Быть рачительным хозяином

Коллектив Щучинского РУП ЖКХ, который в ноябре отметит 75-летие образования, продолжает развиваться и совершенствоваться.

В республиканском конкурсе «Лидер энергоэффективности Беларуси-2019» Щучинское РУП ЖКХ стало победителем за модернизацию котельной (в деревне Старые Василишки) в номинации «Технологии и проекты года на основе возобновляемых источников энергии».

Это закономерный итог целенаправленной работы в данном направлении коллектива предприятия, которое в 2017 г. возглавил Андрей Шкиндеров. К слову, накопленным за прошедшее время опытом привлечения лизингового финансирования для модернизации неэффективных котельных в регионе новый директор поделился на заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства еще в начале года.

Справка «Директора»

Жилищно-коммунальное хозяйство Щучинского района было создано в 1944 г. Сегодня оно входит в пятерку крупных промышленных предприятий региона. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей - 179,1 км, системы водоснабжения - 166,1 км. В организации работают 670 человек.

Коллектив Щучинского РУП ЖКХ уже несколько лет подряд является лидером районного соревнования среди субъектов хозяйствования обслуживающего сектора экономики. Предприятие уверенно удерживает набранный темп под руководством 40-летнего директора.

Андрей Шкиндеров - из когорты современных управленцев. Трудовую деятельность после армейской службы в 1999-м начал слесарем в системе ЖКХ. Окончил Новогрудский торгово-экономический колледж, Гродненский госуниверситет имени Я. Купалы и Академию управления при Президенте Беларуси. В 2007-2017 гг. - начальник отдела ЖКХ Щучинского райисполкома, заместитель директора Щучинского РУП ЖКХ.

- Предприятие нацелено на снижение себестоимости тепловой энергии, в том числе за счет оптимизации систем теплоснабжения, замены тепловых сетей, модернизации неэффективных котельных путем перевода в автоматический режим работы, на местные виды топлива и электроэнергию. Сегодня в районе эксплуатируются 32 котельные, в том числе 4 - на газе, 22 - на твердых видах и 6 - на смешанном топливе (газ и МВТ). При этом 18 из них признаны неэффективными, - сказал А. Шкиндеров.

По его словам, начиная с 2015 г., предприятие ежегодно приобретает основные средства, оборудование и механизмы за счет лизинга. Так, за свои деньги подготовили проектно-сметную документацию на установку 7 котлов мощностью от 100 до 500 кВт, работающих на щепе в автоматическом режиме, выполнили необходимые строительно-монтажные работы и диспетчеризацию.

Использование щепы и современных технологий обеспечивает снижение стоимости теплонергии по сравнению с газом не менее чем на 20%.

- Сегодня важно добиться уменьшения тарифов на оказываемые услуги, которые населению в перспективе предстоит оплачивать без дотаций. То есть уменьшить затраты и стоимость тепло- и водоснабжения, водоотведения в первую очередь для субъектов хозяйствования. Эту задачу решаем с помощью рациональных подходов, модернизации оборудования, внедрения новейших технологий в сфере коммунального хозяйства, - отметил руководитель предприятия.

Одно из новшеств Щучинского РУП ЖКХ - дистанционный контроль работы котельных.

В прошлом году здесь отремонтировали диспетчерскую. В связи с оптимизацией численности и переводом котлов на местные виды топлива возникла потребность в удаленном контроле. Теперь функционирование котельных можно отследить в любое время суток. Все поступающие данные выводятся на мониторы. Оператор при необходимости в экстренном порядке может принять необходимые меры, отправить на объект бригаду.

Со своего компьютера специалист местного ЖКХ может «зайти» в любой дом, где есть оборудованный теплоузел, проконтролировать температурный режим в помещениях и через интернет отрегулировать неполадки. Так что в последнее время ІТ-технологии все чаще приходят на помощь коммунальникам. И щучинцы в этом процессе не отстают.

Справка «Директора»

Основные виды деятельности Щучинского РУП ЖКХ:

- водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, санитарная очистка территории и канализационных систем, строительные и проектные работы, эксплуатация автомобильного транспорта, жилого фонда и др.

Ставка - на многовекторное развитие

- Идея многовекторности нашего производства принадлежит прежнему председателю Щучинского райисполкома Сергею Васильевичу Ложечнику. Сейчас следовать выбранным курсом предприятию помогает новый глава района - Алексей Валентинович Садовский. А успешно реализовывать ее начал еще мой предшественник Дмитрий Казановский, стараниями которого на базе предприятия были открыты шиномонтажный цех, автомойка, магазин строительных товаров «СтройДом». Хороший вклад в общую копилку вносит и созданный отдел проектно-изыскательных работ, который выполняет заказы для РУП ЖКХ, сторонних организаций и населения, - поделился А. Шкиндеров.

По итогам 2018 г. в Щучинском РУП ЖКХ сократили затраты на услуги населению в сопоставимых ценах на 6,5% (при плане - 5%). Экономический эффект - около 1 млн руб. бюджетных средств, которые потратили на благоустройство района и другие нужды. Предприятие выполнило годовой план по перекладке теплосетей, проложив еще 9 км новых труб, введет в строй 2 станции обезжелезивания.

Инвестиции в основной капитал в 2018-м составили почти 2,8 млн руб. В эксплуатацию ввели 7 940 кв. м жилья, капитально отремонтированного коммунальниками.

За последнее время на предприятии приобрели 3 лесовоза, 2 тракторных прицепа и 2 дробильных комплекса для щепы, которую теперь производят сами, что значительно удешевляет себестоимость гигакалорий. Надо сказать, что кроме основных коммунальных, здесь оказывают широкий спектр дополнительных услуг, которые тоже работают на общую прибыль и снижение затрат.

Малая родина - наш общий дом

Коллектив коммунальной службы района внес большой вклад в подготовку к празднованию 500-летия Щучина, немало сделав для его имиджа и благоустройства.

Так, порадовались новому асфальту жители улиц Я. Коласа, Мира и Кирова, в лучшую сторону изменилась придомовая территория на улице Заводской. Недавно приятно преобразилась территория напротив здания РОВД на улице Красноармейской.

Завершен первый этап благоустройства инфраструктуры у городского озера, где РУП ЖКХ оборудовал площадку для пляжного футбола, на которой весной прошли Суперкубок и 1-й тур чемпионата Беларуси 2019 г. среди мужских команд высшей лиги по этому виду спорта. По результатам игр команда предприятия завоевала Суперкубок и заняла 3-е место в чемпионате республики.

- Мы продолжим благоустройство и озеленение района и в следующем году, в том числе за счет своих средств и привлечения спонсоров. При этом учитываем замечания жильцов, извлекаем уроки из своих недочетов. Делаем ставку именно на качество обслуживания и умение специалистов ЖКХ прислушаться к пожеланиям населения. Сейчас все заявки принимаются по общему номеру 115 - за месяц в диспетчерскую поступает порядка 1 400 звонков. В основном они касаются бытовых услуг, вопросов по водоснабжению, отоплению, электроработам и благоустройству, - сказал директор Щучинского РУП ЖКХ.

У руководства обширные планы на перспективу. Так, сейчас рассматривается вопрос о выделении ЕБРР более 5 млн долл. для строительства в Щучине новой центральной котельной мощностью 24 МВт в районе старых очистных сооружений. В ней планируют установить 2 котла на щепе и 2 - на газовом топливе по 6 МВт. Ввод важного объекта в строй в 2020 г. позволит значительно повысить эффективность работы котельной и снизить себестоимость тепловой энергии ниже уровня себестоимости в ПРЦ и при этом безболезненно осуществлять лизинговые платежи.

В ноябре щучинские коммунальники по давней традиции новыми трудовыми достижениями отметят 75-летие образования предприятия. Наградят лучших работников и поблагодарят за многолетнюю работу ветеранов.

- У нас хороший потенциал для дальнейшего развития. Надо только честно работать на благо людей, так же добросовестно и по-хозяйски, как у себя дома. Потому что малая родина и есть наш общий дом, - подытожил директор Щучинского РУП ЖКХ, депутат районного Совета А. Шкиндеров.