Мониторинг законодательства (август-сентябрь 2019 г.) Ещё не опубликовано

Директору - о правовых новациях.

Лицензирование. Грубое нарушение

Внесены изменения в Указ №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Установлено, что грубым нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий является нарушение, предусмотренное Положением о лицензировании отдельных видов деятельности. Разъяснено понятие «нарушение для конкретного вида деятельности», если оно повлекло причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, субъектов хозяйствования либо создало угрозу причинения такого вреда, а равно нарушение особых лицензионных требований.

При выявлении грубого нарушения лицензирующий орган одновременно с вынесением требования (предписания) о его устранении вправе приостановить действие лицензии до устранения выявленного грубого нарушения, но не более чем на 6 месяцев.

С 01.07.2020 г. наличие лицензии подтверждается путем обращения к Единому реестру лицензий посредством сети Интернет через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы. В Реестр включаются сведения о лицензиях, действующих на 1 июля 2020 г., а также всех выдаваемых лицензиях.

Для лицензий, выдаваемых с 01.07.2020 г., днем их получения считается день внесения в Реестр соответствующих сведений.

Указ от 02.09.2019 г. №326 «О совершенствовании лицензирования». Вступил в силу с 05.09.2019 г. (за исключением отдельных положений).

Противопожарные требования. Многолюдные объекты

На основании общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.

Определено, что дети - это лица, не достигшие 18-летнего возраста. Под объектами, специально предназначенными для пребывания детей, понимаются здания (за исключением объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей), которые по своему назначению предназначены для пребывания детей, в том числе круглосуточно.

Под объектами с одновременным пребыванием свыше 300 человек в документе понимаются здания и сооружения (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, а также объектов промышленного назначения) вместимостью свыше 300 человек, ярмарки, организуемые на открытом воздухе, с количеством посетителей свыше 300 человек.

Постановление Совмина от 22.08.2019 г. №561 «Об утверждении специфических требований». Вступит в силу с 28.11.2019 г.

Таможенные операции. Продление сроков

Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок, определяемый из расчета 2 тыс. км за 1 месяц, либо срок, определяемый исходя из особенностей перевозки товаров, помещенных под процедуру таможенного транзита.

Такой срок определен в отношении товаров, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД, перевозимых (транспортируемых) с одной части таможенной территории Союза на другую часть через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем с осуществлением их перегрузки (перевалки) на территориях таких государств с транспортного средства одного вида транспорта на транспортное средство другого вида транспорта, - 2 тыс. км за 3 мес.).

Порядок совершения таможенных операций, связанных с продлением срока таможенного транзита, утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 г.

Решение о продлении срока таможенного транзита либо об отказе его продления принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа в возможно короткие сроки, но не позднее 3 ч рабочего времени таможенного органа с момента регистрации обращения.

Разъяснение Государственного таможенного комитета «Продление срока таможенного транзита». Размещено на официальном интернет-сайте ГТК 19.08.2019 г.

Инвестиции. Налоговые требования

Внесены изменения в Положение о порядке согласования перечня товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретенных на территории Республики Беларусь (ввезенных на территорию Республики Беларусь) и использованных для строительства, оснащения объектов, предусмотренных инвестиционным договором между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь.

В перечне товаров (работ, услуг), имущественных прав указываются суммы налога на добавленную стоимость, фактически уплаченные при приобретении на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, включенных в перечень, и реквизиты документов (по п. 1 ст. 140, п. 1 ст. 114 Налогового кодекса).

Постановление Совмина от 15.08.2019 г. №538 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. №563». Вступило в силу с 15.08.2019 г.

Заказ кадров. Профессионально-техническое образование. Воинская служба

В современных условиях модернизации предприятий, развития технологий и цифровизации экономики необходимо активизировать работу по обновлению механизмов взаимодействия между заказчиками кадров и учреждениями образования.

Также обращено внимание на необходимость усиления контроля со стороны администрации учреждений образования за процедурой ознакомления обучающихся последних курсов с законодательством по вопросам распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу, возмещения средств за обучение.

Также согласно ст. 41 Закона от 05.11.1992 г. «О воинской обязанности и воинской службе» гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, конкретной военно-учетной специальности и требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки. Специальность (квалификация) в перечень указанных требований не включена.

Письмо Министерства образования от 22.08.2019 г. №03-02-18/7460/дс «К началу 2019/2020 учебного года». Официальный сайт Министерства образования www.edu.gov.by.

Регистрация лекарственных средств. Сроки

Министерством здравоохранения приняты меры по гармонизации обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС, предусмотрена возможность производства и контроля качества лекарственных средств в течение 180 календарных дней.

Дата исчисляется с момента подтверждения регистрации (перерегистрации) или внесения изменений в регистрационное досье в упаковках с инструкциями по медицинскому применению (листками-вкладышами), соответствующими данным регистрационного досье, а также документам, подтверждающим качество (сертификат качества), действующим до внесения в них изменений (письма Министерства здравоохранения от 31.10.2018 г. №01-03-04/11751 и от 06.12.2018 г. №01-03-04/13204).

С 01.09.2019 г. необходимо представление документов, подтверждающих достоверность проведенной производителями лекарственных средств работы по идентификации причин отклонений, соответствующих корректирующих и предупреждающих действий, а также оценки их результативности по анализу основных причин выявленных отклонений от регистрационного досье для обеспечения безопасности, качества и эффективности выпускаемых лекарственных средств.

Письмо Министерства здравоохранения от 28.08.2019 г. №1-9-32/9460 «Об информации». Размещено на официальном сайте РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» www.rceth.by.

Подготовила Елена Корнушенко,

адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч»