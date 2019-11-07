Крупнейшему энергоисточнику Могилевской энергосистемы - 50 лет!

На Могилевской ТЭЦ-2 отмечают юбилей и осуществляют модернизацию мощностей.

Олег ФИЛИПЧИК, директор филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго»

Могилевская ТЭЦ-2 является крупнейшим энергоисточником Могилевской энергосистемы. Теплоэлектроцентраль обеспечивает электрической и тепловой энергией с паром и горячей водой одно из крупнейших предприятий химической промышленности - ОАО «Могилевхимволокно», а также ряд других промышленных производств и жилые микрорайоны Могилева.

- 30 сентября 2019 г. филиал «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» отмечает 50-летие. За период становления и развития станция прошла значительный путь. Каждый работник, будь то ветеран или действующий сотрудник станции, внес в это свою лепту. Но, к сожалению, время неумолимо не только к людям, но и к оборудованию, которому после длительной эксплуатации требуются ремонты, модернизация или даже полная замена. Поэтому в настоящее время на станции реализуется ряд проектов, направленных на дальнейшее развитие и модернизацию мощностей Могилевской ТЭЦ-2, - рассказывает директор предприятия Олег Филипчик.

На данном этапе в процессе режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы на Могилевской ТЭЦ-2 планируется установить два водогрейных электрокотла мощностью 20 МВт каждый. Цель реализации этого проекта - отпуск тепла в период глубокой разгрузки турбин после ввода в действие Белорусской АЭС. Кроме того, разрабатываются мероприятия по повышению маневренности и регулировочного диапазона ТЭЦ. Речь идет о создании программно-технического комплекса по оптимизации распределения нагрузок между единицами оборудования.

Перспективным направлением для дальнейшего развития станции и увеличения выработки электрической энергии на существующем тепловом потреблении является также реализация проекта по замене турбины Т-50/60-130 ст. №3 на современную противодавленческую турбину типа Р-18/24-2,1/0,25 и генератора типа ТВФ-63 на генератор типа ТФ-25-2. Руководство ТЭЦ-2 уверено, что такая точечная модернизация позволит вдохнуть новую жизнь в развитие нашего энергоисточника.

- В канун юбилея хочу обратиться к участникам исторических событий 1969 г., которые закладывали первый камень в фундамент Могилевской ТЭЦ-2 и осуществляли пуск первых энергетических агрегатов. А также - ко всем нашим ветеранам труда со словами глубокого уважения и благодарности за их напряженный и самоотверженный труд, заложивший основы дальнейшего развития и модернизации станции, - говорит Олег Филипчик. - Для ваших детей и внуков, которые продолжают трудовые династии и работают сегодня на станции, вы являетесь образцом честного и профессионального отношения к делу. От имени всего коллектива Могилевской ТЭЦ-2 благодарю вас за эту огромную работу и желаю всем здоровья и благополучия. С праздником!