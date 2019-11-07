Спорная недвижимость. Можно ли ее продать?

Что такое отметка в регистрационной книге БРТИ, и как ее используют в спорах, связанных с недвижимым имуществом.

Как правило, этим инструментом пользуются, если хотят помешать реализовать имущество, в отношении которого есть или будет некая «спорность». Претендующий на данное имущество заявитель, обращается в территориальную организацию ГУП «Национальное кадастровое агентство» по месту нахождения недвижимости, например, о намерении обратиться в суд. Данная информация вносится регистрационную книгу, что автоматически приостанавливает совершение регистрационных действий с недвижимостью на срок, указанный в заявлении, но не более чем на один месяц.

Аналогично в регистрационную книгу могут быть внесены сведения об юридических фактах, в результате которых могут произойти возникновение, переход или прекращение прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, в т.ч. о предстоящем изъятии, сносе, гибели или уничтожении недвижимого имущества (отметка об юридических фактах). Естественно, эта информация в обязательном порядке сообщается потенциальному покупателю, и часто он отказывается от сделки, так как не хочет связываться с проблемным имуществом.

Процедура проставления отметок может быть интересна для дольщиков, заключивших договоры с недобросовестным застройщиком, который пытается оформить право собственности на построенные объекты недвижимости исключительно на себя. А также - для залогодержателей или иных кредиторов должника, передавшего свое имущество в счет погашения долга одному из кредиторов (например, посредством заключения соглашения об отступном).

Тем не менее, у собственника недвижимости даже в таких условиях остаются возможности для ее продажи.

- Нужно знать, что наличие в регистрационной книге подобных отметок не ограничивает право собственника на распоряжение своим имуществом! - поясняет помощник адвоката Адвокатского бюро Евгения Малиновского Анастасия ПРОХОРЧИК. - Уже спустя месяц после подачи заявления распоряжаться имуществом можно в полном объеме, если судом не вынесено решение об изменении собственника объекта недвижимости. Что касается отметки о юридических фактах, то подача таких заявлений не ограничена одним разом. Срок действия этой отметки - также 1 месяц (п. 7 ст. 24 Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 г. №133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»). Но она не приостанавливает совершение регистрационных действий. Единственное последствие - невозможность совершения сделки в ускоренном или срочном порядке.

Подробнее об этом - читайте в статье А. Прохорчик «Черная метка» и как с ней бороться» в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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