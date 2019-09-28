Национальный банк принял участие в твининг-проекте ЕС

На его реализацию европейские партнеры выделили 1,15 млн евро.

- Суть таких проектов заключается в равноправном сотрудничестве государственных органов стран ЕС и стран-бенефициаров с целью достижения определенных, заранее оговоренных результатов по определенным направлениям , - поясняет заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований «БЕРОК» Анастасия Лузгина. - Важным условием при этом является наличие соответствующих компетенций, полномочий и опыта у государственного органа страны-бенефициара, которые позволяют работать с соответствующими структурами стран Европейского союза. Таким образом, твиниг-проект - это не просто оказание технической поддержки, а равноправное взаимодействие сторон на основе проведения обучающих мероприятий, консультаций, реализации определенных структурных и организационных изменений с целью повышения качества работы государственного органа и сближения законодательной базы стран ЕС и страны-бенефициара в соответствующей области.

Национальный банк стал первым государственным органом Республики Беларусь, который принял участие в таком проекте. В ходе его белорусский финансовый регулятор осуществлял сотрудничество с консорциумом европейских банков, а именно - с Немецким Федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы.

При реализации твиниг-проектов обычно выделяются, так называемые «компоненты» (направления для совершенствования), которые позволяют достичь поставленной цели. Для участников этого конкретного проекта были выделены шесть основных компонент, включающих такие направления как платежные системы, финансовая стабильность, банковский надзор, управление финансовыми рисками, защита прав потребителей финансовых услуг и информационная политика.

Результаты работы Нацбанка уже показали, что участие в проекте позволило заметно повысить качество работы регулятора. В частности, в 2018 г. был разработан проект закона «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь». Также специалисты главного банка страны сформировали краткую и полную версии отчета по надзору за национальной платежной системой. Подготовка таких отчетов, как ожидается, будет осуществляться на регулярной основе.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал систему инструментов банковского надзора в соответствии с общей надзорной оценкой банков Европейского союза (supervisory review and evaluation process - SREP). Была разработана и успешна внедрена система раннего предупреждения, благодаря которой появилась возможность выявлять проблемы в банковской системе еще на ранних стадиях их проявления.

Подробнее об этом проекте читайте в статье А. Лузгиной «Заочное обучение» по европейским стандартам», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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