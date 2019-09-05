Почему порой безмолвствует Фемида?

Недавнее совещание главы государства с правоохранительным блоком вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, поводом для него послужила рабочая встреча Александра Лукашенко с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, на которой Президент возмутился затянувшимся расследованием по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача: «Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали».

Это действительно уникальный случай: главный инженер МЗКТ провел 50 месяцев в СИЗО, ему дважды выносился оправдательный приговор по коррупционному преступлению, но на свободу А. Головач вышел только недавно.

На совещании Президента обратил внимание, что правоохранители в первую очередь обязаны обеспечивать презумпцию невиновности, в то же время должен работать принцип неотвратимости наказания за преступление.

«При этом особую озабоченность вызывает продолжительность применения данной меры. В частности, в отношении лиц, по которым впоследствии было прекращено предварительное расследование по реабилитирующим основаниям. Срок заключения под стражу в ряде случаев превышал 6 месяцев. Больше полугода человека держали в застенках, не доказали, выпустили. Кто за это ответил?», - возмутился глава государства.

Он считает, что по значительному количеству дел обвинение строится не на выявленном факте получения предмета взятки, а на непоследовательных воспоминаниях, причем достаточно давних событий, того, кто давал взятку и не может указать конкретные обстоятельства передачи вознаграждений: даты, место, суммы. Такие подходы к доказыванию вины потенциального взяткополучателя существенно повышают риск его оговора, в том числе конкурентами.

Так, в 2017 г. уголовные дела по реабилитирующим основаниям были прекращены в отношении 31 человека, содержавшегося под стражей, в 2018-м освобождено из-под стражи 27 таких лиц, которым, по словам А. Лукашенко, как минимум сломали судьбу…

Глава государства также отметил, что в недостаточной степени проводится работа по противодействию экономической преступности органами финансовых расследований КГК: «Нередко результаты работы органов ДФР формируются путем достижения цифровых показателей по выявлению как можно больших сумм неуплаченных налогов и платежей, а не стремлением не допустить совершения правонарушений в экономической сфере, предотвратить факт незаконного получения дохода субъектами хозяйствования и физическими лицами, устранив причины и условия, способствующие их противоправной деятельности».

В частности, эти актуальные проблемы накануне совещания обсуждались на круглом столе с представителями малого и среднего бизнеса «Правовые вопросы осуществления предпринимательской деятельности в Республике Беларусь» и заседании Консультативно-координационного совещания деловых сообществ, посвященного инструкции Комитета госконтроля, которую в деловых кругах уже окрестили реинкарнацией Указа №488 (более подробно об этом рассказывается в материалах данного номера).

Подводя итоги совещания, А. Лукашенко сориентировал правоохранительные органы на более качественную работу в сфере защиты законных прав граждан. По его мнению, зачастую возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц приобретает широкую огласку в СМИ, а их последующее прекращение по реабилитирующим основаниям вызывает негативную реакцию населения и является поводом для критики правоохранительных органов и власти в целом.

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