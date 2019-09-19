Стоковую одежду запрещать не будут

Будущее магазинов second hand и приход в Беларусь IKEA: в МАРТ рассказали об изменениях, которые ожидают белорусскую торговлю.

Как заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, министерство отказалось поддержать предложение концерна «Беллегпром» о запрете в Беларуси продажи товаров second hand через интернет-магазины. Это связано с множеством жалоб от малоимущих семей, многодетных матерей и других категорий граждан, пользующихся товарами second hand, которые получило ведомство в ходе общественного обсуждения этой проблемы.

«Пока мы не обеспечим высокие доходы населению, неэтично запрещать реализацию дешевых товаров в стране», - подчеркнул А. Карпович.

Он также прокомментировал ситуацию с узбекскими, китайскими и другими магазинами, которые продают одежду невысокого ценового диапазона и не всегда хорошего качества. МАРТ в сотрудничестве с Госстандартом, Минздравом и МВД на системной основе уже полтора года осуществляет их мониторинг. При этом отслеживается регистрация продавцов и в случае выявления нарушения либо отсутствия сертификатов на продаваемые товары выдается предписание о запрете их реализации.

Первый заместитель министра добавил, что в случае возможного прихода на белорусский рынок крупного шведского ритейлера IKEA, он не столкнется с препятствиями со стороны МАРТ. В частности, IKEA не будут предъявлены требования по наличию белорусской продукции в фирменных магазинах сети.

Кроме того, МАРТ вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Указ Президента от 22 сентября 2017 г. №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», которым предлагается продлить до конца 2030 г. льготы и преференции для торговых предприятий, относящихся к субъектам малого предпринимательства. А также - ряд новых льгот для торговых объектов, расположенных в сельской местности.

Сейчас действие этого Указа распространяется почти на 18 тыс. населенных пунктов. По информации Министерства по налогам и сборам, льготами в его рамках в 2018 г. воспользовались 1 107 субъектов предпринимательской деятельности, а бюджет получил налоги в размере почти 200 млн руб.

Полная версия статьи А. Снежиной «МАРТ: какие изменения ожидают торговлю?» доступна в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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