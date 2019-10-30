Диверсификация рынков. Как сделать это, сохранив доходность

Зависимость от России грозит белорусской промышленности сокращением заказов и падением объемов производства.

4 июля в ходе совещания по актуальным вопросам экономического развития Президент Беларуси заявил о необходимости диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже отечественных товаров.

- Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно. Никто не скрывает, что Россия - это основной рынок реализации нашей продукции. Но зависимость очень большая, пусть даже от братской страны..., - сказал Александр Лукашенко.

Настороженность Главы государства относительно подавляющей зависимости экономики от российского рынка подтверждают и данные таможенной статистики. Согласно им за 6 месяцев 2019 г. всего 10 стран обеспечили 81,2% товарных потоков, что свидетельствует о значительной концентрации отечественного экспорта.

При этом главным партнером Беларуси по итогам 6 месяцев осталась Россия (48,5% внешнеторгового оборота). Наш взаимный торговый оборот на 10,8 п.п. больше, чем с остальными 13 государствами в рейтинге основных партнеров. То есть получается, что «брешь» во внешних поставках Беларуси образуется главным образом за счет слишком тесных внешнеэкономических связей с Россией. И в определенном смысле выходит, что соседняя страна является для нас… самым неудачным торговым партнером.

Выступая 28 июня на совместном заседании депутатов Палаты представителей и Совета Республики, заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко подтвердил тревожные для отечественной экономики тенденции на рынке восточной соседки:

- Самый болезненный тренд - снижение экспорта. По итогам 4 месяцев 2019 г. потери от экспорта составили 302 млн долл., который достиг 97,2% от аналогичного периода 2018 г.

В промышленности объем внешних поставок снизился на 127,2 млн долл., или на 9,5% по сравнению с прошлым годом. Одна из причин, по мнению заместителя главы правительства, - падение курса российского рубля к доллару и отсутствие государственных оборонных заказов.

Между тем, по мнению белорусского посла в России Владимира Семашко, на объеме экспорта негативно сказывается дискриминация нашей продукции на рынке РФ. Это привело к тому, что в 2018-м товарооборот между странами увеличился преимущественно за счет поставок из России. В качестве примера посол упомянул не только закрытие российского рынка (полностью или частично) для белорусских производителей молока и другой продовольственной продукции. Есть проблемы и с поставками техники. Например, на 40% снизился экспорт «Гомсельмаша».

- Абсолютно конкурентоспособная продукция, но есть барьеры, - подчеркнул В. Семашко.

Подробнее об этом читайте в статье А. Алесина «Диверсификация рынков. Как сделать это, сохранив доходность» в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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