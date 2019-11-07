Гаджеты для бизнеса и не только

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Обзор новых гаджетов и девайсов. Смартфон Huawei P30 Pro, электронная книга Kindle Paperwhite 2018, брелок Tile для устройств Apple.

Смартфон Huawei P30 Pro

Весной 2019 г. на рынок вышло много флагманских смартфонов, но даже на этом фоне выгодно выделяется Huawei P30 Pro.

Во-первых, у этого гаджета четыре (!) универсальные камеры с оптикой Leica, и теперь по качеству съемки с ним могут сравниться совсем немногие мобильные устройства. У главного модуля - разрешение 40 Мп, широкая диафрагма f/1.6 и сверхчувствительный сенсор. Это позволяет даже при минимальном освещении делать четкие и проработанные снимки. Для панорамной съемки предусмотрена камера на 20 Мп. А объектив на 8 Мп обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение. При этом три камеры могут объединить данные своих сенсоров!

Во-вторых, у новинки, благодаря 8-ядерному процессору Kirin 980 и 8 ГБ оперативной памяти, очень высокая производительность. А карта памяти вам вряд ли вообще пригодится, так как объем хранилища в смартфоне составляет 256 ГБ. Наконец, огромный 6,47-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2340 x 1080 пикселей и плотность изображения 400 ppi.

Стоимость новинки в Беларуси - около 2 300 руб.

Электронная книга Kindle Paperwhite 2018

Это уже четвертое поколение ридера, выпускаемого компанией Amazon. На этот раз новинка снова получила ряд заметных преимуществ: дисплей, размещенный вровень с корпусом, улучшенную подсветку, новые функции, а также водонепроницаемость. Корпус устройства сертифицирован по стандарту IPX8. Это означает, что вы можете читать в ванной или на пляже, не опасаясь водяных брызг. Говорят, ридер способен выдержать даже полноценное погружение в воду! Кроме того, Kindle Paperwhite 2018 обзавелся поддержкой аудио: предусмотрен Bluetooth, чтобы слушать книги в беспроводных наушниках, и возможность покупать аудиокниги на интернет-сервисах.

Kindle Paperwhite 2018 - самый тонкий и легкий из своих собратьев. Толщина его корпуса - 8,18 мм, а масса - всего 182 г. Добавим сюда мощный процессор Freescale 6SLL Cortex-A9, 6-дюймовый экран E-Ink Carta HD c разрешением 1072 × 1448, 512 Мб оперативной памяти и от 8 до 32 Гб - встроенной и получим отличное рабочее устройство!

Что касается цены, то в Беларуси гаджет продают за 360-380 руб.

Брелок Tile для устройств Apple

Знакомая каждому ситуация: нужно убегать на встречу, а ключи от машины или квартиры трудно найти. Хорошая новость для обладателей iPhone: благодаря брелоку Tile они могут найти «потеряшек» за считанные секунды.

Брелок является Bluetooth-передатчиком с крайне низким потреблением энергии. Установив специальное приложение на свой iPhone, вы можете отслеживать любой предмет, к которому прикреплен брелок. Причем приложение отслеживает направление и силу сигнала, позволяя быстрее находить потерянные вещи. Программа реально умная: когда необходимо найти какой-либо предмет. Она сразу же определяет место, где брелок фиксировался последний раз, а также может создать сеть из других брелоков для поиска необходимого предмета. Tile даже может издавать звуковой сигнал, чтобы помочь быстрее себя обнаружить.

Размер устройства - 3,4×3,4×0,5 см при массе всего 37 г. Внутрь встроена миниатюрная батарея. С одного смартфона можно одновременно следить за местоположением 10 вещей. «Цена вопроса» - 30-35 долл.