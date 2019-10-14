Соединяя прошлое с будущим

Старейшая мостостроительная организация Беларуси отмечает 70-летие.

Сергей Пичугов,

директор филиала «МСУ №1 ОАО «Мостострой»

- Иногда стоит с профессиональным интересом изучить архивные карты Европы: десятки богатейших городов Старого Света имеют в названиях корни «фурт», «бридж» и «мост».

Вполне очевидно, что мостостроители стали первой генерацией инженеров, чьи творения были ориентированы не на оборонные или религиозные потребности, а на получение реального экономического эффекта. Именно в этом историческом ключе следует рассматривать итоги 70 лет нашей работы.

Можно говорить о финансовых пропорциях между темпами дорожно-мостового строительства в послевоенной Беларуси и стратегическим развитием территориальных промышленных и сельскохозяйственных комплексов: рост автомобильного трафика в тонно-километрах, экономия топливно-энергетических ресурсов и т.п. Но с точки зрения крупной подрядной организации, речь все равно идет об освоении государственных инвестиций на конкретных объектах. А это строительство и ремонт около 1,5 тыс. мостов и путепроводов общей протяженностью более 120 км.

Наша работа продолжает оказывать самое непосредственное влияние на транспортную карту рес­публики с прицелом на повышение социального комфорта земляков и эффективность внутреннего грузового и пассажирского сообщения. Например, вскоре планируется сдача в эксплуатацию моста через реку Сож, который соединит Славгородский и Краснопольский районы Могилевщины. Длина сооружения - порядка 500 м, но оно сокращает плечо доставки грузов сразу на 100 км. Еще один стратегический объект - подъезд к логистическому центру в Орше.

- Сергей Анатольевич, вы работаете в отрасли уже более 20 лет, поэтому позвольте привлечь вас в качестве эксперта: что изменилось в белорусском мостостроении с конца 1990-х?

- Негативный фон, который формируют сообщения об аварийных ситуациях на мостовых сооружениях в различных регионах страны, скорее является следствием недофинансирования ремонтных работ в условиях возрастающего автомобильного трафика. Однако не стоит их связывать с недостатками отечественной школы мостостроения, профильных научных разработок, производства бетона, квалификационной подготовки рабочих и инженерно-технического персонала.

Если конкретизировать кадровую ситуацию, то я на посту директора всего 7 лет, но есть сотрудники и трудовые династии, которые работают на предприятии многие десятилетия. Показательный факт: мы еще ни разу не размещали в интернете объявления о вакансиях, набор ведется исключительно по принципу личных рекомендаций действующих сотрудников - это именно то, что называем профессиональной школой. В 2016-м МСУ №1 было признано лучшей строительной организацией года - лучшим коллективом ОАО «Мостострой».

Что касается технической оснащенности предприятия, то если раньше у нас были краны грузоподъемностью до 16 т, сейчас в распоряжении управления появились машины мощностью до 50 т. Инновационные рецептуры бетона, новые конструктивные решения - все это сегодня воспринимаем как со­временную технологическую реальность, хотя все прогрессивные новшества, конечно же, внедрялись в практику постепенно.

- В среднем управлением вводятся около 700-800 пог. м мостов и путепроводов как по проектам нового строительства, так и реконструкции. Но в последнее время к сооружениям подобного рода все чаще предъявляются требования не только технического, но и архитектурного плана. Какой объект вы бы выбрали в качестве визитной карточки предприятия?

- Одинаковых мостов не бывает, и каждый требует своего подхода, своей технологии. При этом мы беремся за объекты любой сложности. Реконструировать, кстати, намного сложнее - это часто сопряжено с самыми неожиданными техническими проблемами.

Только в областном центре за последние годы возвели и отремонтировали десятки мостовых сооружений, среди них - путепровод через Дубровенку по улице Лазаренко протяженностью около 200 м, который возвели в 2007 г. всего за 16 месяцев. Кроме того, силами специалистов МСУ №1 полностью обновлены 2 важные городские транспортные артерии - Шмидтовский и Пушкинский мосты через Днепр.

Мостовое сооружение на проспекте Шмидта давно нуждалось в капитальном ремонте: с 1968 г. его толком не обновляли, в аварийное состояние пришла одна из опор. Для ее восстановления пришлось перекрыть движение, хотя изначально это не планировалось. Тогда и выяснилось, насколько этот мост важен для города, ведь пока велись работы, Могилев стоял в пробках.

При строительстве использовались самые современные технологии, в частности, натяжение высокопрочной арматуры. Стояла задача сдать мост в эксплуатацию в феврале 2015-го, но движение по нему пустили уже 4 августа 2014 г.

В 2015-м был реализован масштабный проект по ремонту моста на Пушкинском проспекте. Проведена большая подготовительная работа: возведение временных дорог для проезда тяжелой строительной техники, вынос и переустройство инженерных сетей протяженностью около 25 км, устройство шпунтовой стенки длиной около 145 м и т.д.

После ремонта длина моста увеличилась на 10 м и теперь составляет 292 м, ширина проезжей части - до 24 м. Полосы встречного движения разделила полоса безопасности. Пропускная способность выросла на 25-30%.

Но главное, нам удалось воплотить масштабный архитектурный замысел, который подчеркнул природную красоту речной излучины и величественный облик исторического центра Могилева на высоком берегу Днепра. Пожалуй, этот объект и будет служить визитной карточкой предприятия в честь 70-летнего юбилея.