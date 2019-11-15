Гаджеты для бизнеса и не только

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Обзор новых гаджетов и девайсов.Бизнес-смартфон OnePlus 7T, часы для бега Garmin Forerunner 35, навигатор Prestigio GeoVision 7777.

Бизнес-смартфон OnePlus 7T

Авторитетное американское издание Business Insider опубликовало топ-20 лучших смартфонов, продававшихся в 2019 г. При этом оценивались удобство пользования, технические характеристики, а также соотношение цены и качества. Несколько неожиданно эксперты издания отдали первое место гаджету OnePlus 7T - флагману китайской компании, являющейся подразделением BBK Electronics.

В отчете говорится, что он показал лучшую производительность среди всех смартфонов с ОС Android благодаря процессору Snapdragon 855 Plus и 8 Гб оперативной памяти. Также специалисты отметили стильный интерфейс, обширный функционал, камеру с тремя линзами и батарею-«долгожительницу» с функцией быстрой зарядки. Можно добавить, что минимальная постоянная память устройства - 128 Гб, а верхний «потолок» - 256 Гб.

В отчете также отмечается, что смартфоны такого класса обычно стоят минимум 900 долл., тогда как стартовая цена 7T составляла 600 долл. А сегодня его можно купить в Минске по цене, начиная с 1 000 руб.

Часы для бега Garmin Forerunner 35

Один из непременных аксессуаров любого любителя бега - смарт-часы с функциями контроля показателей жизнедеятельности. Но одной из особенностей большинства таких устройств является малое время автономной работы. «Умные» часы Forerunner 35 от Garmin могут проработать 9 дней на одном заряде! Правда, речь идет о работе в режиме часов и отслеживания физической активности, а если задействовать все датчики, то полного заряда хватит на 13 ч тренировок. Секрет такой автономности заключается в использовании монохромного дисплея.

Forerunner 35 оснащены всем необходимым: датчик сердечного ритма, отслеживание сожженных калорий, количества пройденных шагов и прочих параметров, а благодаря встроенному модулю GPS можно просматривать маршруты тренировок. При подключении к смартфону часы показывают входящие сообщения, звонки и уведомления, можно переключать музыку в различных приложениях. Все данные о физической активности передаются в приложение Garmin Connect, доступное для iOS и Android.

Цена гаджета в Беларуси - 315 руб.

Навигатор Prestigio GeoVision 7777

На рынке спутниковых автомобильных навигаторов новый тренд - использование устройств на базе операционной системы Android с различными дополнительными функциями. Prestigio GeoVision 7777 соединил в себе возможности классического навигатора и планшетного ПК.

Гаджет имеет цветной 7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 840х480, практически без цветовых искажений. Встроенный 66-канальный GPS-модуль позволяет ему быстро позиционироваться в самых сложных условиях. Как говорят специалисты, время «теплого старта» даже в помещении составляет менее 10 с. На задней панели есть камера, что позволяет использовать устройство в качестве видеорегистратора.

Кроме того, здесь имеются все «навороты», присущие планшету: поддержка доступа в интернет по Wi-Fi или через внешний 3G-модем, внутренняя камера для видеозвонков и даже встроенный DVB-T-тюнер! Переходник USB-OTG позволяет подключать USB Flash с различным контентом и автомобильное зарядное устройство для других гаджетов! Цена устройства - от 240 до 290 руб.