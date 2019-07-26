Поиск инвестора. Почему это часто не удается белорусским предприятиям?

Прежде всего, нужно научиться писать бизнес-планы без ошибок и заведомо невыполнимых условий.

По мнению кандидата экономических наук Александра Бевзелюка, работа с проектами, поиском инвесторов и сделками в Беларуси до сих пор построена слабо. Зачастую в инвестпроектах отсутствует простейшая оценка, а сроки окупаемости - или нереальные, или в их расчетах допущены явные ошибки. Причем, инвестиционные предложения с подобными «обоснованиями» у нас часто считаются достойными для демонстрации иностранцам и даже попадают на зарубежные роуд-шоу.

- Посмотрим, как подаются бизнес-идеи и проекты на главной инвестиционной витрине страны - сайте Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП), - комментирует эксперт. - Так, частное ООО, расположенное в Житковичском районе Гомельской области (основной вид деятельности - геологическое изучение недр) ищет партнера для проекта «Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке каолина». Общая сумма инвестиций - 8 млн долл., ожидаемый вклад инвестора - 7999.99 тыс. (?!.) долл. Период реализации проекта - 2018-2022 гг. Вероятно, здесь имеется ввиду срок строительства ГОКа, составляющий 4 года.

Заметим, что любого инвестора наверняка больше интересуют такие «мелочи», как сырьевые запасы, срок лицензии, длительность эксплуатации объекта и др. Годовая выручка без НДС после выхода на проектную мощность авторами проекта оценивается в 1 млн долл. (здесь наверняка явная ошибка в расчетах, почему - см. ниже). Идем дальше: ставка дисконтирования - 2,5% (снова - нестыковка!). Площадь земельного участка - 50,83 га. Назначение земельного участка - геологическое изучение недр месторождения каолинов. Простой срок окупаемости (PP) - 8 лет, динамический срок окупаемости (DPP) - 9,95 лет.

Теперь проверим показатель DPP. Предположим, что годовой доход все-таки не 1 млн долл., а 2 млн (только так можно объяснить срок окупаемости - 8 лет). Поскольку процентовка капвложений по годам в проекте не указана, то посчитаем два варианта: худший и лучший. Правильная калькуляция должна учитывать точку отсчета времени. На практике время считают с момента начала капиталовложений или с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если все капитальные затраты осуществляются в первый год стройки (самый невыгодный вариант), то точный PP = 8, а DPP = 8,74 лет. А если в последний год, то при ставке дисконта 2,5% PP = 4, а DPP = 4,27 лет. В представленном же проекте DPP = 9,95 лет, что невозможно в принципе даже в худшем варианте.

Разница корректных показателей DPP в худшем и лучшем вариантах процентовки капвложений объясняется элементарно. Оценка инвестиций всегда выполняется с позиции бизнеса и при условии получения как минимум средней на рынке доходности (ставка дисконтирования). Если в первые три года стройки не требуется много денег (выгодный инвестору вариант), они могут вкладываться в другие проекты. Похоже, что финансисты и эксперты упомянутого ООО этот нюанс упустили. При этом годовая доходность в 2,5% больше похожа на благотворительность, защиту окружающей среды или что-то подобное.

Полностью статью А. Бевзелюка «Бизнес-план с «национальным колоритом» читайте в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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