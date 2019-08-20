Окна возможностей

Новые возможности финансирования поставок и крупные инвестпроекты в соседних странах, которые могут заинтересовать белорусских экспортеров.

БЕЛАРУСЬ

Президент Беларуси утвердил дополнительные меры по поддержке экспорта.

В конце мая вступил в силу Указ №161, который внес изменения в Указ от 25 августа 2006 г. №534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». Теперь Банку развития Республики Беларусь при кредитовании экспорта белорусской продукции дано право предоставлять нерезидентам и лизинговым организациям краткосрочные экспортные кредиты на срок до 1 года для оплаты полной стоимости экспортного контракта (ранее банк имел право кредитовать только 85% суммы сделки).

Кроме того, Указ разрешил предоставлять нерезидентам экспортные кредиты для оплаты расходов, которые связаны с поставками отечественной продукции в страну покупателя (для уплаты налогов, сборов и иных платежей), а также нерезидентам и лизинговым организациям - резидентам Беларуси для возмещения банку страховых взносов в рамках страхования экспортных рисков с поддержкой государства. При этом расчеты по договорам страхования экспортных рисков с поддержкой государства, заключаемым с компанией «Белэксимгарант», будут осуществляться исключительно в национальной валюте независимо от валюты основного обязательства.

РОССИЯ

ОАО «РЖД» до 2025 г. вложит в строительство Северного широтного хода 233,6 млрд росс. руб.

Северный широтный ход - строящаяся железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 км. Как сообщается, проект рассчитан на 6 лет. Согласно утвержденной программе строительства, на усиление железнодорожной инфраструктуры на Северной и Свердловской железных дорогах в 2019-2025 гг. будет выделено более 105,2 млрд росс. руб. На финансирование собственно строительства СШХ за этот период планируется потратить около 128,4 млрд росс. руб., в том числе 12,7 млрд - из федерального бюджета.

Как ожидается, реализация проекта обеспечит пропуск 23,9 млн т грузов, сократит «транспортное плечо» от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей и ускорит развитие Арктической зоны РФ.

Напомним, что в конце марта председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную программу развития РЖД до 2025 г. с общим объемом инвестиций около 9 трлн руб., из которых 4 трлн компания планирует привлечь от частных инвесторов.

Росавиация ищет подрядчика для реконструкции аэропорта в Новосибирске. «Цена вопроса» - контракт на 7,8 млрд росс. руб.

Конкурс был объявлен 18 июня, все материалы размещены на официальном сайте госзакупок. Как сообщается в описании проекта, реконструкция аэропорта «Толмачево» (входит в холдинг «Новапорт») предусматривает ремонтные работы на взлетно-посадочных полосах, площадке противообледенительной обработки воздушных судов, стоянках самолетов, перроне и др. Работы должны быть завершены в декабре 2022 г.

В целом проект масштабной реконструкции комплекса рассчитан до 2025 г. и включает строительство современного пассажирского терминала, проект которого в начале года был широко разрекламирован. В результате общая площадь аэровокзального комплекса увеличится и составит более 100 тыс. кв. м, а пассажиропоток вырастет до 10 млн человек в год. На финансирование двух этапов работ владельцы аэропорта уже выделили 20 млрд руб. В том числе 11,5 млрд планируется потратить на проектирование и строительство нового терминала.

Минтранс России утвердил единые гарантийные сроки для всех видов дорожно-строительных работ.

Соответствующий приказ вступил в силу 17 июня и обязателен для исполнения всеми подрядчиками во всех регионах страны. Ранее местные власти сами устанавливали гарантийные сроки на дорожные работы на своей территории. И это создавало обширную почву для злоупотреблений. Теперь же заказчики обязаны прописывать типовые гарантии в условиях контракта на строительство и ремонт автодорог и дорожных сооружений.

Как сообщается, для земляного полотна и слоев основания дороги при строительстве гарантия должна составлять не менее 8 лет, при ремонте - не менее 6 лет, а для покрытия из цементобетона - не менее 8 лет. Для верхнего слоя покрытия гарантия установлена в зависимости от интенсивности движения - от 2 до 8 лет. Гарантийные сроки на дорожную разметку будут зависеть от толщины слоя и материалов, из которых она выполнена (от полугода до 3 месяцев). А на мосты, путепроводы, тоннели и эстакады они должны составлять не менее 8 лет.

АРМЕНИЯ

Начато строительство Ереванской ТЭЦ стоимостью 250 млн долл.

Соглашение о строительстве нового энергоблока парогазового цикла мощностью 250 МВт (новая Ереванская ТЭЦ) было подписано 13 ноября 2018 г. А 17 января 2019 г. правительство Армении одобрило договор с компаниями Armpower и RENCO в рамках соглашения о строительстве нового энергоблока. Согласно соглашению, для реализации проекта IFC предоставляет кредит на 42 млн долл., еще 121 млн долл. получено от инновационной площадки кредитования IFC, 44 млн - от Азиатского банка развития, 39 млн составят гарантии компании.

Реализацию проекта осуществит компания Siemens в сотрудничестве с международными финансовыми структурами. Как ожидается, строительство блока займет порядка 26 месяцев. Цена на вырабатываемую здесь электроэнергию составит 5,7 цента за 1 кВт∙ч. Таким образом, энергосистема Армении сможет сэкономить около 6,4 млн долл. После сдачи в эксплуатацию новая Ереванская ТЭЦ поэтапно заменит Разданский энергоблок, эксплуатация которого через несколько лет завершается.

МОЛДОВА

В стране стартует масштабная программа модернизации водопроводной сети.

На реализацию первого проекта - строительство водопровода Кишинев - Стрэшень - Кэлэрашь - правительство Германии выделило безвозмездный грант в размере 15 млн евро.

Здесь предусматривается строительство 53 км водопровода, который на первом этапе должен обеспечить качественной питьевой водой 30 тыс. жителей городов Стрэшень и Кэлэрашь. На втором этапе будут подключены и другие населенные пункты этих районов. Работы начнутся в конце 2020 г. Сейчас ведутся подготовка проектной документации и поиски подрядчиков и поставщиков.

Как говорится в официальном пресс-релизе, модернизация системы водоснабжения является приоритетом для правительства. Это закреплено в стратегии Moldova-2030, в соответствии с которой правительство обязалось до 2030 г. обеспечить 99% населения доступ к качественной воде, а 90% граждан - к канализационным сетям.