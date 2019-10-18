Окна возможностей

ЕАЭС намерен в 2020 г. обеспечить свободный доступ к госзакупкам на территории всех стран-участниц.

БЕЛАРУСЬ

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» увеличит поддержку отечественного экспорта в страны Африки.

Об этом заявил председатель правления банка Андрей Жишкевич на ежегодном акционерном собрании управляющих панафриканского банка Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB), которое состоялось 22 августа 2019 г. в городе Ливингстон (Республика Замбия). В частности, кредитный лимит TDB для финансирования белорусского экспорта в Африку будет увеличен с 70 до 150 млн долл. Республика Беларусь является одним из акционеров TDB с 2014 г.

- Развитие торгово-экономического сотрудничества с африканскими партнерами находится в фокусе самого повышенного внимания со стороны нашего государства, - отметил А. Жишкевич. - Банк развития при поддержке ведущих банков региона уже выстроил действенную инфраструктуру для финансирования поставок белорусской продукции в регион. Выданный банку мандат на представление интересов нашего государства в одном из опорных финансовых институтов Африки позволяет нам вести предметный диалог по актуальным совместным проектам на самом высоком представительском уровне.

ЕАЭС

В ЕАЭС будет ограничена практика изъятий из национального режима при осуществлении госзакупок.

По информации ЕЭК, для этого в ближайшее время в Евразийском экономическом союзе будет разработан новый порядок установления таких изъятий.

Сегодня Договором о ЕАЭС предусмотрено право любого государства в одностороннем порядке (согласно своему законодательству) «в исключительных случаях» установить изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок сроком не более двух лет. То есть таким образом ограничивалось участие в закупках зарубежных контрагентов.

Новый порядок будет предусматривать, что в случае наличия возражений одного или нескольких государств-членов Союза решение о возможности установления повторных изъятий из национального режима в сфере государственных закупок принимается только общим консенсусом Коллегии ЕЭК. Это облегчит доступ к госзакупкам компаний стран-членов ЕАЭС.

До 1 июля 2020 г. ЕЭК подготовит Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок.

Эта работа ведется блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. Документ должен обеспечить равные условия для бизнеса при реализации национального режима в сфере государственных закупок во всех государствах Евразийского экономического союза.

В настоящее время Договор о ЕАЭС предусматривает наличие в законодательстве стран Союза не менее двух способов обеспечения заявки на участие в госзакупках, в том числе, банковской гарантии. Однако в России на законодательном уровне установлено ограничение на прием банковских гарантий, выдаваемых банками других государств ЕАЭС. А все банки, которым предоставлено право выдачи гарантий для целей государственных закупок, должны быть включены в специальный перечень, сформированный Минфином России, и иметь соответствующий рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами.

РОССИЯ

«Газпром» планирует строительство мощного газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.

Речь идет о создании самого крупного в России комплекса по переработке и сжижению газа, а также его хранению и транспортировке. Руководитель компании Алексей Миллер уже попросил правительство поддержать этот проект, присвоив ему статус «имеющего общегосударственное значение для экономики». Кроме того, Миллер просит поручить Минфину проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал банка-кредитора, которым выступает Внешэкономбанк.

Предполагается, что новый комплекс будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия и сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м «жирного» (с высоким содержанием этана) газа в год. Стоимость комплекса по переработке и сжижению госкорпорация ранее оценила в 700-750 млрд росс. руб. Цена строительства газохимического комбината пока не раскрывалась, но эксперты считают, что общий объем инвестиций в проект составит более 2 трлн росс. руб.

Белорусов может заинтересовать особая экономическая зона промышленно-производственного типа, которая появится под Смоленском.

Она будет создана на базе таможенно-логистистического центра «Альфа Транс» на площадке действующего таможенного комплекса пропускной способностью более тысячи грузовиков в сутки, рядом с российско-белорусской границей и федеральной трассой Москва - Минск.

Особые экономические зоны - часть масштабного федерального проекта, нацеленного на развитие регионов путем привлечения российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, туризм и пр. Каждую такую зону государство наделяет специальным юридическим статусом, который предоставляет инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций. На территории этих площадок создаются благоприятные условия для ведения бизнеса, в частности, за государственный счет строятся объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, что минимизирует затраты инвесторов и позволяет им наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты.

УКРАИНА

Кабинет министров 19 июля утвердил проект развития метрополитена в Харькове.

В частности, одобрено строительство станций метро «Державинская» и «Одесская» на Алексеевской линии. Проект включает проходку 3,5 км новых тоннелей в направлении аэропорта, две станции метро, депо, а также закупку нового подвижного состава. Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции «Державинская» (959 м) будут построены «открытым способом», тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2 514 м) - с помощью туннелепроходческого комплекса.

Финансирование на этот проект в сумме 320 млн евро предоставляют Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Как заявил городской голова Харькова Генналий Кернес, параллельно будет вестись восстановление наличных метропоездов и закупка нового подвижного состава за средства кредита ЕБРР. Обновление парка обойдется приблизительно в 100 млн евро. Сейчас готовится тендерная документация.