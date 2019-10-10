Экология финансовой среды

Отечественная модель «зеленой экономики» уже давно не сводится к исполнению природоохранного законодательства - этого страна с успехом добилась еще в постчернобыльские годы.

Сегодня речь скорее идет о стимулировании инвестиционных проектов экологической направленности с прицелом на получение реального экономического эффекта, считает руководитель РУП «БелНИЦ «Экология» Руслан Михалевич.

Руслан Михалевич, директор РУП «БелНИЦ «Экология»

- Современное поколение индустриальных менеджеров вступило в сознательную жизнь с мощной прививкой экологического мышления: при равных условиях предпочтение однозначно отдается инженерным решениям с минимальной угрозой для окружающей среды. Иногда на этом не стесняются и спекулировать.

Наиболее эффективный в плане публичного маркетинга путь, например, избрали крупнейшие производители спортивной обуви Adidas, Reebok и Nike. Они профинансировали кампанию по очистке мирового океана от пластикового загрязнения. Собранный мусор частично включается в состав подошв популярных кроссовок, причем из высших ценовых сегментов.

Суммарный экологический эффект инициативы, конечно, не глобальный, но вполне достаточный для активации товарных марок в русле самых популярных общественных трендов.

Поверьте, мы вовсе не предлагаем отечественному бренду «Марко» организовать добычу использованных пластиковых стаканчиков в фарватере Западной Двины. Но в каждой шутке подобного рода содержится изрядная доля рационального экономического смысла. Бизнес с приставкой «эко-» подразумевает более широкий диапазон понятий, чем простые декларации о следовании принципам «зеленой экономики».

Так, многие белорусские предприятия используют гранулированные отходы пластика для выпуска товарной продукции. И не исключено, что они имеют белорусское происхождение, т.е. собраны по системе раздельного сбора мусора, отсортированы, пущены под пресс, а затем… экспортированы в Литву или Россию. Пригодное к переработке сырье ОАО «Минский завод «Термопласт», например, вынужден реэкспортировать ввиду банального отсутствия в стране собственных специализированных мощностей - производств, которые могли бы обеспечить львиную долю добавленной стоимости при рециклинге данного вида твердых бытовых отходов.

Считаем, это открытое поле для стартапов, а задача сотрудников НИЦ «Экология» в том и заключается, чтобы обеспечить методологическую, техническую и правовую базу для их создания.

- Руслан Васильевич, насколько эффективно сочетание инструментов прямого госрегулирования и научного сопровождения национальных инициатив в направлении строительства «зеленой экономики»?

- Если взять в качестве предмета исследования строительную отрасль, то обретем немало сторонников именно среди экономических служб предприятий различной формы собственности, УКСов исполнительных комитетов, проектных организаций и т.д.

Снос старого жилого фонда, рекультивация промышленных территорий изначально предполагали следующий алгоритм: вторичный щебень, получаемый после переработки сносимых конструкций, втрое превышал стоимость гранитных фракций из Микашевич (ОАО «Гранит»). Но в конечные расчеты надо было добавить стоимость захоронения и доставки мусора на полигоны, уплату дополнительных экологических сборов…

В конечном итоге экономисты проголосовали за рециклинг, вторичный щебень активно используются для вертикальной планировки строительных площадок, создания подъездных путей и малонапряженных конструкций, остатки несущей арматуры сдаются на склады «Вторчермета».

Патриоты белорусского спорта с немалым интересом наблюдали за ходом реконструкции столичного стадиона «Динамо». Так вот, главным действующим механизмом на первом этапе там были именно установки по дроблению строительных отходов, грохот которых раздавался по всей округе.

Хотя на самом деле финансовое давление на строительное сообщество со стороны природоохранных ведомств можно считать минимальным. Мы просто грамотно подошли к созданию нормативно-правового коридора для решения проблемы строительных отходов, которым и воспользовались коллеги.

В качестве наглядного примера также можно привести благоустройство придорожного полотна вокруг реконструируемых транспортных магистралей Минск - Гродно, Минск - Гомель и др. В течение нескольких лет погасли костры, в которых дорожные службы сжигали ветки, незрелые стволы деревьев. Теперь избыточная зеленая масса мульчируется в специальных установках, вместо проплешин от кострищ создается здоровая органическая подложка для развития лесного придорожного массива.

- Следуя вашей логике, получаем симбиоз технологий и механизмов: установки по дроблению железобетона, гранулированию пластика и мульчированию древесины… Все перечисленное входит либо в перспективе войдет в хозяйственный оборот, но насколько это позволит решить проблемы захоронения ТБО?

- Не открою особого секрета, если скажу, что Минск уже задыхается в кольце закрытых и предполагаемых к закрытию полигонов «Тростенец», «Северный», «Прудище» и «Тростенецкий».

Не стоит думать, что свалка является простейшим решением вопроса. Мне довелось ознакомиться с научными работами диссертантов из Санкт-Петербурга, которые детально изучили геологию, вопросы защиты водоносных горизонтов, утилизации газовых выбросов, противопожарных и многих других аспектов создания полигонов ТБО.

Поверьте, это гораздо более серьезная в научно-инженерном и затратная в финансовом исполнении задача, чем проекты утилизации отходов, которые сегодня курирует РУП «БелНИЦ «Экология».