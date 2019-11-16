Мониторинг законодательства (сентябрь-октябрь 2019 г.)

Директору - о правовых новациях.

Теплоснабжение. Пользование энергией, газом, продуктами нефтепереработки

Предусмотрен порядок взаимоотношений потребителей с энергоснабжающими организациями по заключению, исполнению, изменению, продлению и прекращению договоров теплоснабжения. Документ также устанавливает порядок присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям, составления и применения графиков ограничения и аварийного отключения, учет энергии и теплоносителя, а также расчетов за него. Правила не распространяются на порядок оказания жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Постановлением определены термины: абонент, аварийная броня теплоснабжения, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, безучетное потребление тепловой энергии и граница балансовой принадлежности.

Установлено, что балансовая принадлежность - отраженная в балансе (документах о составе и стоимости имущества) организации принадлежность имущества на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо принадлежность имущества по праву управления общим имуществом, предоставленному в соответствии с законодательством и (или) заключенным договором управления общим имуществом.

Договор теплоснабжения - это договор, по которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель, а абонент обязуется оплачивать их, соблюдать предусмотренный документом режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации сетей (теплоустановок) и исправность используемых им приборов учета и иного оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

Постановление Совмина от 11.09.2019 г. №609 «О вопросах в области теплоснабжения (вместе с Правилами теплоснабжения). Вступает в силу с 20.12.2019 г. (за исключением отдельных положений).

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Квоты

Под квотой понимается суммарная активная электрическая мощность установок, которая устанавливается по видам ВИЭ на определенный период времени. Установки, созданные в пределах квот, распределенных после 01.11.2019 г., установленной электрической мощностью 1 МВт и более привлекаются с 01.01.2021 г. к участию в регулировании суточного графика покрытия нагрузки Белорусской энергетической системы.

При превышении заявленных сроков ввода установок в эксплуатацию приобретение электрической энергии осуществляется на уровне наименьших действующих значений на дату ввода их в эксплуатацию, но не выше заявленных претендентами размеров в течение 10 лет за вычетом периода превышения сроков ввода установок в эксплуатацию.

Указ от 24.09.2019 г. №357 «О возобновляемых источниках энергии». Вступает в силу с 01.11.2019 г. (за исключением отдельных положений).

Единая система информации. Санитарно-эпидемиологический надзор

Руководствуясь Положением о единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержден справочник видов продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Он включен в состав ресурсов единой системы и применяется с даты вступления настоящего решения в силу.

Использование кодовых обозначений справочника является обязательным при реализации общих процессов в ЕАЭС в сфере применения санитарных мер.

Решение коллегии Евразийской экономической комиссии №154 «О справочнике видов продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Принято в Москве 17.09.2019 г. Вступило в силу с 19.10.2019 г.

Международная техническая помощь (МТП). Трансграничное сотрудничество (ТГС)

Определен порядок направления в Министерство иностранных дел обращения по МТП, сроки его рассмотрения МИДом и регистрации Минэкономики. Установлен порядок выдачи подтверждений о предназначении товаров (работ, услуг), денежных средств, предоставляемых для реализации зарегистрированных проектов ТГС в рамках софинансирования. Определен порядок рассмотрения документов по ТГС облисполкома (Минского горисполкома).

В случае несоответствия перечня предоставленных документов целям и задачам проекта ТГС облисполком (Минский горисполком) уведомляет об этом получателя МТП не позднее 20 календарных дней со дня их представления.

Постановление Совмина от 26.09.2019 г. №661 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 2019 г. №304». Вступило в силу с 14.10.2019.

Финансовая отчетность. Существенность информации

Определено, что пропуски или искажения статей считаются существенными, если по отдельности или в совокупности могли бы повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе финансовой отчетности.

Существенность зависит от размера и характера пропущенной или искаженной информации, оцениваемых в контексте. Определяющим фактором может стать размер или характер статьи либо их сочетание.

Информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения основных пользователей отчетности общего назначения, принимаемые на ее основе, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации.

Постановление Совмина, Нацбанка от 16.09.2019 г. №622/15 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений». Вступает в силу с 01.01.2020 г.

Затраты. Налоговый вычет

Разъяснено, что под порчей товара понимается ухудшение всех или отдельных качеств (свойств) товара, в результате которого его нельзя использовать для целей реализации и (или) в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Под утратой товара понимается потеря (в том числе недостача, хищение, бой) при его хранении, транспортировке и (или) реализации, в том числе сверх норм естественной убыли (потерь, боя), установленных законодательством, а при их отсутствии - установленных руководителем по согласованию с собственником, общим собранием участников, членами потребительского общества. При отсутствии установленных норм такие потери признаются сверхнормативными.

Письмо Министерства по налогам и сборам от 19.09.2019 г. №2-2-10/02095 «О нормируемых затратах и применении налоговых вычетов». Размещено на сайте МНС.

Тара. Ассортиментный перечень

Действие постановления №72, предусматривающее обязательное наличие в торговых объектах различного формата мешков (пакетов) из бумаги и одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги, распространяется на магазины с универсальным ассортиментом товаров, смешанные, специализированные и узкоспециализированные, киоски, павильоны, торговые объекты, расположенные на автозаправочных станциях, и др.

На данном этапе указанные позиции добавлены в перечни, подлежащие включению в ассортиментные перечни товаров торговых объектов, со сноской «с учетом товаров иностранного производства».

В случае реализации в неспециализированных магазинах с комбинированным ассортиментом продовольственных товаров и непродовольственных товаров трех или более групп товаров другого класса необходимо включать такие товары в ассортиментные перечни товаров торговых объектов.

Разъяснение Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Внесены изменения в перечни товаров, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для торговых объектов» (размещено на официальном интернет-сайте МАРТ 18.09.2019 г).

Подготовила Елена Корнушенко,

адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч»