Видеозапись и мониторинг – против занижения выручки и зарплат в конвертах

Белорусские налоговые органы все активнее применяют при проверках современные технические средства.

По словам заместителя министра по налогам и сборам Владимира МУКВИЧА, в соответствии с законодательством в ходе проверок налоговые органы имеют право использовать технические средства. И в последнее время МНС требует от проверяющих максимального использовать аппаратуру, осуществляющую звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку.

Как отмечают в МНС, это позволяет повысить эффективность проверок, сбор и фиксацию доказательств проступков, объективно оценить факты выявленных проступков, а также установить реальную картину (фактические обстоятельства) совершения административных нарушений. Нередко результат рассмотрения административного дела в суде напрямую зависит от представленных видео-, аудио- и фотоматериалов. Кроме того, наличие в материалах проверки фиксации фактов правонарушений позволяет предостеречь должностных лиц налоговых органов от неправомерных жалоб со стороны плательщиков.

Все чаще для выявления случаев незаконной минимизации доходов налоговые органы также используют такую форму контроля, как мониторинг деятельности субъектов хозяйствования. Особенно эффективен такой способ в отношении торговых предприятий и сферы услуг.

По словам В. Муквича, как правило, в дни наблюдения среднедневная выручка намного превышает декларируемую плательщиками. Например, по результатам удаленного мониторинга с использованием камер видеонаблюдения в Витебской области у предпринимателей, оказывающих стоматологические услуги, занимающихся ремонтом автотранспортных средств и розничной торговлей одеждой, было установлено ее превышение в 2-7,5 раза. В таких случаях плательщики, как правило, корректируют показатели налогооблагаемой базы и дополнительно перечисляют платежи в добровольном порядке.

В 2018 г. в ходе внеплановых тематических оперативных проверок с целью пресечения сокрытия наличной выручки (доходов) МНС установлено 1 360 нарушений порядка приема денежных средств при реализации продукции (работ, услуг) за наличный расчет и использовании кассового оборудования, 1 381 физическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму 132,3 тыс. руб.

Полный текст статьи А. Владимирова «Видеозапись против… «зарплат» в конвертах» читайте в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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