Реформы или помощь России – что выберет белорусское правительство?

По мнению экспертов, поиски «золотой середины» между двумя крайностями затянулись, и это тормозит процесс экономического роста.

По мнению президента международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Евгения Качуровского, правительство Беларуси никак не может определиться с направлением развития экономики, балансируя между необходимостью рыночных реформ и окончательным разворотом в сторону России.

- Власти находятся в состоянии неопределенности: между необходимостью реформ, достижением объема ВВП в 100 млрд долл. и решениями Всебелорусского народного собрания. А также между надеждами на помощь «старшего брата» и снижением внешних и внутренних шоков , - отмечает эксперт. - Многообразие вариантов развития страны порождает у правительства и монетарных властей противоречивые фантомы и методы борьбы с негативными трендами и стимулированием реального сектора. С одной стороны, руководство увлекается рекомендациями Всемирного банка, с другой - уповает на Россию в рамках создания экономического и финансового формата сотрудничества по принципу «две страны - один рынок».

Как известно, срок завершения подготовки дорожных карт с Всемирным банком (ВБ) был намечен на осень (всего планировалось подписать 5 карт). А в конце текущего года должно состояться предметное обсуждение программы действий по реализации Союзного договора со всеми приложениями (по разным источникам, их готовится от 28 до 31 с перечнем конкретных мероприятий и нормативных актов практически во всех сферах экономической деятельности).

Кроме того, белорусское правительство демонстрирует решимость трансформации госсектора, который определен МВФ и ВБ в качестве главной преграды на пути к эффективной экономике и повышению производительности в реальном секторе. Только пока нет ответа: можно ли на снижающемся тренде ВВП запускать такие реформы и приватизационные схемы крупных предприятий.

В I полугодии в Беларусь поступило лишь около 1 млрд долл. прямых инвестиций (без учета различных долговых инструментов - кредиты, займы, лизинг и др.). А государственный сектор худо-бедно принес в национальную экономику около 20 млрд долл. экспортной выручки. Вероятно, боязнь потерять малое в погоне за большим и удерживает правительство от окончательного решения, которое, тем не менее, придется принимать. Потому что поиски «золотой середины» явно затянулись, и это тормозит процесс экономического роста.

Полностью статью Е. Качуровского «Ставка больше, чем жизнь» - читайте в печатной версии журнала «Директор» №9/2019 .

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