и треть из них - в Остромечево.

Предприятие дважды принимало инспекцию Россельхознадзора, которая убедилась, что нам нет смысла реэкспортировать санкционную продукцию из Евросоюза. Только из нашего сада в урожайный год на рынок восточных партнеров можно поставить до 3 тыс. т яблок. Создана система складов, где можно хранить фрукты на протяжении календарного года. Есть мощности по переработке яблок на сок - это еще несколько рабочих мест.

- Видимо, вы не случайно оцениваете эффективность диверсификации направлений деятельности акционерного общества не только в финансовых единицах, но и в условных рабочих местах?

- Проект «Деревня будущего» широко разрекламирован в сети, нет нужды останавливаться на деталях. В Остромечево сегодня проживают более 2 тыс. человек, но с увеличением населения до 5 тыс. придется предметно продумывать структуру занятости в будущей «эковёске». Туристический кластер, по замыслу авторов проекта, должен обеспечить заработками не только вновь прибывших ремесленников, художников, рестораторов и т.п. Еще есть рабочая сила, которая освобождается на каждом этапе модернизации сельскохозяйственного производства. А это уже как не крути - наша забота. Избавление от кадрового балласта, сокращение рабочего персонала в пользу сотрудников эксклюзивной квалификации составляют экономическое ядро инвестиционного процесса в промышленности, строительстве, торговле и на транспорте. Но аграрная провинция живет по другим законам.