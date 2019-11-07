Беларусь и Латвия увеличили товарооборот до 570 млн евро

Руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития Георгий ВОЕВОДА считает, что главное - даже не объемы взаимной торговли, а ее заметная положительная динамика.

В 2018 г. белорусско-латвийский товарооборот увеличился на 23%, и по этому показателю наша страна стала четвертым торгово-экономическим партнером Латвии среди государств, не входящих в Евросоюз. По мнению Г. Воеводы, особенно хорошие перспективы у двустороннего сотрудничества в машиностроении и металлообработке.

- На мой взгляд, нам нужно активнее использовать такой инструмент продвижения экспорта как локализация производства, т.е. его перенос на другую территорию, - говорит руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития. - Если белорусский трактор будут собирать в Латвии, то он приобретет статус «Изготовлено в ЕС», станет более конкурентоспособным. Мы тоже заинтересованы в поставках товаров в страны ЕАЭС. Все государства защищают своих производителей - это общепринятая практика. Бизнес же ищет способы, как войти на новый рынок, минимизировав издержки.

Стабильные показатели демонстрируют текстильная отрасль, легкая промышленность. Достаточно назвать «Милавицу» и Lauma Fabrics - двух региональных лидеров в этом сегменте рынка, которые тесно сотрудничают. Хорошо ведут общие дела фармацевтические компании. Наращивают объемы предприятия деревообработки - одной из главных статей экспорта. Наши страны традиционно взаимодействуют в сфере транспорта и логистики: это не только морские порты, но и авиация, железные дороги.

Латвия все более активно сотрудничает и с администрацией Парка высоких технологий. Делегации из этой страны часто посещают ПВТ, побывал там и премьер-министр Латвии.

- Парк - одно из успешных достижений Беларуси, которое определяет лицо страны. И в этой сфере есть большой потенциал для сотрудничества. Также впечатляет индустриальный парк «Великий камень». Он сейчас в стадии роста, и Латвия как опытный игрок в сфере логистики могла бы внести определенный вклад в его развитие. В этом направлении открываются большие перспективы, чтобы стать хорошими партнерами, - считает Г. Воевода.

Полностью интервью с Георгием Воеводой опубликовано в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

Ссылки по теме:

На латвийской границе будут отнимать деньги: как, у кого и почему

Окна возможностей

Фото: Holiday.by