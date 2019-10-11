Как пройти тропой предков

Почему многие хотят восстановить историю своего рода, но не всем удается это сделать.

В советское время интересоваться историей своего рода было не принято. Причины понятны: потомки «победившего пролетариата» вряд ли могли найти там что-то заслуживающее интереса, а представители «эксплуататорских классов» вполне предсказуемо старались не афишировать свое прошлое. Члены семей репрессированных тоже долгое время боялись вспоминать своем родстве с «врагами народа». Но в последнее время генеалогические исследования в Беларуси становятся все более популярными. Люди больше не хотят быть «Иванами, не знающими родства», и активно интересуются своим прошлым. При этом у многих нет четкого представления, с чего начинать работу по воссозданию своего генеалогического древа, где и как искать эту информацию.

Правда - не в интернете, а в архивах

Сегодня на просторах интернета можно найти много сайтов, где рекламируются услуги восстановления родословных как самостоятельно, так и за плату. К сожалению, в большинстве случаев это откровенно фейковые ресурсы, предлагающие недостоверную информацию. Иногда доходит до абсурда: человеку предлагают просто ввести свою фамилию, и сайт тут же выдает красивую картинку с предками «до седьмого колена» - разумеется, дворянского происхождения. Самое смешное, что многие верят таким «исследованиям» и даже делятся их результатами в соцсетях.

Есть достаточно много интернет-ресурсов, которые содержат действительно проверенные данные, но очень узкого профиля. Например, база данных по репрессированным в годы «большого террора» на сайте объединения «Мемориал» или - информация о наградах, полученных в годы Великой Отечественной войны на сайте podvignaroda.ru, открытом Минобороны России, и т.д. Но нужно понимать, что ни одного ресурса, который выдаст вам полные и достоверные данные даже о ваших ближайших родственниках, не говоря уже об истории семьи, в интернете нет и быть не может! К сожалению, архивные данные оцифровываются очень медленно, поэтому даже «узкие» интернет-источники, как правило, неполные, они постоянно обновляются, но до завершения процесса с учетом слабого финансирования так же далеко, как до Луны…

Одним словом, если вы решили действительно раскопать все об истории своего рода, то нужно быть готовым к тому, что легко и быстро это не будет. Можно, конечно, пойти по более дорогому, но менее энергозатратному пути и обратиться к специалистам. Услуги такого рода сейчас довольно распространены, но так как на этом рынке много любителей и даже откровенных аферистов, лучше пойти сразу в Национальный исторический архив. Почему это хорошо? Во-первых, здесь вам придется платить только за время, которое специалист потратит на решение вашего вопроса. Во-вторых, профессионал знает, где и что искать, плюс - обладает доступом к большинству нужных архивных фондов.

Но есть и минусы. Главный из них заключается в том, что, заплатив приличную сумму (стоимость работ может достигать 500 и даже 1000 долл.), совсем необязательно вы получите результат. Дело в том, что многие архивные документы по тем или иным населенным пунктам или периодам времени безвозвратно утеряны. В Беларуси особенно пострадали в этом отношении восточные регионы: Могилевщина, части Гомельской, Витебской и восток Минской областей. Изучение родословной идет обычно сверху вниз. То есть от ближайших родственников - вглубь веков. И если эта цепочка где-нибудь оборвется, вы можете получить ту же неполную информацию, которую могли бы найти и сами, пусть даже потратив чуть больше времени и сил. Поэтому, конечно, выбор каждый должен сделать сам, но специалисты советуют: вначале попробовать покопаться в истории самому, а к профессионалам обращаться - только если столкнулись с препятствием, которое кажется вам непреодолимым. Да и, честно говоря, это куда интереснее!

С чего начать?

В любом случае, независимо от того, планируете вы все делать сами или заказываете исследование у специалистов, необходимо провести подготовительную работу. А именно - собрать все данные по истории семьи. Это может быть все что угодно: копии документов, фотографии, письма, данные о месте проживания и работы родственников и даже семейные легенды. Кстати, профессионалы советуют начать с простого опроса близких, друзей и соседей. Практика показывает, что таким образом часто удается узнать довольно много. Например, ваша бабушка может вспомнить, что дед ее мужа до революции жил в Борисове, а сосед - о том, что у вашего прадеда был георгиевский крест за Первую мировую войну, или о том, что ваша прабабушка - дочь репрессированного кулака… И вот со всей этой информацией вы уже можете идти в архив. Кстати, даже если вы не собираетесь заказывать работу целиком, там можно совсем недорого получить консультацию: вам посоветуют куда обращаться и как составить алгоритм поиска.

Что касается советского периода, то восстановить биографии предков относительно просто. Есть архивы ЗАГС, где можно получить выписки о рождении, бракосочетании, получении паспортов или смерти. Имеются военные архивы, а также архивы КПСС и КГБ, куда можно направить запрос. Легче всего получить информацию, если ваш родственник был членом партии, или занимал руководящую должность, участвовал в партизанском движении либо был деятелем культуры. Тогда можно рассчитывать не только на общие данные, но и на биографическую справку, фото- и даже киноматериалы. Из них можно узнать, кто был и его родители и в какой местности они проживали. А это уже - ниточка к следующему этапу! Кстати, обратите внимание: данные об участии в подполье, партизанском движении, о государственных наградах, раскулачивании, репрессиях и реабилитации предоставляются бесплатно.

Гораздо сложнее придется на следующем этапе. Особенно часто все «спотыкаются» на периоде войн и революций, когда власть в Беларуси менялась часто, а архивные данные уничтожались в ходе военных действий. До 1918 г., когда постановлением Совнаркома была создана структура ЗАГС, основным источником информации для вас будут метрические книги, которые велись при православных приходах и костелах. Поэтому задача №1 на этом этапе – выяснить, на территории какого прихода проживали ваши родственники. Если вы знаете название населенного пункта, то это вам подскажут в архиве. Есть и специализированные сайты (например, rodovod.by), где содержится такая информация, после чего уже точно можно идти в архив.

Все метрические книги в Беларуси сосредоточены в двух Национальных исторических архивах: в Минске (часть Минской губернии, а также Могилевская и Витебская) и Гродно (Гродненская и Виленская губернии). На территории Беларуси они сохранялись вплоть до середины XVII в. В них содержится такая важная информация как сведения о крещении, венчании и дате смерти, а в XIX в. туда начали добавлять еще и дату и место рождения. В этих же архивах есть еще один важный источник информации: ревизские сказки. По сути - это переписи налогоплательщиков, которые осуществлялись на территории Российской империи. В Беларуси они проводились с 1782 г. Так как дворяне налогов не платили, то в «сказках» сосредоточена информация о крестьянах, купцах, ремесленниках и мещанах. Причем довольно детальная: возраст, семейные связи, откуда прибыл/выбыл и пр. Любопытно, что имена в таких документах писались не по метрикам, а по «мянушкам», т.е. так, как человека называли «в миру». Похожий документ - «инвентари», которые велись у нас с XVI по первую половину XIX в. Там можно найти данные об имуществе семей, о том, крепостные они были или свободные, размер барщины/оброка и т.д.

Увлекательное хобби

Конечно, всем нам хотелось бы узнать, что наши предки были «не абы кто», а дворяне. Здесь все непросто. С одной стороны, до раздела Речи Посполитой в Беларуси в самом деле было очень много шляхты, пусть часто и обедневшей. Но после вхождения в состав России всем им пришлось документально доказывать свое дворянство. Этим занимались специальные комитеты, созданные при дворянских депутатских собраниях. А утверждалось их решение Департаментом герольдии Правительствующего Сената в Петербурге. Как свидетельствуют фонды депутатских собраний, доказать «шляхетскость» удалось далеко не всем. Но даже информация о том, что ваши предки пытались это сделать, может дать ключ для более глубоких поисков.

А вообще - копаться в архивах, пусть это и требует времени, дело крайне интересное. Листая пожелтевшие страницы и читая витиеватые строчки, выписанные каким-нибудь писарем, вы испытаете трудно передаваемое чувство погружения в прошлое. И, кстати, это дело затягивает, потому что один документ часто влечет за собой несколько других - всякие посемейные и рекрутские списки, судебные дела, клировые ведомости, брачные обыски. Да-да, были и такие! Перед венчанием, оказывается, опрашивались знакомые и родственники новобрачных, чтобы не допустить кровосмешения…

Так что дело стоит того, чтобы попробовать. Кстати, сейчас в Минске есть ряд курсов по практической генеалогии, которые ведут профессиональные архивисты. Их посещение помогает понять многие неясные вопросы и между делом получить полезный совет. Ну, и конечно, приготовьтесь к тому, что все будет небыстро. Например, в Национальном историческом архиве сначала нужно оформить пропуск, потом 1 раз в месяц можно заказывать документы (до 5 дел на руки). А вам почти наверняка придется работать в нескольких архивах, параллельно писать запросы, вы будете утыкаться в тупики и искать «обходные пути»… То есть лучше сразу отнестись к этой работе как к хобби, отдавая ей часть свободного времени. А стимул? Во-первых, сами поиски вас наверняка увлекут. А во-вторых, разве рассказать детям и внукам о том, кем были их предки - не достойная награда за ваш труд?