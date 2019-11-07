Прокуратура против вмешательства правоохранителей в хозяйственные споры

О проблеме необоснованной криминализации отношений между хозяйствующими субъектами рассказал прокурор города Минска Сергей Хмарук.

Выступая во время проведения круглого стола с участием представителей малого и среднего бизнеса «Правовые вопросы осуществления предпринимательской деятельности в Республике Беларусь», он отметил, что существующая сегодня тенденция криминализации хозяйственных отношений «не устраивает правоохранительную систему».

Прокурор Минска указал на факт, о котором забывают многие предприниматели - обеспечение исполнения условий хозяйственных договоров начинается с момента подготовки документа. По его словам, заявители часто заключают договор с субъектом хозяйствования, не предусматривая никаких мер для обеспечения выполнения его условий, и вкладывают свои деньги. А после этого сталкиваются с неплатежами.

- В результате он (заявитель - прим. «Директор») забрасывает обращениями правоохранительные органы и требует возбуждения уголовного дела, - констатировал С. Хмарук. - Поэтому хочу, чтобы меня услышало бизнес-сообщество. В таких ситуациях нет криминала - это хозяйственные отношения, которые должны разрешаться в экономическом суде.

По мнению прокурора, в Беларуси отсутствует механизм внутреннего инвестирования и защиты инвестирования физических лиц - учредителей юридических лиц. Этот законодательный вакуум порождает искаженную практику внутреннего инвестирования - оформление займов, долговые расписки, учредительство в составе юрлица. Практика рассмотрения обращений физлиц в правоохранительные органы говорит о том, что милиция в принципе не возбуждает уголовные дела, связанные с экономическими интересами физлиц либо субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности.

В качестве примера была приведена ситуация, когда заявитель инвестировал 60 тыс. долл. другому физлицу по договору займа с целью пополнения оборотных средств юрлица. Однако деньги были потрачены не по назначению, оборотные средства не пополнены. В результате истцу отказали в возбуждении уголовного дела, так как это гражданско-правовые отношения.

Прокурор столицы напомнил, что уголовная ответственность может наступать лишь в тех случаях, когда лицо заведомо, умышленно планировало мошеннические действия. Но это надо доказывать в суде. В иных случаях «это чисто экономические отношения и не надо криминализировать их».

Подробнее об этом читайте в статье А. Воронцовой «Правоохранительные органы не настроены на репрессии», в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

Ссылки по теме:

Власти готовы отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения

Экономические статьи УК либерализовали