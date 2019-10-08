Жилье «на сутки»: ликбез для собственника

Что нужно знать при сдаче жилых помещений для краткосрочного проживания физических лиц.

Александр ЗАКУРДАЕВ, ведущий юрисконсульт ООО «Консорциум Наука Экономика Право»

В настоящее время у граждан Беларуси стало весьма популярным зарабатывать деньги на сдаче принадлежащих им на праве собственности жилых помещений в целях краткосрочного (до 15 сут) проживания иных физических лиц (т.е. посуточной аренды). Так как многие собственники выходят на рынок аренды недвижимости впервые, а нормативно-правовое регулирование в данной сфере периодически меняется, у них часто возникают проблемы с соблюдением порядка, предусмотренного действующим законодательством.

Единый налог

Что нужно знать собственникам жилых помещений, сдающих их для краткосрочного проживания физических лиц?

Исходя из положений ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, деятельность физического лица по предоставлению иным физическим лицам жилых помещений (домов, квартир, комнат), садовых домиков, дач для краткосрочного проживания не относится к предпринимательской деятельности при совокупности следующих условий:

физическое лицо (собственник жилого помещения) осуществляет деятельность самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

жилые помещения, садовые домики, дачи, предоставляемые для краткосрочного проживания, должны принадлежать физическим лицам на праве собственности.

Важно подчеркнуть, что в соответствии с позицией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, которая изложенна в письме №3-1-10/жу-01226 от 01.08.2019 г., направленном в редакцию журнала «Директор», белорусское законодательство при осуществлении указанной деятельности не предусматривает ограничений по количеству предоставляемых для краткосрочного проживания жилых помещений, садовых домиков, дач.

При осуществлении деятельности по предоставлению для краткосрочного проживания иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач, принадлежащих физическому лицу на праве собственности, данные физические лица обязаны уплачивать единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее - единый налог). Для физических лиц единый налог исчисляется налоговым органом на основании предоставленного этими лицами уведомления исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором такие лица осуществляют деятельность.

При предоставлении в календарном месяце физическим лицом принадлежащих ему на праве собственности жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания, единый налог исчисляется по каждой сдаваемой жилой комнате в квартире (жилом доме), по каждому садовому домику и по каждой даче (пп. 33,37 ст. 342 Налогового кодекса Республики Беларусь - далее Кодекс). Необходимо помнить, что налог исчисляется за месяц, следующий за текущим, т.е. если собственник планирует заниматься сдачей жилого помещения в августе, то единый налог он обязан уплатить в июле.

Пунктом 1 ст. 336 Кодекса установлено, что уплата единого налога заменяет, в частности, уплату подоходного налога с физических лиц по доходам, получаемым плательщиками при осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом. А также - налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь. Следовательно, при осуществлении деятельности по предоставлению принадлежащих на праве собственности жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя обязательств по исчислению и уплате подоходного налога и НДС по доходам, полученным от указанной деятельности, у собственников помещений не возникает.

Работа с иностранными агрегаторами бронирования

Еще один актуальный вопрос - это взаимодействие физических лиц-резидентов Республики Беларусь с иностранными агрегаторами, предоставляющими услуги по бронированию жилых помещений (Booking.com и др.). В частности, это касается уплаты налогов на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство, зарегистрированное в установленном порядке на территории нашей страны.

Согласно разъяснению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, исходя из смысла подп. 1.12.4 п. 1 ст. 189 Кодекса, таких обязательств у физических лиц - собственников жилых помещений, сдаваемых для краткосрочного проживания физических лиц, не возникает. То есть на практике это означает отсутствие у физических лиц - собственников жилых помещений, сдаваемых для краткосрочного проживания, - обязательств по исчислению, удержанию и уплате налогов с доходов иностранных агрегаторов, предоставляющих услуги по бронированию жилых помещений, а именно с сумм комиссий, взимаемых такими юридическими лицами.

Подводя итог, можно сделать вывод, что существенных сложностей для физических лиц - резидентов Республики Беларусь, являющихся собственниками жилых помещений (домов, квартир, комнат), садовых домиков, дач, осуществляющих деятельность по сдаче их для краткосрочного проживания физических лиц, наше национальное законодательство не содержит. Оно позволяет вести эту деятельность без образования юридических лиц, не ограничивает количество сдаваемых объектов и устанавливает максимально удобную форму налогообложения (единый налог).

Но нужно помнить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.05.2019 г. №185-3 «Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных отношений», с 1 января 2020 г. будет введена в действие новая редакция Жилищного кодекса Республики Беларусь. А значит, в законодательстве появится ряд новаций, в том числе в части сдачи жилых помещений для кратковременного проживания.