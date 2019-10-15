Бюджет – 2020. Под флагом стабильности

В проекте документа запланирован рост расходов на социальную сферу, сельское хозяйство и ряд других направлений.

Как следует из пояснительной записки, подготовленной Министерством финансов к принятию государственного бюджета на 2020 г., расходы консолидированного бюджета на финансирование социальной сферы составят 18 150,2 млн руб., с увеличением к ожидаемому исполнению 2019 г. на 1 843,3 млн, или на 11,3%. В том числе: рост расходов бюджетов всех уровней на образование составит 113%, а на здравоохранение - 114,7% к текущему году. А повышение расходов на оплату труда бюджетников в целом по стране оценивается в 15,8%, что вполне объяснимо с учетом предстоящих выборов.

Второй заметный тренд - планируемый рост расходов республиканского бюджета на финансирование агропромышленного комплекса (115,6% к уровню 2019 г.). При этом затраты на развитие сельскохозяйственного производства и переработку сельхозпродукции оцениваются в сумме 288,8 млн. руб., что в 2 раза превышает аналогичный показатель текущего года! А на прямое финансирование сельскохозяйственных организаций планируется направить 43,7млн руб. (+16,5% к уровню 2019 г.).

Расходы республиканского дорожного фонда на 2020 г. вырастут до 772,9 млн руб. (+10,1% к ожидаемому уровню 2019 г.). При этом на содержание республиканских автомобильных дорог затраты увеличатся на 9,4%, а на текущий ремонт - на 275. Увеличится и финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности. На 2020 г. оно запланировано в размере 330 млн руб., с ростом 116% к 2019 г. А вот ассигнования на оказание государственной поддержки организациям реального сектора экономики снизятся на 5,1%.

Что касается строительной отрасли, то здесь планируется дальнейшая переориентация с прямого бюджетного финансирования на адресную поддержку малообеспеченных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, госрасходы на компенсацию потерь банкам по льготному кредитованию жилищного строительства в 2020 г. предварительно составят 184,6 млн руб. (83,7% к 2019 г.). Зато адресные субсидии на эти цели должны увеличиться сразу в 1,9 раза.

Полностью статья К. Шишкина «Бюджет-2020: под флагом стабильности» доступна в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

Ссылки по теме:

Условия господдержки в Беларуси изменятся

Минфин обозначил тренды бюджетной политики на 2020 год