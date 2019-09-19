ЕБРР будет финансировать Совет по иностранным инвестициям в Беларуси

Новая структура будет сформирована на базе Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), а ее статус повысится путем переподчинения - от правительства Президенту.

КСИИ был создан в 2001 г., и первоначально, пока в стране осуществлялась «точечная приватизация», работал довольно активно. Многие предложения Консультативного совета нашли отражение в законодательных документах. Например: упразднение института «золотой акции», отмена тарифной сетки для коммерческих организаций, отмена оборотных налогов, внедрение электронного документооборота и др.

Однако, ожидаемое снижение финансовой поддержки со стороны России и задача увеличения к 2025 г. ВВП Беларуси до 100 млрд долл. требуют новых подходов к привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Поэтому, чтобы повысить статус и эффективность нового органа, призванного стать «проводником» ПИИ в страну, планируется сделать Совет постоянно действующим и переподчинить его от правительства Президенту. Как отмечается в обосновании Минэкономики к проекту Указа «О Совете по иностранным инвестициям», возглавлять его будут премьер-министр и руководитель международной финансовой организации, которая возьмет на себя расходы по обеспечению деятельности Совета.

Пока на 100% статус этой организации-донора неизвестен. Но, скорее всего, это будет Европейский банк реконструкции и развития, который уже выразил готовность осуществлять такую работу в течение 3 лет, а в дальнейшем - оказывать содействие по привлечению средств. Ранее Совмин Беларуси постановлением №374 от 11 июня 2019 г. уже одобрил проект меморандума о взаимопонимании с ЕБРР по сотрудничеству при реализации этого проекта.

Предполагается, что на основании рекомендаций и предложений членов Совета Президент или другой уполномоченный орган будут принимать решения, давать указания отраслевым институтам и инициировать проекты нормативных актов. В состав Совета будут входить чиновники, ответственные за привлечение инвестиций, и руководители иностранных (международных) организаций, осуществляющих или планирующих инвестирование в белорусскую экономику.

При необходимости предусмотрено создание рабочих групп, при этом хорошо зарекомендовавшие себя ранее группы по налогам, таможне и бухучету, совершенствованию условий ведения бизнеса предлагается утвердить уже на первом заседании новой структуры. Основная цель Совета - обеспечить диалог между инвесторами и госорганами для решения наиболее острых проблем развития частного сектора. «Совет должен стать диалоговой площадкой для обсуждения стратегических вопросов, направленных на развитие благоприятного инвестиционного климата в республике», - отмечается в обосновании.

Подробнее о том, как будет организована работа Совета по иностранным инвестициям, и когда ожидать выхода соответствующего Указа Главы государства, читайте в статье Т. Маненок «ПИИ как новый драйвер белорусской экономики», в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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