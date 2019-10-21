Станкостроение будет концентрироваться на прорывных технологиях

В ЕАЭС создается глобальная система координации работы этой отрасли с едиными стандартами, программой развития и финансированием.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявила о создании Евразийского инжинирингового центра по станкостроению. На фоне огромного количества формируемых в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства Беларуси и России структур, эта новость прошла без особой помпы. Хотя на самом деле идея многим специалистам кажется плодотворной и может сработать, если, конечно, будет подкреплена достаточным финансированием.

Обсуждать эту инициативу начали еще в 2013 г. на фоне затянувшегося кризиса, в котором находилось «постсоветское станкостроение». Оно все больше отставало от мировых лидеров - станкостроительных компаний Германии, Японии, Тайваня, США и даже Китая. Если в 1988 г. производство металлообрабатывающего оборудования в СССР составляло 11 814 единиц при доле импортных комплектующих в пределах 5%, то в 2016 г., по данным ЕЭК, импорт станков и оборудования в среднем по ЕАЭС превысил 80%! А что касается обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ), то здесь доля импорта вообще превышала 90%.

Уже решено, что участниками Евразийского инжинирингового центра по станкостроению выступят уполномоченные странами Союза организации: ОАО «Интерстанок» (Армения), ООО «СоюзСтанкоИнжиниринг» (Беларусь), АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (Казахстан), ООО «Дастан Инжиниринг» (Кыргызстан) и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»» (Россия). «Штаб-квартира» организации расположится на базе российского университета в Москве.

Предполагается, что в рамках разработанной совместной программы исследований каждая уполномоченная национальная организация получит свой «фронт работ» с учетом имеющейся в стране материальной базы и научно-технической специализации. Затем эти разработки будут собираться воедино в Москве, а тестировать конечный продукт предполагается на заводах в Москве, Минске, Ереване и Бишкеке.

Важным является еще один момент: Центр будет выдавать заключения о наличии на территории ЕАЭС производства аналогов импортируемой продукции. И эти заключения будут учитываться ЕЭК при принятии решений об изменении ставок ввозных таможенных пошлин на станкоинструментальную продукцию, а странами Союза - при государственных закупках оборудования. Одним словом, все очень сильно напоминает организацию работы отрасли во времена СССР - с территориальной специализацией, распределением заказов, согласованными объемами и потенциально большим рынком сбыта.

Что касается основных направлений работы, то создатели Центра планируют сконцентрироваться именно на прорывных разработках: технологии 3D, создании единой программной оболочки для производства собственных систем ЧПУ (сегодня это практически на 100% - импортная составляющая).

Полностью статья Н. Загорского «Станкостроению пообещали технологический рывок» доступна в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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