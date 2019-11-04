Плохой и очень плохой. Два сценария для белорусской экономики в 2020 г.

Из-за внешних рисков и внутренних проблем нас, в лучшем случае, ожидает стагнация. А в худшем – уход «в минус».

Такой диапазон возможностей очертили для Беларуси отечественные и зарубежные эксперты в рамках проекта «ВВП-100», а директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик презентовал два сценария развития национальной экономики - базовый и негативный.

Согласно первому прогнозу в 2020 г. она будет расти медленно - от 1 до 1,5%. Этот сценарий предполагает отсутствие компенсации Россией последствий налогового маневра; реализацию Минфином среднесрочной стратегии по управлению государственным долгом, понижение цены нефти Urals до 61 долл. за баррель в 2020 г. и до 60 долл. - в 2021 г. Также ожидается, что Беларусь сможет импортировать и переработать 18 млн т нефти в течение обозначенного периода, но доходы от «перетаможки» с 2020-го прекратятся.

Что касается негативного варианта, то предполагается инфляция на уровне ниже 4%, отсутствие роста ВВП в 2020 г., а в 2021-м - уход «в минус» на 0,5%. Худший сценарий включает сокращение бюджетных расходов из-за дефицита средств для исполнения долговых обязательств. Кроме того второй сценарий предполагает ослабление национальной валюты к доллару из-за падения внешнего спроса.

Эксперты подчеркнули, что внешние риски также возрастают. Самый главный риск - эскалация торговых войн, в первую очередь между США и Китаем, и так называемого экономического национализма в мире в целом... В трудное время капитал всегда выводится из рисковых активов. А Беларусь попадает в зону риска, так как у нас есть проблемы с рефинансированием долгов.

Не ожидается значительного экономического роста и в России. По прогнозам различных агентств на 2019-2020 гг., экономику соседней страны ожидает стагнация. Увеличение российского ВВП в лучшем случае составит 1,9 % в 2020 г. и 2 % - в 2021 г., в худшем - 0,9 и 1,9% соответственно. Все это создает дополнительные риски для белорусского экспорта.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер отметил, что наша страна подобна семье, которая тратит больше, чем зарабатывает. Это происходит из-за непродуктивной работы. В первую очередь, из-за ситуации с государственными предприятиями. Результат такого дисбаланса - длительный этап стагнации, низкие перспективы роста доходов в отсутствие реструктуризации экономики. Кстати, о возможности такой ситуации Всемирный банк предупреждал Беларусь еще 2 года назад.

Полностью прогноз Исследовательского центра ИПМ и Всемирного банка опубликован в статье А. Снежиной «Тратим больше, чем зарабатываем» в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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