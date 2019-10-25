Гаджеты для бизнеса и не только

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Обзор новых гаджетов и девайсов. Лучший смартфон 2018 г. Apple iPhone XR, Смартфон для экстремалов Crosscall ACTION-X3, Аудиоколонка для шлемов Domio Insane 360.

Лучший смартфон 2018 г. Apple iPhone XR

XR - классический смартфон от Apple. В линейке iPhone он располагается примерно между XS и XS Max. У любого другого производителя он вполне мог бы сойти за флагмана. Но Apple позиционирует его иначе - набор ярких расцветок (а цветовая линейка аппаратов, включает в себя белый, желтый, черный, синий, коралловый и красный!) призван подчеркнуть легкую несерьезность и большую доступность девайса, напоминая популярный в свое время iPhone 5c.

XR отличается от флагмана совсем незначительно: экран чуть проще (1792×828 пикселей против 2436×1125 у XS), не топовый OLED-дисплей, камера чуть поскромнее (одинарная на 12 Мп с широкоугольным объективом). Но зато и цена примерно на 300 долл. дешевле! В зависимости от «наворотов» в Беларуси за XR просят от 1 680 до 2720 руб. Во всем остальном - это добротный «породистый» iPhone, признанный специалистами лучшим на рынке в 2018 г. Дисплей - большой, аккумулятор - самый мощный среди всех iPhone, производительность - не уступает флагманскому XS, защита от брызг и воды, фото студийного качества и видео 4K… Одним словом, поклонники «яблочных» гаджетов будут довольны!

Смартфон для экстремалов Crosscall ACTION-X3

В 2017 г. в Париже впервые был представлен смартфон Crosscall ACTION-X3. Это любопытный защищенный гаджет, который предназначен не столько для работы, сколько для отдыха.

Crosscall ACTION-X3 защищен от воды и пыли в соответствии с IP68 (это значит, что он может находиться на глубине 2 м в течение часа). Устойчивость к ударам тоже по высшему уровню - MIL STD 810G. Габариты - 152,5x79x12,5 мм, масса - 213 г. Экран - 5-дюймовый HD с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4 поддерживает управление мокрыми руками и даже распознает нажатия в перчатках! Процессор - среднего уровня (8-ядерный Snapdragon 430), оперативная память - 3 ГБ, накопитель - 32 ГБ, есть слот расширения памяти, поддерживающий карты до 128 ГБ. Аккумулятор тоже неплохой - до 35 ч работы в режиме разговора и до 24 сут в режиме ожидания. Камера вполне приличная - 12 МП с PDAF-фокусировкой и большими пикселями.

К сожалению, устройство не русифицировано и купить его можно только в Западной Европе по цене около 300 евро.

Аудиоколонка для шлемов Domio Insane 360

Любители покататься на велосипедах или горных лыжах под музыку знают, как неудобно и опасно (!) засовывать в шлемы наушники. Domio Insane 360 решает эту проблему кардинально, поскольку крепится при помощи магнита прямо на шлем, а музыка передается посредством вибрации по корпусу. При этом качество воспроизведения сохраняется, не заглушая фоновых звуков вокруг, что позволяет вовремя услышать и среагировать на надвигающуюся опасность.

Естественно, гаджет ударопрочен и водонепроницаем, так что его можно брать с собой буквально куда угодно. Масса устройства - всего 189 г, а аккумулятор обеспечивает 7 ч автономной работы. В комплекте с Domio поставляются специальные крепления, с помощью которых можно установить устройство на любом шлеме. Снятие гаджета с креплений осуществляется простым поворотом его верхней части.

На официальном сайте компании само устройство стоит от 49 долл. Со всеми дополнительными аксессуарами и доставкой в любую страну мира - 100-139 долл.