На стыке стратегий и возможностей

Оживление региональных инвестиционно-строительных рынков после длительной стагнации в 2013-2017 гг. стимулирует рост портфеля заказов небольших подрядных организаций.

В свое время ОАО «Промжилстрой» осталось в стороне от масштабной государственной кампании по модернизации крупных домостроительных комбинатов, которые фактически стали заложниками беспрецедентного роста собственных производственных мощностей. При проектных возможностях ввода до 10 млн. кв. м в год респуб­лика за счет всех источников финансирования сегодня генерирует платежеспособный спрос на уровне всего 4-5 млн условных квадратов.

Сергей Струков, директор ОАО «Промжилстрой»

- Отсутствие сверхнормативной задолженности перед банками, бюджетом, энергетиками существенно упрощает антикризисные мероприятия. В современной рыночной ситуации мы оказались вполне мобильной структурой, готовой к выполнению широкого круга строительных задач. И это привлекает заказчиков объектов жилищного и общественного строительства, благоустройства, ремонта и реконструкции.

Здесь коллеги поддержат меня в одном принципиальном моменте: настоящая конкурентная борьба ведется не столько за платежеспособных заказчиков, сколько за рабочую силу строительного комплекса: квалифицированных монтажников, каменщиков и отделочников. Это важнейший ресурс, который мы начали терять во время экономического спада в отрасли и который пытаемся восстановить всеми доступными средствами.

Штатное расписание организации в 2012 г. составляло 800 человек, а в 2016-м - порядка 370. Ценой немалых усилий довели кадровый потенциал до 450 специалистов требуемой квалификации. Средняя зарплата выросла до 1 150 руб. - этого вполне достаточно для того, чтобы выполнять весь спектр производственных задач и приостановить отток рабочей силы в Россию (условия труда и быта на стройках соседней страны оставляют желать лучшего). Но конкуренцию с работодателями в Европейском союзе мы объективно проигрываем.

- Сергей Петрович, в современной строительной практике сталкиваются две маркетинговые стратегии: первая предполагает четкую профессиональную специализацию с передачей второстепенных направлений субподрядчикам, а вторая - максимальную ставку на универсальность оказываемых услуг, стремление к сдаче объекта под ключ.

- Возможно, в будущем мы выберем для себя какие-то стратегические приоритеты. Но вновь подчеркну, что сейчас стремимся аккумулировать на своих счетах всю добавленную стоимость, которая образуется на различных этапах строительства: от вертикальной планировки площадки и создания инфраструктуры нулевого цикла до финишной отделки ограждающих конструкций.

Сегодня организация фактически берет на себя сантехнические, вентиляционные, электромонтажные и наладочные работы, занимается прокладкой инженерных коммуникаций, благоустройством территорий, имеет участки по изготовлению столярных, железобетонных и металлоизделий, автотранспорта и землеройной техники, эксплуатации и ремонта грузоподъемной техники и средств малой механизации. Такая структура позволяет выполнять собственными силами 80-90% работ по строительству объекта.

К примеру, на участке железобетонных изделий для промышленного и жилищного строительства изготавливаются товарные бетоны, изделия сборного железобетона, полусухого прессования - тротуарная плитка и бортовые камни.

Производительность действующего растворобетонного узла (РБУ) - до 8 куб. м в час. На РБУ выпускаются товарные бетоны всех классов прочности с различными фракциями гранитного заполнителя, а также растворная смесь кладочная, цементная в диапазоне марок от М-50 до М-250.

Выпуск сборного железобетона представлен перемычками всех видов, плит фундаментов, колец для смотровых колодцев, плит покрытия и днищ смотровых колодцев, балконных плит и индивидуальных железобетонных конструкций. Налажено изготовление блоков стен подвалов всех марок.

- Очевидно, эти мощности создавались в расчете на реализацию крупных промышленных заказов. Насколько они сейчас загружены?

- Степень загрузки основных фондов достигает 60-70%, и это уже очень оптимистичный показатель. Со стоянок временного хранения снимаются и возвращаются в хозяйственный оборот машины и механизмы. Впервые за многие годы мы возобновили закупку новой техники в лизинг.

Вы правы, основные фонды предприятия формировались в расчете на строительство производственных линий РУП «МПО «Химволокно». После завершения проекта отдельные бригады продолжают выполнять заказы на объектах большой нефтехимии, в том числе в Мозыре, Новополоцке. Но сегодня наша основная нагрузка - жилищное и гражданское строительство. За 30 лет организацией накоплен огромный опыт возведения более 400 объектов самого разного назначения: торговые центры «Магнит», «Панорама» и «ГИППО», более 200 тыс. кв. м жилья.

В 2008 г. с нашей помощью был возрожден знаковый для Могилева памятник архитектуры XVII в. - городская Ратуша. В настоящее время занимаемся возведением жилого массива в агрогородке Полыковичи Могилевского района, а также на других региональных объектах.

Коллектив настроен оптимистично, и это служит залогом восстановления устойчивой модели развития ОАО «Промжилстрой».