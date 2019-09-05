Курс прежний: нацеленность на успех

За 80 лет предприятие прошло путь от небольшой артели до одного из ведущих производителей мебели в Беларуси.

Справка «Директора»

В сентябре 1939 г. на базе кожевенного завода была организована артель «Красный столяр», от которой ведет свою историю ОАО «Слониммебель».

Сегодня это экспортоориентированное предприятие, один из ведущих, высокорентабельных производителей мебели в Беларуси. Ассортимент продукции превышает 50 наименований. ОАО «Слониммебель» специализируется на выпуске наборов мебели для спальни, гостиных, прихожих, кухонь и модульных коллекций, а также изготавливает несерийную и малогабаритную продукцию по заказам.

Владимир Маркушевский,

директор ОАО «Слониммебель»

- Прошедший год был довольно сложным для мебельной отрасли. Производители, ориентированные на внутренний и рынок стран ЕАЭС, столкнулись с падением спроса, вызванного снижением покупательной способности населения РФ, Беларуси и Казахстана.

Однако несмотря на трудности, благодаря освоению новых технологий и видов продукции, мы успешно реализуем бизнес-план, увеличили объемы производства продукции на 1,5-2%. И что немаловажно, обеспечили стабильную работу предприятия. Рентабельность продаж превышает 13%, что на фоне предприятий концерна «Беллесбумпром» и производителей республики можно считать хорошим результатом. Это позволяет работать с прибылью в непростых условиях и реализовывать инвестиционные проекты, - сказал Владимир Маркушевский, который возглавил ОАО «Слониммебель» в 2016 г.

Свою жизнь с предприятием он связал в 1997 г. после окончания БГТУ. За прошедшее время вырос от мастера отделочного участка до директора, а до этого назначения 7 лет возглавлял наблюдательный совет ОАО «Слониммебель».

По мнению директора, процесс модернизации на мебельном предприятии не должен прерываться. Сегодня оборудование быстро морально устаревает и чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке, необходимо обновлять технологии и оборудование каждые 4-5 лет. Так, в этом году уже запустили 2 новые упаковочные линии, обрабатывающий центр RoverA, станок Nesting и кромкооблицовочный станок, планируется установить новую аспирацию (вентиляцию). Для организации более эффективной логистики приобрели прирельсовый склад, что позволило увеличить объемы поставок готовой продукции железнодорожным транспортом в Россию, Казахстан и Узбекистан.

Справка «Директора»

В I полугодии 2019 г. увеличился объем производства промышленной продукции - 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника - 105,8%, рост среднемесячной зарплаты - 106,5%. Выручка от реализации продукции, товаров и услуг составила почти 12,5 млн руб., прибыль - 1,67 млн. Среднемесячный объем производства превышает 2 млн руб. Снижение уровня материалоемкости - минус 3,04%.

На предприятии функционирует система менеджмента качества в отношении разработки, проектирования и изготовления мебели в соответствии с требованиями ISO 9001 и ISO 9001:2015. Проведена сертификация систем на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005 и СТБ 18001-2009. По результатам аудита получены экологический сертификат и сертификат на систему управления охраной труда.

Ставка - на экспорт

Продукция ОАО «Слониммебель» широко известна на внутреннем и внешних рынках. Сегодня здесь в основном производят мебель средней ценовой категории. При этом в последнее время смещают акцент с «эконом» на «средний» и «средний+», что обеспечивает более стабильный сбыт по сравнению с другими сегментами. На предприятии ежегодно обновляют ассортиментный портфель на 25-30%.

Стратегия руководства ОАО «Слониммебель» в области продаж направлена на постоянное наращивание экспортного потенциала. Внешние поставки последние 5 лет стабильно достигают 85-90% общего объема производства. Так, в прошлом году экспорт составил 11 млн долл., или 103% к 2017 г., а в I полугодии 2019-го - почти 0,5 млн.долл.

Мебель из Слонима поставляется в Россию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию, Кыргызстан, Таджикистан и Украину. Благодаря межправительственному соглашению об отмене высоких таможенных пошлин на мебель с 1 января 2019 г., к ним добавился и рынок Узбекистана. Достойно представлена продукция предприятия и в Евросоюзе - Австрии, Румынии и Польше.

Условия диктует рынок

Благодаря постоянному мониторингу модных тенденций, участию в престижных белорусских и международных мебельных выставках, на предприятии формируют понятие о развитии рыночных трендов и прогнозы на перспективу.

- Сейчас готовимся к международной мебельной выставке в Москве, на которой осенью продемонстрируем ряд новых изделий. Например, у потребителей пользуются спросом спальные гарнитуры с художественной росписью. Для ее нанесения мы приобрели принтер, так как применение ручного труда увеличивает стоимость продукции, - поделился руководитель предприятия.

По его словам, применение художественной росписи и наклеенных элементов при изготовлении мебели является «фирменной изюминкой» и конкурентным преимуществом ОАО «Слониммебель» на рынке. Для применения данных технологий необходимо современное оборудование (прессы на токах высокой частоты, 5-координатные обрабатывающие центры, матрицы, формы и т.д.). Подобные инвестиции в развитие производства сегодня могут позволить не все производители, особенно небольшие компании.

На предприятии с 2010 г. ежегодно вкладывают порядка 1 млн долл. в новые технологии и оборудование. Так, в I полугодии в основное производство инвестировано более 560 тыс. долл. собственных средств. Введены в эксплуатацию сверлильный станок, станок-робот CEFLA TARGET и односторонний автоматический станок для облицовывания.

Справка «Директора»

ОАО «Слониммебель» - постоянный участник республиканских и межгосударственных конкурсов в области качества.

В 2018 г. ОАО «Слониммебель» по итогам смотра-конкурса в концерне «Беллесбумпром» второй раз подряд признано лучшим мебельным предприятием года, а в прошлом месяце - победителем Республиканского конкурса «Зубры экономики-2019» в номинации «За создание позитивного имиджа отечественной продукции на белорусском и зарубежном рынках».

По результатам работы в прошлом году ОАО «Слониммебель» занесено на районную Доску почета как победитель среди промышленных предприятий первой группы Слонимского района и на областную Доску почета - за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии. В 2009 и 2010 гг. общество было занесено на Республиканскую доску почета за экономию топливно-энергетических ресурсов.

Выручает фирменная торговля

На внутренний рынок ОАО «Слониммебель» поставляет порядка 15% продукции, около 60% которой - наборы мебели для спальни. Это убедительно подтверждают стабильный покупательный спрос на данную продукцию и престижные награды. Так, по итогам международной специализированной выставки-ярмарки в прошлом году предприятие получило дипломы победителя Республиканского конкурса «Лучшая мебель Беларуси-2018» за набор мебели для спальни «Афина» и функциональное решение набора мебели для спальни «Оливия».

- Развитие собственной торговой сети с учетом рыночных веяний позволило увеличить реализацию продукции и снизить дебиторскую задолженность. Сегодня успешно работают фирменные магазины в Слониме и Минске, бренд-секции в Гродно и Бресте. Также регулярно проводим различные акции по продаже мебели, активизировали маркетинговую деятельность. Например, 1 августа стартовала рекламная игра «Юбилейная покупка с ОАО «Слониммебель», итоги которой подведем 10 октября, - говорит В. Маркушевский.

Одним из критериев успешной работы предприятия считается уровень затоваренности складов. По мнению директора, увеличение складских запасов у мебельных производителей допустимо. И вот почему. Если раньше покупателям отгружался товар большими партиями, но ограниченного ассортимента, то в последнее время изменились схемы ее продаж и продвижения.

Сейчас оптовые покупатели заказывают большой ассортимент товара, но мелкими партиями (3-4 комплекта). После 2014 г. это потребовало увеличения объема ежемесячных запасов мебели (с 30 до 50-70%) для оперативной отгрузки партнерам.

Кадры решают все

За последние годы не утратила актуальности кадровая проблема. Сегодня предприятию, кроме дизайнеров и конструкторов, не хватает квалифицированных отделочников, станочников и др., многие из которых уезжают работать в соседние страны. А в Беларуси не выпускают специалистов для мебельной отрасли, вот и приходится готовить самим нужных представителей рабочих профессий.

Сегодня в ОАО «Слониммебель» трудятся 350 человек, столько же «на балансе» ветеранов труда, которые пользуются заслуженным почетом и уважением. И после ухода на пенсию они не прерывают связь с родным коллективом, щедро делятся богатым опытом, посещая производство не только в праздники.

На предприятии соблюдается принцип опережающего роста производительности труда над ростом заработной платы. Так, по итогам I полугодия средняя зарплата составила 967 руб., что является хорошим показателем для региона.

Особое внимание уделяется социальной сфере: коллективным договором работникам обеспечен хороший соцпакет, достойные условия для плодотворного труда и интересного отдыха.

- В завершение хочу поздравить работников и ветеранов с 80-летием образования предприятия. К этой дате мы подготовили насыщенную программу, которая пройдет 13 сентября в районном Доме культуры: праздничный концерт, награждение лучших работников и чествование ветеранов… Желаю всем стабильности и процветания, здоровья, благополучия и удачи, - резюмировал руководитель ОАО «Слониммебель» В. Маркушевский.

Анатолий Жук,

председатель ревизионной комиссии ОАО «Слониммебель», директор предприятия в 2001-2016 гг.

- К 80-летнему юбилею коллектив подошел с хорошими достижениями. ОАО «Слониммебель» много лет демонстрирует стабильную работу, не имеет задолженности перед бюджетом и банками, полностью оплачивает энергоносители, а люди имеют достойную зарплату. Это ли не успех и уверенность в завтрашнем дне?

За последнее время усложнились технологии, стали более современными оборудование и материалы, применяемые в мебельной отрасли. Но самое ценное - это люди, которые трудятся с полной самоотдачей. Высокопрофессиональные кадры - золотой фонд предприятия, на которое я пришел работать в 1975 г. и вместе с которым за более чем 40 лет прошел непростой путь…

В сегодняшних достижениях есть немалая заслуга нового руководителя Владимира Маркушевского, сумевшего собрать хорошую команду единомышленников и продолжить реализацию выбранной стратегии развития. Так что уверен, приближающаяся славная дата - хороший повод для новых свершений ОАО «Слониммебель».